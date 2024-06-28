Как составить контент-план

Контент-план ― это график публикации постов в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах. Его разрабатывают заранее на заданный период. Инструмент полезен для коммерческих ресурсов, так как помогает систематизировать публикации и следить за формированием спроса на продвигаемый продукт.

Зачем нужен контент-план

Продвижение бизнеса и продуктов

При правильном подходе блог ведет потенциального клиента по воронке продаж. Первые посты вызывают интерес, последующие прогревают целевую аудиторию (снимают возражения, повышают доверие), затем следует покупка.

Контент-план помогает автору:

понимать целевую аудиторию, выстраивать с ней коммуникацию так, чтобы задействовать все сегменты;

использовать разные виды контента для удержания внимания: тексты, инфографику, подкасты, видео;

публиковать материалы вовремя, не отставая от конкурентов и не надоедая подписчикам.

Планирование времени

При составлении графика автор находит темы, придумывает рубрики, подбирает и распределяет виды контента. Параллельно можно работать со структурой будущих текстов, собирать источники информации, изображения. Это ускорит подготовку постов в дальнейшем, так как автор будет знать, о чем писать.

Работа над качеством материалов

Когда нет плана, качество публикаций падает. Все из-за того, что идеи приходят спонтанно, а времени на продумывание материалов не хватает. Такие публикации редко бывают удачными, обычно они плохо работают на продвижение: не набирают нужное количество охватов и показов. При наличии плана все наработки согласовываются заранее, на подготовку материалов отводится достаточно времени. В результате повышается качество публикаций.

Регулярность публикаций

График развивает привычку публиковаться регулярно. Если новые посты появляются редко, читатели забывают о блоге и уходят к конкурентам, которые делятся полезной информацией постоянно.

Охват всех сегментов ЦА

Один пост не может охватить всю аудиторию блога. Поэтому авторы подбирают темы, которые потенциально интересны для разных сегментов, и выстраивают их в единую цепочку.

Что важно знать

При необходимости график можно корректировать. Если появляются интересные новости, которыми хочется поделиться с подписчиками, то их нужно срочно публиковать. Это не повлияет на стратегию продвижения в глобальном смысле, но повысит мотивацию автора вести блог дальше.

Дедлайны лучше делать гибкими. Если не удается опубликовать пост четко по графику, его можно отложить на следующий день. Главное понимать цели блога, а также не откладывать все задачи на самый крайний срок.

Случайные мысли и идеи лучше записывать. Они могут оказаться самыми удачными, упростить работу над контент-планом.

Ведение блога ― это работа, которая не должна зависеть от вдохновения. Оно может и не прийти, а подписчикам регулярно нужны интересные посты. Поэтому решение аналитических задач важно совмещать с творчеством. Когда есть вдохновение, контент делается на потоке. Если же не удается написать даже абзац, лучше отложить задачу, отвлечься, вернуться к работе позже, но довести ее до конца.

Какие есть виды контент-плана

Календарь

Это наглядный способ, при котором все темы распределяются по датам. У автора появляется четкое понимание, в какие дни нужно публиковаться.

Рубрикатор

Рубрикатор ― это простой способ планирования с использованием таблиц. Для каждой рубрики выделяется отдельный столбец. Темы постов прописываются под названиями рубрик. По мере публикации старые темы заменяются новыми.

Интеллект-карты

Творческий вариант плана напоминает дерево. От основного слова «контент» отходят ветви «развлекательный», «обучающий», «продающий» и т. д. От них ― названия рубрик, далее ― темы постов.

Автор может выбрать любой формат. Главное, чтобы он был удобным, наглядным и помогал решать поставленные задачи.

Что делать, когда не получается следовать графику

Если публиковаться по контент-плану не получается, не стоит сразу его бросать. Для начала можно протестировать разные варианты, подсмотреть идеи у других. График должен упрощать ведение блога, а не усложнять.

На освоение этого инструмента может потребоваться время. В результате автор найдет свой формат и адаптирует его под задачи бизнеса.