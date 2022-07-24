Поиск источника плагиата

Сегодня в сети можно найти реферат или готовую курсовую работу на практически любую необходимую тему. И студенты с успехом пользуются такой возможностью.

А потому в борьбе с плагиатом в России создали интернет проект – антиплагиат. С его помощью можно проверить совершенно любой текстовый документ на наличие в нем плагиата или заимствования частей текста из других источников, которые уже существуют в интернет-сети. Необходимо просто загрузить документ, и программа выдаст отчет с указанием ссылок на источник, где нашлись заимствованные части текста.

Программа существует в двух версиях:

Для любого рядового пользователя. Вы можете скачать антиплагиат себе на компьютер и пользоваться. Или же воспользоваться такой услугой в сети – антиплагиат онлайн бесплатно. Для высших учебных заведений. Это специальная версия, которую используют преподаватели для проверки работ студентов на плагиат.

Изначально предполагалось, что программа антиплагиат онлайн будет использоваться только ВУЗами, но сегодня проверить свой текст может каждый.

Если вы хотите поднять уникальность своего документа, такая возможность тоже существует. На сайте antiplagius.ru вы сможете сделать ваш текст более уникальным всего за 10 минут. Качественно, анонимно и быстро поможет студенту с его документом.