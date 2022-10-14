7 способов обойти антиплагиат в 2022 году

Вне зависимости от того, писали вы работу самостоятельно, копировали отрывки из разных источников или нашли готовую курсовую в интернете — перед отправкой преподавателю необходимо проверить ее на антиплагиате. Что делать, когда показатели низкие? Как изменить оценку программы? В этом материале мы расскажем, как можно повысить уникальность, разберем плюсы и ограничения каждого способа.
Почему необходимо проверять работу перед сдачей?
Более 10 лет в вузах появились научные стандарты, которые требуют высокий уровень оригинальности каждой студенческой работы. Одни преподаватели проверяют только дипломы и курсовые, другие — каждый доклад и даже небольшие эссе. Обычно для этого используется программа Антиплагиат.ВУЗ, с базами работ со всей России, но иногда проверки проходят через открытые системы, например, eTXT или Руконтекст.
Как это работает?
- Преподаватель загружает файл в программу или текст работы в онлайн-сервис.
- Система ищет совпадения с доступными ей источниками — это может быть поиск в интернете и по базам.
- Она сравнивает структуру, словосочетания и предложения, чтобы найти заимствования.
- После анализа тысяч материалов высчитывается процент плагиата.
В итоге можно определить, самостоятельно ли написана работа и какая доля скопирована из чужих трудов. Если ваша оценка не дотягивает до общепринятых норм, то в лучшем случае вам вернут текст на доработку, а в худшем — не допустят до защиты диплома или поставят незачет.
В связи с массовым использованием антиплагиатов количество работ в базах растет, а вместе с этим исчерпываются уникальные формулировки. Несмотря на богатство русского языка, многие темы невозможно описать «своими словами» — это приводит к ошибкам в содержании. Часто с этими сложностями сталкиваются студенты технических специальностей, где есть четкие стандарты, а расчеты невозможно объяснять креативными фразами. Проблемы касаются и юристов, которым необходимо ссылаться на нормативно-правовые акты.
Кому еще нужно проходить проверки?
Уникальные работы требуются не только от студентов. Проверять тексты на антиплагиате необходимо и:
- Копирайтерам.
- Рерайтерам.
- Журналистам.
- Писателям.
- Веб-мастерам и специалистам по SEO.
- Интернет-маркетологам, которые публикуют тексты на сайтах и в социальных сетях.
Это обусловлено требованиями поисковых систем к материалам. Высокий показатель плагиата негативно сказывается на ранжировании. Если вы публикуете на страницах скопированные тексты, то у них меньше шансов попасть на первые строчки выдачи. Иногда это становится причиной блокировки.
Второй важный для корпоративной среды момент — авторское право. При публикации заимствованного текста компания рискует получить штраф, если автор подаст в суд, и испортить свою репутацию. Поэтому каждый полученный от копирайтеров материал нужно проверять на плагиат. Сделать это можно с помощью сервиса Антиплагиус.
ТОП-7 способов пройти проверку антиплагиата
В интернете описаны десятки способов, которые гарантируют прохождение проверки. На деле, у каждого из них есть много недостатков и ограничений. Они не универсальны, поэтому не всегда подходят автору работы. Это важно учитывать, выбирая метод исправления.
Второй момент, о котором нужно помнить — хорошие методы обхода антиплагиата либо платные, либо требуют много времени. Многие хитрости легко вычисляются сервисами, поэтому такие лайфхаки могут испортить вам оценки и отношения с заказчиком или преподавателем. В этой подборке вы найдете только проверенные на практике советы, которые работают и помогают успешно проходить проверки.
Глубокий рерайт
Это наиболее действенный способ пройти проверку антиплагиата. Он подходит, если:
- Вы скачали готовую работу.
- Вы сделали синтез нескольких источников, но уровень уникальности ниже 30%.
- У вас есть образец статьи, который вы планируете выложить на сайт, но для роста в поиске нужно, чтобы текст был оригинальным.
- Вы планируете обойти конкурента в поисковой выдаче по конкретным фразам, поэтому нужно улучшить готовый материал.
Рерайтинг предполагает изменение текста, при котором смысл остается тем же, меняется только подача. В зависимости от глубины проработки используется разный набор способов. Если важно, чтобы текст сильно отличался от источника, нужно проработать структуру, стиль изложения, логику подачи и формулировки. Когда достаточно поверхностной проработки, можно остановиться на уровне предложений и абзацев, без изменения канвы.
Несмотря на хороший результат, у способа есть два минуса. Во-первых, он требует много времени, поскольку вы пишете полностью новый текст. Во-вторых, нужны навыки. Студентам он дается сложнее, поскольку нужно менять термины и формулировки — есть высокий риск допустить ошибку. Если нет уверенности в своих силах или времени совсем мало, можно заказать рерайт у авторов Антиплагиуса, у которых есть опыт работы с разными типами студенческих заданий — от курсовых и докладов до дипломов.
