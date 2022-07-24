Как проверить текст на уникальность

Начиная с 2007 года, все курсовые и дипломные в обязательном порядке проверяются на плагиат. Цель проверки – найти и отсеять работы, которые частично или полностью взяты у товарищей со старших курсов, скачаны из Интернета, скопированы из литературы или других источников.
Это выглядит справедливо и правильно: хочешь получить диплом об образовании – пользуйся своими знаниями, а не работами других. Но не все так просто!
Даже собственноручно написанный текст антиплагиаты могут посчитать недостаточно уникальным. Дело в том, что для научного обоснования в любой студенческой работе должны использоваться:
- цитаты из учебных пособий
- ссылки на результаты проводившихся ранее исследований
- выдержки из нормативных документов и т.п.
Без них преподаватель просто не допустит курсовую или диплом к защите. Но онлайн-программы воспринимают заимствованные фрагменты как обыкновенный плагиат. Получается замкнутый круг...
Можно ли повысить уникальность самостоятельно?
В теории это возможно. Но здесь имеются свои «подводные камни». Более 90 процентов ВУЗов пользуются системой оценки уникальности текстов «Антиплагиат.ВУЗ», к которой у студентов доступа нет. Эта программа сравнивает текст не только с интернет-ресурсами, но и с документами из закрытой базы, в которую загружаются с 2007 года все студенческие работы («Кольцо ВУЗов»), нормативной документацией, библиотеками литературы и т.д. Всего «Антиплагиат.ВУЗ» использует около 40 различных баз. После столь тщательной проверки оригинальность курсовой или дипломной может оказаться в несколько раз ниже, чем показала бы любая другая программа.
Получается, что у студентов даже нет сервиса, с помощью которого они смогли бы узнать реальный процент уникальности текста своей работы, совпадающий с данными «Антиплагиат.ВУЗ»!
Но что делать, если у студента для написания уникального текста не хватает времени, способностей или желания? Забыть о стипендии? Смириться с «хвостами» после сессии? Рисковать быть отчисленным?
Как обмануть «Антиплагиат.ВУЗ»?
Рекомендаций по этому вопросу существует много, но все они не без изъянов. Можно воспользоваться услугами тех, кто специализируется на написании курсовых и дипломных для студентов. Только стоит это дорого, а успеха никто гарантировать не может, потому что доступа к «закрытой» системе оценки уникальности текстов у таких специалистов нет. Найти подходящую работу в Интернете? Она однозначно будет неуникальной. Вариант самостоятельного написания и исправления рассмотрен выше – долго, трудозатратно и без гарантий.
Но многие студенты уже нашли решение проблемы. Они пользуются нашим онлайн-сервисом Antiplagius. Антиплагиат-киллер бесплатно позволяет поднять уникальность до нужного уровня, но при этом содержание текста остается без изменений, а сервисы проверки — воспринимают его как уникальный.
Особенности сервиса Antiplagius:
- Обход алгоритма систем, определяющих оригинальность документов, осуществляется техническими методами на уровне машинного кода.
- Обнаружить следы применения Antiplagius в тексте без специальных программ и познаний в программировании невозможно.
- Изначальный процент уникальности не имеет значения: даже взятая из Интернета курсовая или дипломная гарантированно будет допущена до защиты.
- Можно загружать работы абсолютно любой тематики, будь то экономика, медицина, философия, юриспруденция или другой предмет.
- Повышение уникальности текста происходит за 5 минут, при этом стоимость одной страницы составляет всего 10 рублей, а преподавательского отчета – 299 рублей. Необходимый процент вы задаете сами.
Кроме того, вы можете заказать и профессиональный рерайт от наших специалистов. Стоимость услуги – 100 рублей за страницу, но такая работа пройдет даже самую строгую оценку уникальности. Весь текст будет переписан за 3 дня. Наши рерайтеры сохранят его смысл и структуру, а также учтут все требования учебной методички.
Избавьте себя от утомительной, скучной и отнимающей массу времени подгонки оригинальности текста. Загрузите вашу работу и убедитесь в достоинствах сервиса Antiplagius!
Антиплагиат: