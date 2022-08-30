Как написать статью для публикации?

Несмотря на клиповое мышление и распространенный миф, что люди перестали читать, популярность текстового контента остается на высоком уровне. Вы можете использовать это и зарабатывать на своих навыках. Первое, чему нужно научиться начинающему копирайтеру — принципы подготовки статей для публикаций.

Каким должен быть хороший текст? Как строится работа над материалом по этапам? Какие правила нужно учитывать при проработке структуры? Здесь вы узнаете, как собрать все эти знания в систему и начать применять их на практике.

Отличия статей для публикаций

У письменного контента много форматов — это и посты, и небольшие подписи к сторис, и рекламные описания. Статья — один из способов подачи информации. Обычно это лонгрид, минимум, на страницу А4.

В зависимости от цели используются разные стилистики. Публицистика предполагает развернутое размышление по теме, обилие фактов и высокую значимость поставленной проблемы. В ней важны логические связи, поэтому много внимания уделяется структуре. В рамках этого стиля авторы могут писать короткие новостные заметки или длинные аналитические материалы, репортажи или интервью — всё зависит от цели материала.

Не менее популярны и научные статьи. У них другая структура, много профессиональной лексики и сложных терминов. В отличие от публицистики, проблема здесь не такая широкая — она интересна узкому кругу лиц. Несмотря на разницу в деталях, план проработки текста для публикации один.

Как написать статью: пошаговый план

Частая проблема новичков — страх чистого листа. Даже если хорошо разбираешься в теме, начать всегда сложно. Причина этих сложностей — структура и подача. Копирайтеры с опытом формируют свой алгоритм проработки материала, у них выработался свой стиль и привычка. Со временем вы сможете выработать план под себя, но на первом этапе можно использовать стандартные техники.

Разберем процесс по шагам.

Этап №1: определите тему

Есть два типа авторов — одним проще писать статьи на заданную тему, а другим — выбирать ее самостоятельно. Если вы работаете копирайтером и планируете строить работу в этой сфере, то направление выбирает заказчик. В ТЗ обычно прописывается, о чем будет статья, а с помощью структуры или ключевых слов ставятся рамки, которых нужно придерживаться. Несмотря на это, на первом этапе вам всё равно нужно проработать тему. Узнайте у заказчика:

Какая цель у текста?

Кто читатель?

Где будет размещаться статья?

Это основные вопросы, которые помогают правильно построить структуру. С ними же нужно работать и при самостоятельной формулировке темы. В любом случае в голове нужно держать, зачем и для кого вы пишете.

Второй уровень сложности — самостоятельный поиск идеи для статьи. С этим сталкиваются и журналисты, и научные работники. Это может быть и при работе с клиентами, когда вам просто говорят цель материала, а вы решаете, как сделать его эффективным. За такие заказы обычно платят больше. Есть два работающих способа выбора темы:

От интересов аудитории: вам нужно проанализировать, с какими проблемами сталкиваются люди и как ее можно решить. Вы можете посмотреть схожие публикации и найти те аспекты, которые не затрагиваются другими авторами. От своих знаний: в этом случае вы опираетесь на интересные вам сферы и делитесь информацией.

Этап №2: соберите информацию

Со стороны кажется, что авторы просто открывают Word или Google Docs и начинают писать статью. Однако работа начинается не с этого. Сначала нужно собрать информацию из разных источников и разобраться в теме, углубившись в детали, чтобы понять, как лучше донести ее до аудитории. Как итог, страх чистого листа пропадает — и вы с большей вероятностью сможете быстро начать.

Три правила, которых нужно придерживаться каждому автору:

Для источников выбирайте проверенные ресурсы — крупные издательства, официальные документы, прямая речь значимых людей, новости, статистические данные.

Сомневайтесь в достоверности и проверяйте факты, даже если пользуетесь авторитетным источником.

Избегайте личных суждений. Очень часто авторы попадают в ловушку: когда их мнение по проблеме сформировано интуитивно, они ищут подтверждения и игнорируют объективные контраргументы. Старайтесь не давать оценок до изучения всех фактов.

