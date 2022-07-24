Как проверить текст на уникальность

Начиная с 2007 года, все курсовые и дипломные в обязательном порядке проверяются на плагиат. Цель проверки – найти и отсеять работы, которые частично или полностью взяты у товарищей со старших курсов, скачаны из Интернета, скопированы из литературы или других источников.

Это выглядит справедливо и правильно: хочешь получить диплом об образовании – пользуйся своими знаниями, а не работами других. Но не все так просто!

Даже собственноручно написанный текст антиплагиаты могут посчитать недостаточно уникальным. Дело в том, что для научного обоснования в любой студенческой работе должны использоваться:

цитаты из учебных пособий

ссылки на результаты проводившихся ранее исследований

выдержки из нормативных документов и т.п.

Без них преподаватель просто не допустит курсовую или диплом к защите. Но онлайн-программы воспринимают заимствованные фрагменты как обыкновенный плагиат. Получается замкнутый круг...

Можно ли повысить уникальность самостоятельно?

В теории это возможно. Но здесь имеются свои «подводные камни». Более 90 процентов ВУЗов пользуются системой оценки уникальности текстов «Антиплагиат.ВУЗ», к которой у студентов доступа нет. Эта программа сравнивает текст не только с интернет-ресурсами, но и с документами из закрытой базы, в которую загружаются с 2007 года все студенческие работы («Кольцо ВУЗов»), нормативной документацией, библиотеками литературы и т.д. Всего «Антиплагиат.ВУЗ» использует около 40 различных баз. После столь тщательной проверки оригинальность курсовой или дипломной может оказаться в несколько раз ниже, чем показала бы любая другая программа.

Получается, что у студентов даже нет сервиса, с помощью которого они смогли бы узнать реальный процент уникальности текста своей работы, совпадающий с данными «Антиплагиат.ВУЗ»!

Но что делать, если у студента для написания уникального текста не хватает времени, способностей или желания? Забыть о стипендии? Смириться с «хвостами» после сессии? Рисковать быть отчисленным?

Как обмануть «Антиплагиат.ВУЗ»?

Рекомендаций по этому вопросу существует много, но все они не без изъянов. Можно воспользоваться услугами тех, кто специализируется на написании курсовых и дипломных для студентов. Только стоит это дорого, а успеха никто гарантировать не может, потому что доступа к «закрытой» системе оценки уникальности текстов у таких специалистов нет. Найти подходящую работу в Интернете? Она однозначно будет неуникальной. Вариант самостоятельного написания и исправления рассмотрен выше – долго, трудозатратно и без гарантий.

Но многие студенты уже нашли решение проблемы. Они пользуются нашим онлайн-сервисом Antiplagius. Антиплагиат-киллер бесплатно позволяет поднять уникальность до нужного уровня, но при этом содержание текста остается без изменений, а сервисы проверки — воспринимают его как уникальный.

Особенности сервиса Antiplagius:

Обход алгоритма систем, определяющих оригинальность документов, осуществляется техническими методами на уровне машинного кода. Обнаружить следы применения Antiplagius в тексте без специальных программ и познаний в программировании невозможно. Изначальный процент уникальности не имеет значения: даже взятая из Интернета курсовая или дипломная гарантированно будет допущена до защиты. Можно загружать работы абсолютно любой тематики, будь то экономика, медицина, философия, юриспруденция или другой предмет. Повышение уникальности текста происходит за 5 минут, при этом стоимость одной страницы составляет всего 10 рублей, а преподавательского отчета – 299 рублей. Необходимый процент вы задаете сами.

Кроме того, вы можете заказать и профессиональный рерайт от наших специалистов. Стоимость услуги – 100 рублей за страницу, но такая работа пройдет даже самую строгую оценку уникальности. Весь текст будет переписан за 3 дня. Наши рерайтеры сохранят его смысл и структуру, а также учтут все требования учебной методички.

Избавьте себя от утомительной, скучной и отнимающей массу времени подгонки оригинальности текста. Загрузите вашу работу и убедитесь в достоинствах сервиса Antiplagius!