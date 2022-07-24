Антиплагиат СКФУ: как пройти проверку на плагиат

Знаете ли вы, чем отличается Antiplagius от «Антиплагиата»? А чем отличается «Антиплагиат» от «Антиплагиат.ВУЗ»? Послушайте, вам будет интересно. Тем более, если вы — студент СКФУ.

«Охота на ведьм» или «борьба с ветряными мельницами»?

Вы наверняка уже многое знаете про нововведение в большинстве ВУЗов и массовую охоту на плагиат. И вы, скорее всего, уже испытали (или еще испытаете) это на себе. Более того, у вас уже сложилось свое мнение обо всех этих «инновациях». И есть 99% вероятность, что это мнение негативное. Посудите сами.

Вас обязывают не только следить за качеством работы, но и за ее уникальностью, чтобы работа «понравилась» не только преподавателю, но и машине. Вы вынуждены тратить кучу времени на ненужную работу по уникализации текста, пытаясь добиться нужного процента уникальности. И все это никак не влияет на ваш уровень знаний, навыков и итоговую оценку.

Другими словами, получается, что нововведение с проверкой на плагиат — это видимость, фикция. А если курсовая по какому-нибудь второстепенному предмету, то еще и вредительство. И если раньше можно было просто скачать курсовую, сдать и забыть, сконцентрировав усилия на чем-то значимом, то теперь приходится воевать с «ветряными мельницами».

Но знаете, что самое обидное? Все это преподносится чиновниками из Рособрнадзора как великое достижение, хотя кроме вреда от такой проверки на плагиат ничего нет. И все бы ничего, если бы как всегда в игру не вступали классические российские двойные стандарты.

Двойные стандарты — это так «по-русски»

Заимствование чужих мыслей может дорого обойтись студенту СКФУ. Хотя во многих случаях такое заимствование с академической точки зрения полностью оправдано. В лучшем случае — это просто потеря времени. В худшем — пересдача, даже при идеальной работе.

Дело в том, что российские компьютерщики разработали специальную систему для обнаружения плагиата. Называется она Антиплагиат.ВУЗ. Но есть нюанс. У студентов к ней нет доступа. Доступ есть только у преподавателей. Студенты, конечно, могут пользоваться открытой онлайн-системой «Антиплагиат.ру», но толку от этого мало, потому что в отличие от нее, Антиплагиат.ВУЗ делает более глубокую проверку, в том числе по банку сданных работ и базе Российской Государственной Библиотеки.

Вот и получается двойной стандарт. Студенты могут проверить свою работу на плагиат через открытую систему. Но это ровным счетом ничего не значит.

"Что для вас Антиплагиат?" - спросили студентов.

О печальном опыте защиты дипломной работы с нами поделилась Галина П., юрист-государственник, выпускник Юридического факультета Северо — Кавказского федерального университета 2014 года. Далее, со слов самой Галины:

«Дипломную работу на тему: «Государственно-правовые основы политической системы Российской Федерации» я полностью написала сама. Поскольку тема актуальная и очень спорная, то в интернете материала было мало. Пришлось по крупицам собирать информацию, вчитываться в статистику, обращаться к последним публикациям в прессе, сутками просиживать в Университетской библиотеке. Список использованной литературы получился на 6 страниц.

Я работала с первоисточниками: базовые определения брались из законов, остальные утверждения мной были перефразированы, объяснены и оспорены. Если была вероятность потерять смысл утверждения или фразы, то она оформлялась как цитата. Таких цитат набралось достаточно много — юриспруденция — наука точная, фразы должны читаться именно так, как написаны. Наконец последняя фраза дописана, и я сдаю работу на кафедру. Сомнений не было – ведь система «Антиплагиат» выдала 90% уникальности. Но какое же было мое удивление, когда мне вернули работу с формулировкой – «слишком высокий уровень заимствований!» Совпадений было найдено более 40%, при допустимых 20%. Спрашиваю на кафедре: «Читали ли они работу?» Говорят: «Нам достаточно процента уникальности. Нужно доработать — иначе не примем.» Мне отдали диплом на доработку и велели вытянуть хотя бы 70-75%. Пришлось выполнять абсолютно бессмысленную работу: менять формулировки в законах (абсурд!) на корявые, переставлять местами слова, подбирать синонимы. Это помогло. Добраться до смысла стало невероятно сложно, но работа прошла проверку. В прошлом году я защитилась».

Что делать?

Ситуация не из самых приятных. Но зато из самых распространенных. Конечно, можно переписать работу. А потом снова и снова. Но какой в этом смысл? Зачем тратить самый ценный ресурс — время — на бессмысленную работу? Тем более, когда есть более простое, доступное и элегантное решение —

Антиплагиат Киллер Antiplagius.

Что такое Antiplagius, и почему его используют студенты

Antiplagius — это система, которая решает сразу две задачи. Во-первых, хотите через Антиплагиат ВУЗ проверить текст онлайн? Без проблем. С ее помощью вы получаете доступ даже к закрытому преподавательскому отчету. Во-вторых, Antiplagius умеет повышать уникальность текста, не изменяя слов. Только за счет изменения машинного кода в самом документе работы. Другими словами, это идеальный инстурмент, чтобы обойти, обмануть «Антиплагиат».

При этом у Antiplagius есть ряд безусловных преимуществ:

На проверку всей работы уходит от силы 5-10 минут. Столько же требуется для повышения уникальности (если повышать оригинальность вручную, то требуется пара-тройка недель). При необходимости Antiplagius проверяет текст на уникальность в любом онлайн сервисе: Антиплагиат.ру, ETXT, DCFinder, Advego и др. При уникализации сам текст не изменяется. Кодирующие фильтры просто накладываются на материал, сохраняя исходный смысл, структуру и слова. Доступная цена: всего 100 рублей за проверку с преподавательским отчетом и всего 7 рублей за уникализацию страницы с гарантированным результатом.

Antiplagius одобрили и постоянно используют более 140 тысяч студентов из ВУЗов по всей России, и каждый день их количество растет. Попробуйте и вы.

Для начала загрузите текст работы. И посмотрите, что будет.