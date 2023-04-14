Антиплагиат МПГУ: как пройти проверку на плагиат

Студенты Московского педагогического государственного университета с первых дней обучения в стенах ВУЗа знакомятся с Электронным Университетом МПГУ. В эту систему студенты загружают готовые курсовые и квалификационные работы, а она проверяет их на оригинальность. Учебный процесс выстроен так, что к уникальности предъявляются очень строгие требования. Если вы наберете меньше 85%, преподаватель имеет полное право не допустить к защите работы и вернуть ее на корректировку.

Антиплагиат МПГУ

В 2014 году университета коснулись нововведения — была внедрена система Антиплагиат МГПУ. Это версия закрытого портала Антиплагиат.ВУЗ, разработанная специально для Московского педагогического государственного университета. Раньше и студенты, и преподаватели пользовались общедоступными бесплатными проверками, но теперь они не гарантируют, что работа будет успешной по всем оценочным критериям. Дело в том, что в закрытом Антиплагиате текст сверяется с многотысячными базами данных студенческих работ, диссертациями, контрольными, курсовыми, дипломами и даже библиотеками научной литературы. Сделать работу оригинальной при таком подходе к проверке очень сложно, даже если она написана самостоятельно.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Пройти регистрацию на Антиплагиат.ВУЗ у обычного пользователя не получится. Доступ к ней есть только у преподавателей, но важность работы именно в этой программе сложно переоценить. Для студентов создана бесплатная версия Антиплагиата, которая призвана помогать достигать высоких показателей уникальности. Но это только в теории. На практике полученные в разных системах результаты значительно разнятся друг от друга. В лучшем случае, разница будет составлять 20-30%. Почему так происходит? Бесплатная версия имеет доступ к проверке только по совпадениям в интернете, доступа к расширенным научным библиотекам и базам со студенческими работами в ней не предусмотрено. Благодаря огромному количеству информации есть вероятность, что важные моменты не останутся без внимания, и после проверки преподаватель увидит, писал студент сам или решил воспользоваться плагиатом.

Как повысить уникальность текста?

Поскольку доступ к проверкам в Антиплагиат МГПУ есть только у научных руководителей, воспользуйтесь сервисом Antiplagius. Мы располагаем тем же набором инструментов, которые быстро определят оригинальность вашего проекта и предоставят расширенный отчет. Если результат будет неудовлетворительным, мы предложим провести машинное кодирование документа. Его преимущества:

Не нарушается структура текста.

Нет замены слов, символов, документ по-прежнему будет написан на русском языке.

Вы гарантированно получите нужную оригинальность и будете допущены к защите.

Чтобы повысить оригинальность, загрузите документ с работой, укажите требуемый порог и получите уникальный документ, который можно сразу сдавать преподавателю.