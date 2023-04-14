Антиплагиат СГЮА: как пройти проверку на плагиат

Саратовская государственная юридическая академия почти 85 лет выпускает специалистов по правовым дисциплинам. Для СГЮА разработана своя версия Антиплагиата с набором модулей, с помощью которой преподаватели выполняют проверку уникальности студенческих работ. Высшее учебное заведение очень серьезно относится к образовательному процессу. Если раньше студенты могли скачивать материалы из интернета и выдавать их за свои, современные правила обучения значительно ужесточились. Преподаватели серьезно относятся к проверке уникальности студенческих курсовых, дипломов или рефератов, проверяя их в Антиплагиат СГЮА. Система проводит сверку с миллионами загруженных источников для определения уникальности. Если будут выявлены совпадения, проект не будет соответствовать требованиям университета, а студент вынужден будет принять его на доработку.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат СГЮА

Система проверки настроена таким образом, что любая работа «прогоняется» по нескольким модулям. Каждое совпадение негативно отражается на итоговом результате. Учитывая, что написать курсовой по некоторым дисциплинам без отсылок к законам практически нереально, студентам приходится тратить много времени, чтобы подогнать работу к требованиям. Преподаватели рекомендуют студентам делать проекты самостоятельно, но даже это не гарантирует, что она пройдет проверку. Антиплагиат СГЮА работает по своим алгоритмам и считает за заимствования даже те участки, без которых написание диплома или курсовой невозможно. Студент может сам продумать структуру, подобрать материалы и, основываясь на них, написать работу, но на практике получит оригинальность всего 50-60%. Преподаватели не всегда готовы разбираться, что послужило причиной снижения уникальность и студенту приходится снова тратить время на правки.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Чтобы уникальность не стала сюрпризом, необходимо заранее проверить ее. На данном этапе сложность заключается в том, что у студентов нет доступа к закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ, а результаты проверки в бесплатной версии значительной разнятся. Самостоятельно купить доступ к вузовской программе не получится — это очень дорого. Хороший вариант — воспользоваться нашей системой Antiplagius, которая располагает теми же инструментами и модулями, что и версия для СГЮА.

Как повысить уникальность текста?

Всего за 150 рублей вы получите преподавательский отчет, где будут выделены все неуникальные фрагменты. Если заниматься правками нет желания, воспользуйтесь нашими услугами:

Техническое кодирование: алгоритм выполнит замену исходного кода и выдаст материал с требуемой уникальностью, при этом смысл и форматирование останутся без изменений.

Ручной рерайт. Специалисты выполнят глубокий рерайт текста, а вы будете уверены, что работа точно пройдет проверку.

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