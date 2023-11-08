Масштабы чертежей по ГОСТ

По нормативному документу объекты изображаются в натуральную величину, в уменьшенном или увеличенном виде. Масштабы четко регламентированы. Студент может выбрать один из следующих вариантов:

Натуральная величина (1:1). Чертеж точно соответствует размеру проектируемого предмета.

Уменьшение (1:2, 1:4 и прочие). Для изображения больших предметов или объектов их уменьшают на схеме.

Увеличение (2:1, 4:1 и др.). Этот метод необходим, когда нужно начертить мелкую деталь. Например, механизм часов.

Если масштаб объекта нужно значительно уменьшить, используйте формулу 1:10n, 1:(2х10n) или 1:(5х10n). Способ применяется при проектировании домов, мостов, дворцов.

При значительном увеличении применяйте другую формулу (10хn):1. Расчет проводится, когда нужно определить настоящий размер мелкой детали.

Как указать масштаб

Масштаб необходимо прописывать в специальной графе в правом нижнем углу. Если нет специального обозначения, то перед цифрами ставят букву «М». Примеры: М 1:1, М 2:1.

Для типовых деталей масштаб можно не указывать. В специально графе в этом случае ставится прочерк.

Соотношение размеров и масштабов

Разобраться в этом соотношении несложно. Если нужно сделать изображение 1:2, то это значит, что чертеж должен быть в 2 раза меньше детали в реальных размерах.

При подготовке чертежей нужно внимательно следовать ГОСТу. Все требования, прописанные в документе, считаются обязательными.