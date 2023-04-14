Антиплагиат НГТУ: как пройти проверку на плагиат

В Новосибирском государственном техническом университете, наряду с другими известными ВУЗами, в систему образования внедрена проверка оригинальности студенческих работ через Антиплагиат НГТУ. Если раньше студенты могли беспроблемно скачать работу из интернета, подкорректировать ее и выдать за свою, сейчас требования ужесточились. Система проверки знаний в университете настолько серьезная, что для написания оригинальной работы и получения допуска к защите, придется самостоятельно трудиться над подготовкой проекта, а иногда и несколько раз вносить правки.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат НГТУ

Специфика технического ВУЗа связана с большим количеством доказательных теорем, ГОСТОВ, систем стандартизации и др. Используя все это в студенческих работах, учащиеся рискуют столкнуться с такой проблемой, как низкая уникальность. Дело в том, что Антиплагиат НГТУ — это мощная многомодульная система, которая быстро определяет любые заимствования и совпадения в работах, выделяя эти фрагменты как неуникальные. Всего подключено 12 модулей, за счет чего сравнение идет с миллионами документов. Проверка действительно очень глубокая, поэтому тем, кто решил схитрить она доставит много проблем. Антиплагиат свободно распознает не только скопированные участки, а и слегка перефразированные. Обойти данную систему проверки своими силами не получится. Конечно, можно писать все самостоятельно, не опираясь на чужие материалы. Это легко, если вы обладаете достаточными знаниями по теме работы. Но даже отличник, который сделал все самостоятельно, не застрахован от неуникальной работы.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Сложность студентам добавляет еще и тот факт, что Антиплагиат.ВУЗ — закрытая система, а доступ к ней есть только у преподавательского состава. Вы можете подойти к научному руководителю и попросить проверить вашу работу, но будьте готовы к тому, что не все преподаватели готовы пойти на это. Студенты могут пользоваться бесплатной версией Антиплагиата, но нужно знать, что она ведет поиск только по источникам в интернете, доступа к вузовским диссертациям, научным работам и библиотекам у нее нет. Разница в проценте уникальности будет ощутимой и работу все равно придется править.

Как повысить уникальность текста?

Чтобы не переживать лишний раз и не тратить время на многократные доработки, воспользуйтесь Antiplagius. Мы располагаем аналогичным набором инструментов, что и вузовские версии, а проверка курсовой или дипломной будет выполнена меньше чем за минуту. Все фрагменты текста, нуждающиеся в доработке, будут выделены в отчете. В случае необходимости выполнить корректировку, предлагаем замену исходного кода. Ее преимущества:

не нарушается структура текста;

сохраняется язык документа.

Чтобы повысить оригинальность, загрузите документ, укажите требуемый порог и получите свой уникальный документ, который можно сразу сдавать преподавателю.