Антиплагиат в РГСУ: как бороться и обойти

Российский государственный социальный университет не стал исключением и поддался навязчивому тренду автоматизированной проверки студенческих работ на плагиат. И все бы ничего, если бы все опять не испортили двойные стандарты.

Вы наверняка слышали про систему «Антиплагиат». И, вероятнее всего, знаете, что существует сервис, через который можно проверить работу, прежде чем сдавать ее преподавателю на проверку. Но знаете ли вы, чем обычный «Антиплагиат» отличается от системы «Антиплагиат.ВУЗ»?

«Антиплагиат» и «Антиплагиат.ВУЗ»

Хотите суровую правду жизни? Проверка через обычный бесплатный «Антиплагиат» для студента бессмысленна. А все потому, что преподаватели проверяют тексты через закрытую систему «Антиплагит.ВУЗ». По сути, это расширенная версия бесплатного сервиса, которая ищет совпадения фрагментов работы не только в интернете, но и в Российской Государственной библиотеке, банке уже сданных работ, банке нормативной документации и ряде других баз.

Вы можете спросить: «А зачем было вводить такие двойные стандарты проверки?» И почему у студентов нет доступа к преподавательским отчетам? В конце концов, что плохого в том, чтобы перестраховаться и проверить свою работу перед сдачей?

Оказывается, смысл в этом есть. И, увы, исключительно коммерческий. Дело в том, что интернет-сервис antiplagiat.ru открытый и бесплатный. Им могут пользоваться все желающие. Но разработчик этого сервиса — коммерческая организация, которая хочет зарабатывать. Поэтому она внедряет в университеты платное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ», причем за большие деньги.

Непонятно только: почему обычные студенты должны страдать из-за того, что кому-то просто хочется заработать?! Впрочем, этот вопрос разработчика и ВУЗы мало интересует.

Суровые будни студентов РГСУ

И вот теперь получается: чтобы пройти проверку, студентам нужно всячески изгаляться. Например, уникализировать фразы, переписывать цитаты своими словами, менять определения, только для того, чтобы уникальность работы была выше 80%. Если ниже — ее даже смотреть никто не станет.

Сложно сказать, как это повлияло на качество образования. Но судя по той динамике, которая наблюдается сейчас, изменения явно не в лучшую сторону. Вместо того чтобы повышать качество работы и глубину проработки материала, студенты вынуждены делать «мартышкин труд», переставляя слова и подбирая близкие синонимы. Ничего не скажешь, большое достижение для высшего образования! А ведь раньше люди учились десятилетиями безо всяких «антиплагиатов», и российская наука была одна из лидирующих в мире.

Впрочем, не суть. Есть проблема, и ее нужно решать. Существует способ обойти, обмануть систему. И этот способ — сервис Antiplagius.

Antiplagius: секретный прием для сдачи студенческих работ

Для успешной сдачи работы при проверке на плагиат каждый студент должен пройти через два ключевых этапа.

Проверка на уникальность (по закрытым базам). Но у студентов нет доступа ни к базам, ни к преподавательскому отчету. Повышение уникальности текста, если она ниже 80%. Но не зная реальную уникальность (см. п.1), невозможно внести корректировки. Кроме того, некоторые фрагменты (цитаты, определения, выжимки) невозможно уникализировать.

В итоге имеем две проблемы, которые до появления Antiplagius были нерешаемы. Но теперь это в прошлом.

Antiplagius имеет доступ к закрытым базам и преподавательскому отчету. Любой студент может им воспользоваться и узнать реальную уникальность работы всего за 100 рублей.

Если уникальность низкая, Antiplagius повышает ее до нужного уровня, без изменения самого текста. Все это происходит на уровне машинного кода и незаметно человеческому глазу. Стоимость уникализации одной страницы начинается от 7 рублей.

И все. Больше не нужно трястись в страхе перед преподавательским отчетом и не нужно тратить недели, переставляя слова и подбирая синонимы. Зачем, когда все делает Antiplagius? Быстро, просто и надежно.

Antiplagius доступен онлайн 24/7, и с ним любая проверка проходится на раз-два-три. Убедитесь в этом сами. Загрузите текст работы и посмотрите, насколько сервис упрощает вам жизнь. Тестовая проверка — бесплатно.