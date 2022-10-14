Как пройти антиплагиат диплома?

Оценка диплома строится не только на содержательных, но и технических критериях. Один из них — уровень уникальности. Каждая работа проверяется в антиплагиате, который находит заимствования и показывает процент оригинальности. Допустимая доля скопированного текста зависит от вуза и специальности — в большинстве случаев — это 10-20%.

В этом материале мы расскажем о том, как оценивается диплом и какие способы прохождения проверки доступны выпускникам.

Как проходит проверка выпускной работы?

Плагиат — одна из главных проблем в научной среде, поэтому в большинстве вузов каждый текст проверяется на уникальность. Курсовые, статьи для публикации в журналах, дипломы, а иногда доклады и эссе — всё это по правилам должно быть результатом самостоятельной работы. Скачать с интернета или выдать труд другого студента за свой с каждым годом становится сложнее, поскольку все работы попадают в закрытые базы. Доступ к ним есть у каждого преподавателя с установленной программой Антиплагиат.ВУЗ.

По принципу работы этот сервис — то же самое, что и Антиплагиат.ру. Однако у него расширенный функционал и возможность подключиться к дополнительным базам и модулям. Это общероссийская система, в которую загружаются работы из большинства учебных заведений. Например, если в прошлом году студент из Казани сдал диплом, то сдать ту же работу в этом году даже в Москве не получится, поскольку она загружена в общее хранилище. Такой подход помогает избежать копирования, продажи и повторной сдачи одних и тех же текстов.

С проблемой низкого уровня антиплагиата сталкиваются не только те студенты, которые скачивают или покупают готовые работы, но и добросовестные выпускники, самостоятельно написавшие свой диплом. Чтобы не испортить впечатление преподавателя и итоговую оценку, необходимо проверять свои тексты. Сделать это можно с помощью сервиса Антиплагиус, у которого есть доступ к закрытым базам. Вы получите оценку с полным отчетом — он выглядит так же, как у преподавателя. Благодаря этим данным можно повысить уникальность, редактируя отдельные абзацы.

3 способа пройти проверку антиплагиата

Обычно в вузах требуют уникальность около 80-90% — точный показатель вы можете узнать у научного руководителя. Если вы загрузили работу и в процессе проверки выяснилось, что она не дотягивает до нужного уровня, это можно исправить одним из трех способов.

Способ №1: самостоятельное написание и редактирование

По логике системы, при самостоятельном написании работы проблем возникать не должно. Однако на практике это не всегда работает. Почему так?

При проверке антиплагиат учитывает все публикации в интернете. Только по одной узкой теме поисковые системы находят сотни тысяч работ, а их число постоянно растет. Например, по фразе «проблемы современной демократии» Google Академия, которая ищет только по научным текстам, выдает 192 тыс результатов.

Если этот же запрос ввести в обычную строку поиска, то получается 880 тыс.

В таких условиях не повторять формулировки других авторов сложно. Если к открытым источникам добавить закрытые базы, то это становится еще менее возможным.

Есть и другая проблема — документы или общепринятые термины, которые нельзя переписывать своими словами. С этой трудностью постоянно сталкиваются студенты юридических факультетов, которые не могут писать работы без ссылок на тексты нормативно-правовых актов, законов, статей Конституции или кодексов. Всё это антиплагиат считывает как копирование и снижает показатель уникальности.

Пройти проверку в таком случае помогут несколько методов самостоятельной проработки текста:

Используйте пересказ и рерайт отдельных абзацев, которые подсвечиваются в отчете Антиплагиуса как скопированные. Меняйте структуру: если это не мешает логике повествования, переставляйте фраза местами. Правильно оформляйте цитаты, поскольку система Антиплагиат.ВУЗ позволяет преподавателю исключить их из оценки уникальности.

Такая проработка требует много времени и усилий. Написать свыше 70-80 страниц текста своими словами — это сложно. Стажировки, государственные экзамены, подработки, подготовка к защите — у большинства выпускников нет ни одной свободной минуты, чтобы по кругу редактировать диплом. В этом случае можно использовать другие методы прохождения проверки.

