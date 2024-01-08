LSI-копирайтинг — что это?

В 2017 году Яндекс внедрил новый алгоритм Баден-Баден. Он анализирует в текстах повторения, соответственно задачей алгоритма является борьба с чрезмерным употреблением ключами. Тексты, которые попадают под этот фильтр, в большинстве своем не несут информационной нагрузки для читателя.

Что такое LSI-копирайтинг?

Целью LSI-копирайтинга является не привычное написание статьи по ключам, а раскрытие смысла ключевиков в понятной форме для читателя. Ключи здесь выступают больше как вспомогательный инструмент, но основной приоритет направлен на слова, максимально приближенные к конкретной статье.

Принципы подготовки контента

Главный параметр ранжирования — полнота ответа на запрос, который получает пользователь, кликнув на результаты поиска в выдаче. Другими словами определяющим фактором является не наличие конкретных фраз, а ответ, умело скрытый в тексте. Лучше понять смысл LSI-оптимизации получится, если сравнить его с SEO:

Необходимо внедрять ключи в заголовки, сам текст. В ЛСИ пользователь получает ответы, когда вводит конкретный запрос в поисковике. Ключи в таком тексте вписываются в максимально естественной форме, но они могут и отсутствовать.

Проверяется плотность ключевых слов, а в ЛСИ — использование дополнительных тематических слов.

Проходит работа над оригинальностью с учетом технических алгоритмов, а в ЛСИ уникальность контента достигается за счет смысловой исчерпанности.

Что интересно, иногда оптимизированные ЛСИ-тексты и статьи попадают в ТОП-выдачи, даже если они не содержат ни одного четко вписанного ключа.

Техника LSI-копирайтинга

Здесь можно все охарактеризовать так: на первое место ставится смысл, а уже потом техническая составляющая. Что касается ключей, то их нужно вставлять обоснованно. Ключи должны стать дополнением ответов на поставленные вопросы. Если они не выполняют эту задачу, от их использования лучше просто отказаться. Основные запросы или семантика LSI-статей должны расширяться запросами, близкими с темой текста.

Если все выполнено по правилам, но вывести статью на первые позиции так и не получается, нужно доработать содержание, ввести графики, таблицы, изображения, выводы, мысли экспертов и др.

Теперь поговорим о Баден-Баден. В отличие от алгоритмов, которые работают по семантическому индексированию, его возможно обойти. Для этого нужно определить количество повторов и снизить расхождение между показателями. В ЛСИ-индексировании применение такой техники помешает продвижению. Анализируя фразы и определяя смысл контента, алгоритм сразу определит несоответствие и снизит ранг страницы.

Грамотный и правильно выстроенный ЛСИ-контент ценится в несколько раз выше классического SEO. В данном случае от исполнителя потребуется не только умение качественно излагать свои мысли, но и обладать определенными знаниями в теме контента. В сервисе Antiplagius вы можете заказать доработку любой тематической статьи у опытных авторов. После переработки контента он будет полностью оригинальным и соответствовать требованиям поисковых систем.