Перефразирование
Второй способ подходит, когда заимствований не так много. Когда требуется повысить уникальность на 20-30%, перефразирование помогает быстро улучшить результат. В отличие от рерайта, где нужно думать над структурой, здесь достаточно переставлять слова в предложениях и менять части речи. Иногда можно подключать синонимизацию. Например:
Источник: «Глобальное потепление — это процесс изменения климата, при котором средняя температура Земли постепенно растет».
Перефразированный вариант: «Постепенный рост температуры Земли, сопровождающийся изменениями климата, называется глобальным потеплением».
Замена наречий прилагательным, перестановки подлежащего и сказуемого, использование других предлогов и служебных частей речи — удобные инструменты перефразирования, которые повышают уникальность. При этом смысл совсем не меняется. Главное этого метода — понимать содержание, чтобы не допускать ошибок.
Антиплагиус
Один из самых быстрых способов повысить уровень оригинальности — система Антиплагиуса. Всё, что для этого требуется — загрузить файл, отметив нужный показатель. Сервис меняет кодировку документа. С точки зрения содержания никаких изменений не будет — текст сохранится в том же виде. Все изменения происходят только на техническом уровне.
Способ подходит только для студентов. Почему так?
- В научной среде скопированные работы могут всплыть — это крест на репутации ученого.
- При публикации текста в интернете это можно идентифицировать.
- Редакторы, которые принимают статьи, часто копируют их в онлайн-сервисы для проверки — а кодируется файл. В этом случае антиплагиат может показать низкий уровень уникальности.
Студенческие работы проверяются загрузкой файла в программу, поэтому Антиплагиус может гарантировать результат. Если диплом не примут, мы вернем всю сумму. В отличие от копирайтеров, выпускник не рискует ни своей репутацией, ни заработком — всё прозрачно. Опыт сотен тысяч клиентов из более 600 вузов и тысячи положительных отзывов подтверждают, что система работает.
Иностранные источники
В подборках хитрых способов обхода антиплагиата вы можете увидеть лайфхак с двойным переводом. Он работает так — вы переводите отрывок с русского языка на любой иностранный, а затем полученный текст копируете и переводите обратно. Получается видоизмененный абзац, с другими формулировками. Главная проблема — автоматический перевод обычно ухудшает качество текста: формулировки становятся неестественными и звучат странно. Второй минус — частые ошибки. В иностранных языках может быть несколько терминов аналогичных русскому, которые используются в зависимости от контекста. При двойном переводе это приводит к тому, что в результате смысл искажается.
Однако есть более умный способ, который помогает пройти антиплагиат и улучшить качество работы — ссылки на иностранные источники. Вы можете использовать обычный поиск Google или его научное подразделение Scholar. Что нужно делать?
- Введите в поисковую строку словосочетание по теме на английском языке, например: negative impact of globalisation.
- Откройте статью, которая связана с вашей темой. Если у вас есть проблемы с иностранным языком, можете включить автоматический плагин Google Chrome, который переводит страницы целиком. Если вы хорошо понимаете, то можно выбирать нужные куски из текстов самостоятельно.
- Скопируйте нужный отрывок и вставьте в переводчик. Есть не только привычный всем Google Translator. Хорошие тексты получаются в Reverso Context и Deepl.
- Полученный отрывок вставьте в работу — с высокой долей вероятности он будет уникальным. Для примера можно проверить онлайн через eTXT, который показывает 100% оригинальности.
Изменение шинглов
Чтобы понимать, как работает этот способ, нужно разобраться в алгоритме проверки антиплагиата. Каждая программа функционирует по-своему, но есть общая логика, которой придерживаются все системы. В основе алгоритмов лежит метод шингла, то есть дробление текста на словосочетания — обычно по 2-3 слова. По этим фразам и проводится сравнение.
Обойти систему помогает коррекция шага за счет вставки, удаления или изменения слов. Например:
Источник: «В солнечной системе насчитывается 639 спутников, 204 из которых сопровождают планеты, а 435 — малые тела».
С изменением шингла: «В нашей солнечной системе всего насчитывается 639 спутников, 435 из которых сопровождают малые тела, а 204 — планеты».
Несколько шинглов мы разбили вставкой слов, не искажающих смысл, а остальные — за счет перестановки слов. Полученный отрывок становится уникальным для антиплагиата. Можно добавлять и словосочетания, главное — сохранять смысл. Этот метод похож на перефразирование, но использовать его намного проще. Лучше всего им корректировать отдельные абзацы, когда требуется повысить процент оригинальности примерно на 20-30%. Для обработки скачанной работы он занимает слишком много времени.
