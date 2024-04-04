Идеи создания контента, которым захочется поделиться

В социальных сетях уже давно существует тренд на статьи-подборки. Затраты на такой контент могут быть большими, но результат оправдывает ожидания. Пользователи сразу видят полезную подборку и с удовольствием делятся ею со своими подписчиками в социальных сетях. При условии, что в группе размещен полезный контент, трафик у таких аккаунтов может значительно вырасти. В этой статье рассмотрим подробнее тонкости создания таких статей.

Создаем полезную подборку

Прежде чем создавать подборки, определите, какие темы будут наиболее актуальны, интересны в 2024 году. Вот некоторые из них, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания:

Устойчивое развитие, экология: включая все, от советов по сокращению отходов до эко-дружественных продуктов.

Цифровое благополучие: советы по снижению цифрового стресса, лучшие приложения для медитации, саморазвития.

Новые технологии: обзоры на революционные гаджеты, ИИ-инструменты, VR и AR приложения.

Культура работы из дома: лучшие инструменты для удаленной работы, советы по организации рабочей зоны.

Финансовая грамотность, инвестиции: рекомендации по криптовалютам, акциям, экономии, управлению бюджетом.

Для статей необходимо учитывать такие критерии и принципы:

Понятная логика и структура. Читатели должны легко понимать, по каким критериям были выбраны элементы подборки, чтобы быстро находить нужную информацию.

Уникальность, оригинальность контента. Избегайте банальных тем, которые уже перенасыщены в сети. Постарайтесь предложить что-то новое или уникальную точку зрения на знакомую тему.

Привлечение на основе опыта. Статьи, основанные на личном опыте или эксперименте, вызывают большой интерес. Люди ценят реальные истории и результаты, а не только теоретические советы.

Актуальность, значимость для ЦА. Выбирайте темы, которые решают проблемы или отвечают на вопросы вашей целевой аудитории.

Использование данных из опросов, исследований. Такой контент воспринимается как более достоверный и полезный, особенно если он подкреплен актуальной статистикой, фактами.

Сделайте упор на актуальность

Если вам действительно нужен хороший результат, не бойтесь использовать хайп. Сделать его будет гораздо проще, если подписаться на крупные сообщества, соцсети или каналы. Это позволит быть ближе к аудитории, понимать ее боли, потребности. Вот еще несколько лайфхаков по созданию контента:

Создавайте качественные подборки инструментов. Ключ к созданию — фокус на качестве, релевантности инструментов для вашей аудитории. Это могут быть программы, веб-сервисы, мобильные приложения, которые упрощают работу, обучение, творчество или повседневную жизнь. Отбирайте инструменты, основываясь на их удобстве использования, отзывах пользователей. Не забывайте проверять актуальность и надежность каждого предложенного решения.

Публикуйте подборки с полезной литературой. В эпоху информационного перенасыщения особенно ценятся подборки, которые помогают найти стоящие книги для личностного роста. Сосредоточьтесь на подборке литературы, которая отвечает на актуальные запросы вашей аудитории: от развития конкретных навыков до освоения новых отраслевых знаний.

Пишите подборки со списками новых сообществ, площадок, сервисов. Новые площадки, сообщества часто становятся источниками свежих идей и возможностей для сетевого взаимодействия. Предлагая аудитории обзоры новых сервисов, вы не только информируете их о трендах, а помогаете оставаться в курсе последних инструментов для работы, общения, развлечений. Это может включать все — от форумов до новых социальных сетей, инновационных онлайн-сервисов.

Дополняйте подборку ссылками на тематические статьи. Ссылки повышают доверие к вашему контенту. Это показывает, что вы провели исследование. При выборе статей для ссылок убедитесь, что они информативные, релевантные.

Как работать со структурой?

Информация для подборки — это только половина дела. Чтобы заинтересовать читателя, удержать его внимание, нужно эту информацию правильно структурировать и предоставить удобную навигацию. Вот несколько полезных советов, которые помогут в подготовке структуры:

Разделение по основным характеристикам. Упорядочивайте контент (продукты, образовательные материалы) по релевантным категориям: жанры, стили, тематики, авторство. Это поможет читателям быстрее находить интересующую их информацию.

Разделение по применению. Организуйте лайфхаки, советы, инструкции по конкретным критериям, например, по сложности выполнения, необходимым инструментам.

Сравнительный анализ. Представляйте товары, услуги, курсы через сравнительные таблицы, списки плюсов, минусов, что позволит читателям легко сравнивать альтернативы и делать выбор.

Ранжирование по цене. Располагайте товары, услуги в порядке возрастания или убывания цены. Это упростит выбор для читателей с различными бюджетами.

Группировка по уровню сложности. Курсы, образовательные материалы стоит упорядочивать по уровню подготовки аудитории: от начинающих до профессионалов. Это позволит читателям эффективнее выбирать образовательный контент, учитывая текущие знания.

Сортировка по формату. Организуйте информацию о семинарах, тренингах, и других мероприятиях, учитывая их формат (онлайн, офлайн). Это поможет читателям найти то, что отвечает их предпочтениям.

Как побудить читателя сделать выбор?

Мало просто подготовить подборку, она должна быть понятной. Что уже говорить о подборках, которые представляют список ссылок. Читателям придется переходить по каждой из них, попадая на страницы с неактуальными для пользователя материалами. А если человек будет читать статью с телефона — это вдвойне неудобно. В подборке информация должна быть сжатой.

Другими словами, нужно:

рассказать о продуктах, лайфхаках и товарах, добавить преимущества, недостатки, приложить обзоры или хотя бы скриншоты;

советовать сериалы, фильмы, статьи, делать короткое резюме, чтобы был понятен сюжет в общих чертах;

можно добавлять реальные отзывы, рецензии, мнения экспертов.

Полезности, о которых вы не знали

Контент, актуальный на момент публикации, привлекает внимание аудитории, но для долгосрочного взаимодействия с читателями более ценными оказываются темы, которые не теряют своей актуальности. Например, вместо конкретных примеров модных тенденций текущего сезона, предпочтение стоит отдать советам по подбору классического гардероба, который будет в моде и через несколько лет.

Включайте в статьи ссылки на полезные ресурсы: качественные подборки привлекают не только пользователей социальных сетей, но и повышают интерес поисковых систем. Это способствует росту доверия к сайту и улучшению позиций в поисковой выдаче.