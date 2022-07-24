Антиплагиат УРФУ: как пройти проверку на плагиат

Уникальность текста никак не связана с его качеством. Если кошка прогуляется по клавиатуре, получится вполне оригинальный текст, хотя его ценность будет равна нулю. Это понятно всем, кроме чиновников из Рособрнадзора.

Они требуют, чтобы преподаватели сначала проверяли научные работы на плагиат, а уже потом обращали внимание на их смысловое содержание. В результате студенты в угоду уникальности часами редактируют тексты, переставляя слова местами и коверкая формулировки вместо того, чтобы сосредоточиться на качестве материала.

Как используют в УРФУ антиплагиат

Проверка на антиплагиат в УРФУ проводится с помощью специальной системы. Она сравнивает студенческие работы с другими текстами, которые находит в интернете. База поиска обширная — она включает сайты, находящиеся в открытом доступе, и закрытые данные из университетских библиотек.

По итогам проверки система рассчитывает показатель уникальности в процентах. Чем он выше, тем лучше. Низкий процент означает, что студент не писал работу самостоятельно, а скопировал откуда-то. Работы с низкой уникальностью не допускаются к защите.

Вот вам еще один пример безумной бюрократии. Чтобы проверить документ, нужно зайти в «Антиплагиат УРФУ» через личный кабинет. И тут кроется главный минус системы: она платная и закрытая — доступ есть только у сотрудников университета. Студентам же доступна бесплатная версия с ограниченной функциональностью — «Антиплагиат.ру». Она работает гораздо хуже и завышает показатель уникальности. Поэтому, если получите 100 %, не спешите радоваться — при проверке на кафедре может оказаться в два раза меньше.

Хочется обратиться к Рособрнадзору: если уж внедряете «Антиплагиат УРФУ», потрудитесь, чтобы он был доступен для всех. Долой несправедливость — студенты и аспиранты имеют полное право проверять свои работы на уникальность до сдачи преподавателю.

Как пройти «Антиплагиат УРФУ» онлайн

У сотрудников УРФУ есть личный кабинет с антиплагиатом. Можно попробовать договориться — вдруг кто-то из них согласится дать свой логин и пароль. Если полезных знакомств на кафедре у вас нет, воспользуйтесь сервисом Antiplagius.

Через наш сайт вы можете получить полноценный доступ к закрытому «Антиплагиату ВУЗ УРФУ». Не нужно никуда ходить, никого просить, все быстро, просто и официально. Всего за 150 рублей мы пришлем вам преподавательский отчет, из которого вы узнаете:

точный процент уникальности;

какие фрагменты документа алгоритм проверки посчитал плагиатом;

из каких источников они заимствованы.

Antiplagius работает круглосуточно — если сейчас глубокая ночь, а с утра уже нужно нести работу преподавателю, вы все равно успеете ее проверить. На анализ одного документа уходит пара минут, не больше.

Рособрнадзор усложняет жизнь студентам, а мы упрощаем. Если нужно пройти «Антиплагиат УРФУ» онлайн, воспользуйтесь сервисом Antiplagius.