7 способов обойти антиплагиат в 2022 году

Вне зависимости от того, писали вы работу самостоятельно, копировали отрывки из разных источников или нашли готовую курсовую в интернете — перед отправкой преподавателю необходимо проверить ее на антиплагиате. Что делать, когда показатели низкие? Как изменить оценку программы? В этом материале мы расскажем, как можно повысить уникальность, разберем плюсы и ограничения каждого способа.

Почему необходимо проверять работу перед сдачей?

Более 10 лет в вузах появились научные стандарты, которые требуют высокий уровень оригинальности каждой студенческой работы. Одни преподаватели проверяют только дипломы и курсовые, другие — каждый доклад и даже небольшие эссе. Обычно для этого используется программа Антиплагиат.ВУЗ, с базами работ со всей России, но иногда проверки проходят через открытые системы, например, eTXT или Руконтекст.

Как это работает?

Преподаватель загружает файл в программу или текст работы в онлайн-сервис.

Система ищет совпадения с доступными ей источниками — это может быть поиск в интернете и по базам.

Она сравнивает структуру, словосочетания и предложения, чтобы найти заимствования.

После анализа тысяч материалов высчитывается процент плагиата.

В итоге можно определить, самостоятельно ли написана работа и какая доля скопирована из чужих трудов. Если ваша оценка не дотягивает до общепринятых норм, то в лучшем случае вам вернут текст на доработку, а в худшем — не допустят до защиты диплома или поставят незачет.

В связи с массовым использованием антиплагиатов количество работ в базах растет, а вместе с этим исчерпываются уникальные формулировки. Несмотря на богатство русского языка, многие темы невозможно описать «своими словами» — это приводит к ошибкам в содержании. Часто с этими сложностями сталкиваются студенты технических специальностей, где есть четкие стандарты, а расчеты невозможно объяснять креативными фразами. Проблемы касаются и юристов, которым необходимо ссылаться на нормативно-правовые акты.

Кому еще нужно проходить проверки?

Уникальные работы требуются не только от студентов. Проверять тексты на антиплагиате необходимо и:

Копирайтерам.

Рерайтерам.

Журналистам.

Писателям.

Веб-мастерам и специалистам по SEO.

Интернет-маркетологам, которые публикуют тексты на сайтах и в социальных сетях.

Это обусловлено требованиями поисковых систем к материалам. Высокий показатель плагиата негативно сказывается на ранжировании. Если вы публикуете на страницах скопированные тексты, то у них меньше шансов попасть на первые строчки выдачи. Иногда это становится причиной блокировки.

Второй важный для корпоративной среды момент — авторское право. При публикации заимствованного текста компания рискует получить штраф, если автор подаст в суд, и испортить свою репутацию. Поэтому каждый полученный от копирайтеров материал нужно проверять на плагиат. Сделать это можно с помощью сервиса Антиплагиус.

ТОП-7 способов пройти проверку антиплагиата

В интернете описаны десятки способов, которые гарантируют прохождение проверки. На деле, у каждого из них есть много недостатков и ограничений. Они не универсальны, поэтому не всегда подходят автору работы. Это важно учитывать, выбирая метод исправления.

Второй момент, о котором нужно помнить — хорошие методы обхода антиплагиата либо платные, либо требуют много времени. Многие хитрости легко вычисляются сервисами, поэтому такие лайфхаки могут испортить вам оценки и отношения с заказчиком или преподавателем. В этой подборке вы найдете только проверенные на практике советы, которые работают и помогают успешно проходить проверки.

Глубокий рерайт

Это наиболее действенный способ пройти проверку антиплагиата. Он подходит, если:

Вы скачали готовую работу.

Вы сделали синтез нескольких источников, но уровень уникальности ниже 30%.

У вас есть образец статьи, который вы планируете выложить на сайт, но для роста в поиске нужно, чтобы текст был оригинальным.

Вы планируете обойти конкурента в поисковой выдаче по конкретным фразам, поэтому нужно улучшить готовый материал.

Рерайтинг предполагает изменение текста, при котором смысл остается тем же, меняется только подача. В зависимости от глубины проработки используется разный набор способов. Если важно, чтобы текст сильно отличался от источника, нужно проработать структуру, стиль изложения, логику подачи и формулировки. Когда достаточно поверхностной проработки, можно остановиться на уровне предложений и абзацев, без изменения канвы.

Несмотря на хороший результат, у способа есть два минуса. Во-первых, он требует много времени, поскольку вы пишете полностью новый текст. Во-вторых, нужны навыки. Студентам он дается сложнее, поскольку нужно менять термины и формулировки — есть высокий риск допустить ошибку. Если нет уверенности в своих силах или времени совсем мало, можно заказать рерайт у авторов Антиплагиуса, у которых есть опыт работы с разными типами студенческих заданий — от курсовых и докладов до дипломов.

Перефразирование

Второй способ подходит, когда заимствований не так много. Когда требуется повысить уникальность на 20-30%, перефразирование помогает быстро улучшить результат. В отличие от рерайта, где нужно думать над структурой, здесь достаточно переставлять слова в предложениях и менять части речи. Иногда можно подключать синонимизацию. Например:

Источник: «Глобальное потепление — это процесс изменения климата, при котором средняя температура Земли постепенно растет».

Перефразированный вариант: «Постепенный рост температуры Земли, сопровождающийся изменениями климата, называется глобальным потеплением».

Замена наречий прилагательным, перестановки подлежащего и сказуемого, использование других предлогов и служебных частей речи — удобные инструменты перефразирования, которые повышают уникальность. При этом смысл совсем не меняется. Главное этого метода — понимать содержание, чтобы не допускать ошибок.

Антиплагиус

Один из самых быстрых способов повысить уровень оригинальности — система Антиплагиуса. Всё, что для этого требуется — загрузить файл, отметив нужный показатель. Сервис меняет кодировку документа. С точки зрения содержания никаких изменений не будет — текст сохранится в том же виде. Все изменения происходят только на техническом уровне.

Способ подходит только для студентов. Почему так?

В научной среде скопированные работы могут всплыть — это крест на репутации ученого.

При публикации текста в интернете это можно идентифицировать.

Редакторы, которые принимают статьи, часто копируют их в онлайн-сервисы для проверки — а кодируется файл. В этом случае антиплагиат может показать низкий уровень уникальности.

Студенческие работы проверяются загрузкой файла в программу, поэтому Антиплагиус может гарантировать результат. Если диплом не примут, мы вернем всю сумму. В отличие от копирайтеров, выпускник не рискует ни своей репутацией, ни заработком — всё прозрачно. Опыт сотен тысяч клиентов из более 600 вузов и тысячи положительных отзывов подтверждают, что система работает.

Иностранные источники

В подборках хитрых способов обхода антиплагиата вы можете увидеть лайфхак с двойным переводом. Он работает так — вы переводите отрывок с русского языка на любой иностранный, а затем полученный текст копируете и переводите обратно. Получается видоизмененный абзац, с другими формулировками. Главная проблема — автоматический перевод обычно ухудшает качество текста: формулировки становятся неестественными и звучат странно. Второй минус — частые ошибки. В иностранных языках может быть несколько терминов аналогичных русскому, которые используются в зависимости от контекста. При двойном переводе это приводит к тому, что в результате смысл искажается.

Однако есть более умный способ, который помогает пройти антиплагиат и улучшить качество работы — ссылки на иностранные источники. Вы можете использовать обычный поиск Google или его научное подразделение Scholar. Что нужно делать?