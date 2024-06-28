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Как составить контент-план

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60%

Контент-план ― это график публикации постов в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах. Его разрабатывают заранее на заданный период. Инструмент полезен для коммерческих ресурсов, так как помогает систематизировать публикации и следить за формированием спроса на продвигаемый продукт.

Зачем нужен контент-план

Продвижение бизнеса и продуктов

При правильном подходе блог ведет потенциального клиента по воронке продаж. Первые посты вызывают интерес, последующие прогревают целевую аудиторию (снимают возражения, повышают доверие), затем следует покупка.

Контент-план помогает автору:

  • понимать целевую аудиторию, выстраивать с ней коммуникацию так, чтобы задействовать все сегменты;
  • использовать разные виды контента для удержания внимания: тексты, инфографику, подкасты, видео;
  • публиковать материалы вовремя, не отставая от конкурентов и не надоедая подписчикам.

Планирование времени

При составлении графика автор находит темы, придумывает рубрики, подбирает и распределяет виды контента. Параллельно можно работать со структурой будущих текстов, собирать источники информации, изображения. Это ускорит подготовку постов в дальнейшем, так как автор будет знать, о чем писать.

Работа над качеством материалов

Когда нет плана, качество публикаций падает. Все из-за того, что идеи приходят спонтанно, а времени на продумывание материалов не хватает. Такие публикации редко бывают удачными, обычно они плохо работают на продвижение: не набирают нужное количество охватов и показов. При наличии плана все наработки согласовываются заранее, на подготовку материалов отводится достаточно времени. В результате повышается качество публикаций.

Регулярность публикаций

График развивает привычку публиковаться регулярно. Если новые посты появляются редко, читатели забывают о блоге и уходят к конкурентам, которые делятся полезной информацией постоянно.

Охват всех сегментов ЦА

Один пост не может охватить всю аудиторию блога. Поэтому авторы подбирают темы, которые потенциально интересны для разных сегментов, и выстраивают их в единую цепочку.

Что важно знать

  • При необходимости график можно корректировать. Если появляются интересные новости, которыми хочется поделиться с подписчиками, то их нужно срочно публиковать. Это не повлияет на стратегию продвижения в глобальном смысле, но повысит мотивацию автора вести блог дальше.
  • Дедлайны лучше делать гибкими. Если не удается опубликовать пост четко по графику, его можно отложить на следующий день. Главное понимать цели блога, а также не откладывать все задачи на самый крайний срок.
  • Случайные мысли и идеи лучше записывать. Они могут оказаться самыми удачными, упростить работу над контент-планом.
  • Ведение блога ― это работа, которая не должна зависеть от вдохновения. Оно может и не прийти, а подписчикам регулярно нужны интересные посты. Поэтому решение аналитических задач важно совмещать с творчеством. Когда есть вдохновение, контент делается на потоке. Если же не удается написать даже абзац, лучше отложить задачу, отвлечься, вернуться к работе позже, но довести ее до конца.

Какие есть виды контент-плана

Календарь

Это наглядный способ, при котором все темы распределяются по датам. У автора появляется четкое понимание, в какие дни нужно публиковаться.

Рубрикатор

Рубрикатор ― это простой способ планирования с использованием таблиц. Для каждой рубрики выделяется отдельный столбец. Темы постов прописываются под названиями рубрик. По мере публикации старые темы заменяются новыми.

Интеллект-карты

Творческий вариант плана напоминает дерево. От основного слова «контент» отходят ветви «развлекательный», «обучающий», «продающий» и т. д. От них ― названия рубрик, далее ― темы постов.

Автор может выбрать любой формат. Главное, чтобы он был удобным, наглядным и помогал решать поставленные задачи.

Что делать, когда не получается следовать графику

Если публиковаться по контент-плану не получается, не стоит сразу его бросать. Для начала можно протестировать разные варианты, подсмотреть идеи у других. График должен упрощать ведение блога, а не усложнять.

На освоение этого инструмента может потребоваться время. В результате автор найдет свой формат и адаптирует его под задачи бизнеса.

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