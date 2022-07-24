Повысить уникальность Etxt антиплагиат, как обойти систему, не меняя текст?

Как вам повысить уникальность текста и обойти Etxt антиплагиат? Легко, если делать это с помощью сервиса Антиплагиус.

Вопрос, как повысить уникальность Etxt антиплагиат, в настоящее время волнует студентов гораздо чаще, чем даже получение нужного процента по системам антиплагиат.ру и Адвенго. Происходит так потому, что обойти Etxt антиплагиат, как в плане принципа проверки, так и по другим параметрам гораздо сложнее.

Во-первых, в отличие от Адвенго, работу в данную программу можно загрузить целиком. Во-вторых, во время проверки он ищет не заимствования с книг и студенческих работ, а со всего интернета и использует для этого различные поисковики (Гугл, Яндекс, Мэил.ру, Рамблер и пр.). Следовательно, речь о том, как «провести» Etxt антиплагиат, поднять уникальность с помощью специальных программ (н-р, синонимайзера), можно даже не вести. Здесь они вам не помогут: меняй текст - не меняй, все равно во всей глобальной сети найдется кто-то, кто сформулировал мысли также - до вас.

Отсюда вывод: существует только одно решение, как можно повысить уникальность текста и обойти Etxt антиплагиат, — обратиться за помощью к Антиплагиус.ру. Кодирование и профессиональный рерайт позволят обмануть абсолютно любой сервис (в том числе успешно пройти онлайн-проверку в «Антиплагиат.ВУЗ»).