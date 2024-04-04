Как написать продающий текст, чтобы он действительно продавал?

Продающий текст — это рекламный инструмент, который побуждает пользователя совершить целевое действие: перейти на страницу, купить товар, заказать услугу, оставить заявку и т. д. Но, чтобы текст оказал нужное действие, он должен быть не только рациональным, а еще и эмоциональным. Иными словами — взывать к боли клиента, воздействуя на те самые рычаги. Под болью понимается потребность в каком-то товаре или услуге, которые помогут сиюминутно решить проблему клиента. В этой статье расскажем, с какой стороны подойти к проблемам, чтобы побудить пользователя сделать целевое действие.

Самое главное — заголовок

Когда у человека возникает потребность в каком-то товаре или услуге он ищет способы как можно быстрее удовлетворить свои потребности. Желательно, чтобы на это не нужно было тратить много времени. В эпоху интернета, достаточно просто ввести вопрос в поисковике, чтобы найти ответ. Вот тут и нужно уметь заинтересовать потенциального клиента в самый подходящий момент. Понимание того, с какими проблемами сталкивается ваша целевая аудитория, является ключом к успеху. Например, женщины старше 35 лет, подписанные на здоровый образ жизни и спорт в социальных сетях, скорее всего, будут заинтересованы в пилатесе, медитации или йоге, а не в экстремальных видах спорта или силовых тренировках. Владельцу автомобиля, вероятно, будут интересны предложения со скидками на шины или другие аксессуары для машины, а не предложения на товары для дома.

После того, как человек ввел запрос в поисковую строку, перед ним могут высветиться такие заголовки:

Жара за окном, а вы в офисе в шубе? (реклама кондиционеров).

Ужин готов за 5 минут, а вкус как у бабушки? (продажа мультиварок).

Старые травмы мешают жить на полную катушку? (услуги профессионального массажиста).

Ваша кожа кричит о жажде? (кремы для увлажнения кожи).

Пользователь, которые видит в заголовках отражение своей проблемы с удовольствием перейдет по ссылке. Тем более, там точно есть решение его проблемы. Но в этом вопросе нужно быть очень осторожным. Если человек увидит выражения вроде: «вы точно перебрали все возможные варианты?», «как вы докатились до такого?», «мы понимаем, как вам сложно из-за возникшей ситуации» они точно оттолкнут его. Он перешел на сайт за помощью, поэтому точно не будет искать поддержку.

Понимание проблемы

Взаимодействие с будущим клиентом — часть работающего текста. Не всегда бывает так, что автор статьи сталкивался с проблемой потенциального клиента сам, поэтому она ему просто знакомы или же он слышал про нее отдаленно. Поэтому прежде чем начать писать статью, нужно углубиться в вопрос, попытаться самостоятельно разобраться в болях клиентов заказчика. Будет круто, если у автора получится оценить портрет потенциального клиента, провести опрос. Это поможет нащупать болевые точки и написать хороший контент.

Что поможет лучше понять клиента:

Интервью. Больше взаимодействуйте с друзьями, близкими, переписывайтесь на форумах, оставляйте комментарии под тематическими постами, заходите в сообщества, где обсуждают нужные темы. Не бойтесь напрямую задавать вопросы людям, что именно их тревожит и, какие способы им помогли справиться с проблемами.

Тесты. Это не должен быть тест на несколько страниц, который не вызовет никаких эмоций, кроме раздражения.

Отзывы и обратная связь от конкурентов. Одно из самых лучших и действенных исследований — это изучение реальных отзывов. Сейчас достаточно много площадок с отзывами, так что изучить реальные мнения аудитории не составит сложности. Еще один вариант — посмотреть обзоры на Ютуб.

Результаты таргетинга. Если у автора есть возможность получить доступ к такой информации, это дополнительный плюс. Так можно лучше проанализировать и понять, как аудитория реагирует на конкретную услугу или продукцию. Возможно, мотивация покажет себя лучше, чем призыв к боли.

Заголовки: как правильно с ними работать

Итак, представьте, что вы работаете в компании по разработке программного обеспечения и выпустили новое приложение для бронирования парковочных мест. Боль клиента можно прописать таким образом: «Устали от вечного поиска парковки? Откройте для себя новое приложение, которое поможет найти свободное место без лишних кругов и нервов».

Или, к примеру, вы обращаетесь к пользователям, которые хотят улучшить свое финансовое состояние, научиться управлять деньгами и начать инвестировать. Целевой аудиторией являются молодые люди от 18 до 35 лет, заинтересованные в финансовой грамотности. Объявление могло бы звучать так: «Мечтаешь о финансовой независимости, но пока только учишься экономить на кофе? Присоединяйся к нашим курсам по финансовой грамотности и уже через 3 месяца начни инвестировать с уверенностью». Это не только взывает к проблеме, а еще и мотивирует, вызывает доверие.

Если убрать боль из заголовков мы получим что-то вроде «установите новое приложения для поиска парковочного места» или «обучись искусству инвестирования». Такие заголовки встречаются в сети через один. Конечно же, суть предложения сохранилась, офферы остались на месте, но нет той самой эмоциональной составляющей, поэтому текст выглядит не таким убедительным.

Давайте проработаем первый текст. У нас есть владелец машины, который работает в центре города и ежедневно сталкивается с проблемой поиска парковочного места. В результате он опаздывает на важные встречи и совещания. Эту проблему нужно решить, не напоминая лишний раз о боли. Решение может выглядеть таким образом: «Наше приложение для поиска парковки найдет для вас свободное место всего за несколько минут. Забудьте о бесконечных кругах в поисках места — теперь вы всегда будете вовремя на работе, сохраните спокойствие и хорошее настроение».

Мы убрали упоминание проблемы, но добавили привлекательное предложение с удобрительными доводами. Другими словами в продающих текстах не нужно начинать текст не с проблемы, а сразу предложить решение, показать дополнительные выгоды. В случае с приложением это прибытие на работу без опозданий, отсутствие проблем с поиском места для парковки. Используя такие нехитрые уловки, потенциальный клиент быстро примет решение перейти на сайт.