Синонимизация текста
Еще один способ проработки материала на уровне предложений — подбор синонимов. Логика — примерно, как у шингла. Замена слов на аналогичные разбивает словосочетание, поэтому отрывок становится уникальным. В интернете вы можете найти автоматизированные синонимайзеры, однако при их использовании возникают проблемы:
- Результат их работы похож на плохой перевод — текст искажается.
- В некоторых ситуациях нельзя заменить термин или фразу на синоним, поскольку они не являются взаимозаменяемыми — программа это не учитывает.
- Полученную работу нужно корректировать вручную — это требует времени.
На практике лучше вручную подбирать синонимы, используя онлайн-словари. Если учитывать принцип шингла, то вы сможете быстро повысить уникальность текста, не испортив его качество.
Правильное оформление цитат
Несмотря на разные мнения по поводу цитирования, ни в научных статьях, ни в интернет-публикациях цитаты не приравниваются к плагиату. В курсовых и дипломах ссылки на хорошие источники, наоборот, усиливают работу. Несмотря на требования поисковиков к уникальности контента, правильно оформленные цитаты не мешают росту страниц в выдаче. Поэтому часто проблемы с уникальностью можно решить технически. Для этого нужно:
- Добавить кавычки в начале и конце цитаты.
- Указать ссылку на источник или автора.
- Если материал публикуется на сайте, использовать тег [quote].
- Общий объем вставок не должен превышать 20-25% от всего текста.
Системы антиплагиата, которые используются в вузах, учитывают правильно оформленные цитаты при проверке. Обычно они исключаются из общей оценки и выносятся в отдельную вкладку. Этот механизм помогает студентам юридических и филологических направлений, где нужен детальный анализ и разбор источника.
Способы обхода антиплагиата, которых стоит избегать
Программы проверки на плагиат постоянно улучшаются, поэтому привычные многим методы перестают работать. Система Антиплагиус учитывает каждое обновление, поэтому этот способ остается актуальным более 9 лет. Однако некоторые лайфхаки, которыми студенты пользовались еще 2 года назад, сегодня могут стать причиной незачета.
Анти-способ №1: замена кириллицы на латиницу
Одна из популярных хитростей, которую до сих пор можно встретить в рекомендациях некоторых статей — замена букв. Работало это так — буквы «а» во всех словах работы заменялись на аналогичный латинский символ. В результате система не распознавала это как копирование. Сейчас даже самый простой онлайн-сервис показывает уведомление о том, что произошла замена. При проверке преподаватель сразу увидит попытки обойти антиплагиат.
Анти-способ №2: вставка скрытых символов
Ещё одна методика, которую раньше постоянно использовали для повышения уникальности — добавление невидимых элементов или буквы белого цвета в текст. Они также разбивали шинглы и сбивали с толку систему, однако сейчас эти попытки также идентифицируются программами.
Анти-способ №3: скриншоты с текстом
В некоторых статьях можно встретить рекомендации сделать скриншот заимствованного отрывка и добавить его как картинку в текст. Этот способ позволяет обмануть программу, но преподаватели легко замечают его. К тому же, у всех разные настройки Word, поэтому даже идеально подстроенная картинка может съехать на компьютере преподавателя.
Анти-способ №4: поиск уникального контента
Поисковая система Яндекса позволяет найти уникальный контент, который выложили совсем недавно — до 2 недель. Опираясь на эту информацию, некоторые эксперты рекомендуют брать отрывки с этих страниц, которые еще не проиндексировались в системах антиплагиата. Этот метод — лотерея, поскольку сегодня материал может показать уникальность 100%, а при проверке преподавателем покажет все заимствования. На практике никто не может сказать точно, с какой частотой обновляются базы онлайн-сервисов проверки, поэтому лучше избегать этого лайфхака.
Нередко в рекомендациях появляется совет написать текст самостоятельно. Конечно, это лучший вариант, однако и он не всегда работает. Из-за ограниченности формулировок в некоторых сферах, вы можете написать отрывок своими словами, а их уже кто-то использовал. По этой причине любой написанный материал перед отправкой преподавателю стоит проверять.
Как проверить работу перед отправкой
Большинство учебных заведений использует систему Антиплагиат.ВУЗ. Однако некоторые преподаватели предпочитают аналоги, например, eTXT или Руконтекст. Проверить текст во всех системах можно через единую форму Антиплагиус:
- Загрузите файл.
- Выберите систему проверки.
- Введите e-mail, на который будет отправлен отчет.
Здесь же вы можете заказать повышение уникальности с помощью кодировки или рерайт. Цены зависят от типа услуги, системы проверки и объема документа.