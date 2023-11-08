Основные понятия, с которыми студенты знакомятся в вузе

Перед поступлением в вуз стоит разобраться в его структуре. В статье познакомим вас с основными понятиями.

Факультет и кафедра

Факультет ― это отделение в вузе, где студенты изучают дисциплины одной отрасли. Например, факультет может быть физико-математическим, естественнонаучным, филологическим, психологическим и т. д.

На одном факультете работает несколько кафедр. Каждая из них готовит специалистов в определенной сфере знаний в рамках основного направления. Например, на филологическом факультете могут работать следующие кафедры:

русского языка;

литературы;

документоведения.

Должности на кафедре

Лаборант

Помогает организовывать обучение: оформляет документы, готовит помещения к занятиям, ведет сайт.

Ассистент

Это первая ступень для преподавателя. Работать может выпускник вуза, закончивший специалитет или магистратуру. Он ведет семинары, иногда руководит процессами подготовки курсовых работ.

Старший преподаватель

Педагог, который получил педагогический стаж, прошел курсы повышения квалификации. В целом старшие преподаватели выполняют те же функции, что и ассистенты. Иногда читают лекции.

Доцент

Педагог со степенью кандидата наук. У него есть преподавательский стаж в вузе, публикации в научных изданиях. Ведет лекции, руководит проектами, взаимодействует со студентами, магистрантами, аспирантами.

Профессор

Преподаватель со степенью доктора наук, значительным стажем работы, большим количеством публикаций в научных изданиях.

Заведующий кафедрой

Это руководящая должность. В подчинении у заведующего находятся все преподаватели, другой персонал, а также магистранты, аспиранты.

Заведующий согласовывает действия сотрудников, проводит совещания, конференции, следит за выполнением задач и т. д.

Другие сотрудники

На кафедрах могут работать специалисты, которые не занимаются педагогической деятельностью и не касаются напрямую образовательного процесса. Например, ученые, которые занимаются исследованиями, инженеры, программисты.

Сотрудники деканата

Деканат ― администрация факультета. Главная руководящая должность ― декан. Он решает все административные вопросы, выстраивает взаимодействие кафедр с ректоратом, отвечает за представительство факультета на мероприятиях вуза и т. д. Деканом может стать любой преподаватель со стажем и организаторскими способностями.

Декан работает вместе с заместителями. Каждый из них отвечает за определенное направление, например, за учебную или воспитательную работу.

Методист формирует учебные группы, предоставляет студентам необходимую информацию, составляет списки на получение стипендий, взаимодействует со старостами и т. д.

Секретарь занимается документацией, визированием, информированием подразделений, выполняет другие задачи, поступающие от руководителей.