Способ №2: обход алгоритмов

Антиплагиат, как и любая программа или веб-сервис, работает на базе алгоритма. Большинство из известных систем, через которые проверяют дипломы, используют один и тот же принцип — отличие только в подключенных базах. В основе — метод шинглов, по которому текст автоматически дробится на словосочетания разной длины. Алгоритм по очереди проверверяет фразы и сравнивает их с доступными ему текстами. Обмануть его можно с помощью простых текстовых хитростей:

Замена на синонимы: у большинства русских слов есть близкие по значению аналоги, которые можно вставить в предложение.

Разбивка шингла: через каждые 2-3 слова в скопированном отрывке вставляйте одно новое. Это может быть дополнительное описание, вводная фраза и даже «паразиты», главное — соблюдать научный стиль.

Перестановка: иногда можно легко повысить уникальность абзаца, меняя местами подлежащее и сказуемое или порядок перечисления.

Переводчик: некоторые используют метод двойного перевода, при котором вы загружаете абзац русского текста, получаете англоязычный отрывок, а затем снова переводите его на русский.

Чистка: источники не всегда написаны идеально, поэтому вы можете использовать методики редакторов и удалить из абзацев лишние фразы или бессмысленные сочетания.

Подробнее о методах обхода алгоритма и пошаговую инструкцию проработки диплома для повышения уникальности вы можете прочитать в нашем материале. В интернете можно найти и другие способы, но многие из них уже не работают и могут навредить. Например, раньше были распространены сервисы, которые вставляли пустые символы в текст или заменяли русские буквы на латинские. Сейчас этот способ легко вычисляется любым антиплагиатом, а студенты сталкиваются с проблемами при сдаче диплома.

Способ №3: онлайн сервис повышения уникальности

Любая самостоятельная проработка требует времени, а популярные лайфхаки не всегда работают. Вместо бессонных ночей, потраченных на редактирование и доработки диплома, вы можете заказать повышение оригинальности текста в Антиплагиусе. Весь процесс займет две минуты:

Загрузите файл с работой; С помощью бегунка укажите процент оригинальности; Выберите нужные системы проверки: если вы точно знаете, какой пользуется вуз, укажите ее, а если нет — отмечайте все; Отправьте документ на обработку; Получите новый файл с нужным уровнем уникальности.

Оценка повышается за счет технического изменения документа. Сервис работает с программным кодом файла, меняя его цифровые характеристики, а не содержание. В результате алгоритм добивается нужных показателей. Для системы не имеет значения ни стартовый процент, ни структура, ни смысл текста — обработка происходит только на уровне кода.

Если открыть файл с компьютера, вы не увидите разницу — в нем не появится ни одного дополнительного символа или пробела, но если загрузите в антиплагиат, то вместо первоначальной оценки увидите заданный в настройках процент. Если вы хотите изменить именно текст, то на сайте можно заказать рерайт, который для вас сделает специалист с опытом работы над дипломами и научными статьями.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Есть вероятность, что полученный после кодировки диплом не пройдет проверку?

Заказывая повышение уникальности в Антиплагиус, вы получаете гарантию прохождения проверки. Это значит, что мы вернем вам 100% суммы, если диплом не примут. В дополнение мы бесплатно консультируем вас по поводу оригинальности работы, пока вы не получите зачет.

Может ли кто-то узнать, что я пользовался вашими услугами?

Нет. Для заказа не нужно оставлять личные данные. Анонимность обеспечивается за счет протоколов и методов шифрования по принципу telegram.

Все ли вузы принимают работы после вашей обработки?

Сейчас в нашем списке свыше 600 российских вузов, в которых клиенты успешно сдавали дипломы после повышения уникальности с помощью сервиса. Однако этот список расширяется вместе с ростом популярности Антиплагиуса.