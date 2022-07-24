Какая должна быть оригинальность курсовой работы

Для российских студентов 2007 год стал датой, разделившей обучение на «до» и «после». Именно в этом году частная компания ЗАО «Антиплагиат» внесла в Государственную Думу предложение о проверке любой письменной работы в сфере образования на оригинальность текста. Идея была подана «красиво»: каждый автор, будь то учащийся или даже преподаватель, должен пользоваться только своими знаниями, а не заимствовать труды других. В благородство цели поверили и приняли соответствующий законопроект.

О коммерческой выгоде компании, внесшей предложение, можно рассуждать бесконечно, приводя аргумент, что подавляющее большинство ВУЗов оплачивают ее сервисы, но для студентов главнее другое: теперь необходимо бороться с «машиной», знать процент уникальности, уметь проверять документ предварительно и знать способы прохождения проверки с неуникальным текстом. Обо всем этом – в нашем материале.

Необходимая уникальность курсовой

Каждый год минимальная планка оригинальности текста, чтобы студент был допущен к защите, изменяется, но всегда зависит от двух факторов:

специальность обучающегося;

утвержденный регламент Министерства Образования на конкретный учебный год.

Ежегодно добавляются специальности, которые освобождаются от проверки. Причины – мнение преподавателей и доказанная невозможность написать что-то новое по дисциплине. Если в 2007 году проверяли абсолютно все направления, то через два года убрали проверку для технических специальностей, а сейчас даже ведутся разговоры, что не нужно проверять такие «узкие» гуманитарные специальности как «юриспруденция» и «маркетинг».

Постоянно меняется и решение для каждого направления, где проверка обязательна. Например, для историков за последние 5 лет минимальная планка корректировалась трижды.

Чтобы узнать необходимый процент уникальности, мы рекомендуем еще перед написанием обратиться к преподавателям, изучить требования последней версии учебной методички или задать вопрос на сайте Министерства Образования РФ.

Как проверить текст предварительно

Когда вы знаете необходимую уникальность, имеет смысл проверить работу предварительно, чтобы не идти к преподавателю с «котом в мешке». И здесь то и начинается самое интересное!

Существует 5 сервисов оценки уникальности, которыми разрешено пользоваться ВУЗам:

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Перечисленные программы можно разделить на две категории: «Антиплагиат.ВУЗ» и все остальные. Как узнать, какой из них будут проверять вашу работу? Спросить в университете!

Начнем с «остальных». Они не могут вызвать никаких проблем у учащихся: их критерии оценки просты и понятны, а проверить текст предварительно – труда не составит. Чтобы узнать результат, зайдите на сайт сервиса и загрузите текст в соответствующий раздел. Буквально 3-5 минут ожидания, и вы узнаете цифру, а также увидите выделенные фрагменты, которые, по мнению программы, вы скопировали. Зная фрагменты, вы сможете изменить текст так, чтобы повысить оригинальность и скрыть заимствования от преподавателя.

С «Антиплагиат.ВУЗ» все сложнее: это «закрытая» система, доступ к которой имеют только представители ВУЗов и некоторые организации, специализирующиеся на помощи студентам. И именно «Антиплагиат.ВУЗ» наиболее распространен среди образовательных учреждений: согласно статистике, им пользуются 9 из 10 ВУЗов.

Спешим оградить учащихся от самой распространенной ошибки: проверить работу в любом бесплатном сервисе и проецировать результат на «Антиплагиат.ВУЗ». Это не работает! У каждого антиплагиата особые принципы работы, и неуникальные фрагменты всегда будут разными. Вы либо исправите то, что исправлять не нужно было, либо не исправите то, что нуждалось в корректировках.

Проверить текст предварительно в «закрытой» системе вы можете на нашем сайте. Для этого перейдите в соответствующий раздел и загрузите текст. Помимо результата в цифрах, вы получите «преподавательский отчет», в котором будут указаны все замечания сервиса «Антиплагиат.ВУЗ».

Откуда скопировать информацию, чтобы ее не было в базе данных антиплагиата

Чтобы облегчить себе жизнь и не писать работу самостоятельно, студенты готовы пойти на любые жертвы. Например, отправиться в библиотеку на поиски старого печатного ученика по своей специальности. Или в Интернет за какой-нибудь «закрытой» базой, возможно, даже платной.

На что рассчитывают учащиеся? Что информация старого учебника или «закрытого» источника не попала в базу данных антиплагиата, и он не признает заимствования. Сервисы проверки уникальности несовершенны и, конечно же, не могут вместить в свою базу абсолютно все, но шанс на такую удачу минимален, и, скорее всего, вы только зря потратите время.

Как гарантированно сделать текст уникальным

С проблемой низкой уникальности могут столкнуться не только те, кто скопировал текст из Интернета, но и те, кто писал самостоятельно. Каждая дипломная или курсовая содержит цитаты, таблицы, законы, формулы, а все это нельзя переписать своими словами, потому что смысл будет утерян.

Мы поможем повысить уникальность и студентам, которые просто скопировали текст, и студентам, которые писали сами, но не смогли добиться нужной оригинальности. Предлагаем два варианта: кодирование документа и профессиональный рерайт.

Кодирование – работа с текстом на уровне программного кода документа. Вы загружаете неуникальную дипломную или курсовую, указываете процент и выбираете систему проверки, а наш сервис вносит необходимые изменения в код, чтобы получился должный результат . Как итог, через 5 минут вы получаете документ с высоким показателем уникальности. Стоимость услуги всего 10 рублей за одну страницу.

Профессиональный рерайт выполняется вручную нашими специалистами. Они имеют большой опыт работы со студентами, знают все требования учебных методичек и понимают, как должна выглядеть работа, чтобы у преподавателей не возникло претензий. Текст «исходника» будет переписан всего за 3 дня, а смысл и структура – не нарушатся. Стоимость одной страницы рерайта составляет 100 рублей, и главное, вам будет не страшна любая, даже самая строгая, проверка.

Более 300 000 тысяч студентов воспользовались нашими услугами только за последние две сессии. Обращайтесь! Мы поможем и вам пройти проверку на уникальность без затруднений!