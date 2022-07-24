Онлайн проверка текста на уникальность

Многие копирайтеры и студенты пользуются специальными программами проверки уникальности текстов. С помощью профильного интернет-сервиса вы сможете проверить работу на плагиат онлайн совершенно бесплатно. Помимо проверки на сайте, есть возможность использовать программу и производить качественную проверку без посещения ресурса. Программа устанавливается на компьютер, она удобна и проста в использовании, а также отличается высокой скоростью проверки.

Чем удобны такие приложения?

После проверки текста программа предоставит вам подробный антиплагиат отчет и вы без труда сможете найти, где был скопирован текст, кто ворует у вас статьи, или проверить уникальность написанного вами текста.

Программа проверки текста на плагиат успешно применяется:

вебмастерами для перепроверки статей сайтов и качества купленных статей;

копирайтерами для проверки качества выполненной работы;

студентами.

Программисты следят за работоспособностью программы, регулярно выпускают обновления и дополняют новыми функциями. Вы можете скачать программу проверки на плагиат на сайте какой-либо биржи копирайтинга без проблем.

Что предлагаем мы?

Наш сервис предлагает провести повышение уровня уникальности ваших текстов по самым низким ценам. Наша программа приятно удивит вас скоростью выполнения заказа и качеством работы. Дополнительное преимущество — возможность проверки текста в закрытой системе «Антиплагиат.ВУЗ».

Данные услуги предоставляются анонимно и ни при каких обстоятельствах тексты не будут переданы третьим лицам. Мы ценим свою репутацию и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с каждым клиентом.