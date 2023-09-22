Является ли чат GPT плагиатом

Чат GPT (Generative Pre-trained Transformer) — это AI-модель, которая стала первым многозадачным искусственным интеллектом. Она умеет генерировать язык и уже успела стать популярным инструментом для маркетологов, разработчиков сайтов и копирайтеров благодаря умению быстро создавать качественный контент. Несмотря на все положительные качества искусственного интеллекта, тексты, написанные с его помощью, стали настоящей проблемой при проверках на оригинальность.

Плагиат и чат GPT

Под «плагиатом» понимается использование чужой работы без разрешения. Поскольку система генерирует язык, легко воспринимаемый человеком, многие переживают за плагиат при использовании GPT. На самом деле, он не является плагиатом. Это всего лишь модель языка, обученная с помощью набора тестовых данных и воспроизводящая контент на основании вводной информации. Но при этом ИИ способен создавать контент, схожий с написанным ранее, что может восприниматься как плагиат. Задача исполнителя — убедиться, что контент не принадлежит еще кому-то, проверив его уникальность. Хоть чат GPT и создает новый текст, он также может включать фрагменты, схожие с уже существующими. Поэтому важно проверять его на оригинальность.

Как лучше всего проверить работу на плагиат?

Есть много программ для проверки контента на плагиат. Важно выбрать надежный сервис, чтобы получить гарантию, что ваша работа оригинальная и не нарушает авторские права.

Выводы

Несмотря на то, что Chat GPT не специально копирует контент, пользователям нужно удостовериться, что это не плагиат, поскольку именно они ответственны за его использование. Часто бывает так, что собственными силами исправить неуникальный текст в сгенерированном документе не получается. В таком случае можно воспользоваться Antiplagius. Загрузите свой документ в систему и проверьте оригинальность. Если полученный процент вас не устраивает, наши эксперты перепишут неоригинальный текст. Еще один вариант — заказать кодировку документа. Смысл и содержание работы не изменится, а вы получите документ, который будет определяться как уникальный любыми сервисами проверки.

Частые вопросы

Можно скопировать Chat GPT?

Нет, скопировать чат невозможно, поскольку это языковая модель. Но сгенерированный им текст может быть скопирован, особенно если он похож на уже существующий без указания авторства.

Безопасно ли использовать Chat GPT для написания студенческих работ?

Да, такой ИИ помогает в написании студенческих работ, но при этом важно следить, чтобы сгенерированный текст был оригинальным и не нарушал авторских прав.

Может ли преподаватель обнаружить, что при написании работы использовался Chat GPT?

Да, с мая 2023 года в сервисе «Антиплагиат.ВУЗ» появился модуль, который может определять контент, сгенерированный через нейросети. Программное обеспечение легко определяет любое сходство в контексте.