Этап №3: составьте план

Когда вы нашли проблему, точно знаете цель и изучили информацию, остается еще один подготовительный шаг — выстроить логику и структуру текста. Обычно статья состоит из следующих частей:

введение в формате аннотации или лид-абзаца;

основная часть;

заключение в виде резюме или выводов.

Самое важное здесь — определить последовательность. Чтобы изложение было логичным, создайте подробный тезисный план. К каждому фрагменту напишите, что вы будете писать здесь. Можно прорисовать связи, чтобы один абзац логично вытекал из другого.

План может быть основой содержания или работать как отдельный инструмент. Это нужно для вас, чтобы не запутаться и правильно донести информацию. Проработка структуры хотя и занимает не менее получаса, но сокращает время остальной работы в разы.

Этап №4: напишите вводную часть

Если вы работаете над научной публикацией, то в начале будет стандартная аннотация. В маркетинговых и публицистических материалах часто используется обозначение лид-абзац. Задачи введения — обозначить контекст, погрузить аудиторию в тему, вовлечь читателя. Здесь стоит раскрыть проблему и мотивировать человека продолжить изучать материал.

Для примера возьмем нашу статью о программах антиплагиата:

Первое, о чем мы пишем в вводной части — проблема, с которой постоянно сталкиваются наши клиенты, кратко объясняя ее причины. В этом же абзаце мы показываем, что статья будет о том, как справиться с этими сложностями. Таким способом мы:

вовлекаем читателей;

показываем свои экспертные знания;

обозначаем, какую пользу человек получит после прочтения;

указываем на то, о чем пойдет речь дальше.

У этой статьи несложная структура, поэтому вместо нее мы просто намекаем, что будет дальше.

Этап №5: переходите к основной части

Организация работы над основой зависит от того, какую структуру вы выбрали. Здесь важно соблюдать баланс: с одной стороны, нужно развернуто ответить на вопросы аудитории, а с другой — не слишком перегружать читателей деталями.

Главные принципы тела статьи:

Объем: при написании текстов для массовой аудитории не превышайте объем в 10 тысяч знаков, воспринимать их становится тяжело. Некоторые специалисты говорят, что самые эффективные по воздействию на ЦА материалы — около 3-5 тысяч символов. Это хорошо влияет и на SEO.

Удобство: хотя каждому автору хочется, чтобы его работу изучали от корки до корки, на практике большинство текстов читают по диагонали. Ваша задача — упростить восприятие. Избегайте объемных абзацев, используйте списки и подзаголовки, вставляйте графику (иллюстрации, фотографии, видео). Если не придерживаться этого правила, то в лучшем случае большую часть пролистают, а в худшем — сразу же закроют страницу.

Короткие предложения: сложные деепричастные обороты, параллельные связи и бесконечные запятые мешают восприятию. Человек должен понимать мысль сразу, чтобы не перечитывать отрывок.

На этапе написания необязательно идеально прорабатывать каждое словосочетание и точно подбирать выражения. Здесь важно правильно донести мысль, а неудачные формулировки вы сможете вычистить на последнем этапе редактирования.

Этап №6: проработайте заключение

Заключение — такая же важная часть, как и введение. Некоторые читают начало и конец, чтобы поверхностно разобраться в теме, поэтому хорошая практика — сделать резюме. Это удобно и остальным, чтобы ещё раз систематизировать всю информацию. Повторите главные тезисы, которые отражают смысл материала.

Техники, которые можно использовать в заключении:

Выводы автора на основе прочитанного.

Вопросы к аудитории, которые помогают составить мнение о прочитанном.

Практическое применение материала, например, в виде чек-листа, шпаргалки или советов.

Даже если у текста нет задачи продать, в конце можно добавить призыв к последующим действиям. Здесь поможет сформулированная на подготовительных этапах цель. Для чего вы писали всё это? Для блога? Предложите подписаться. Чтобы помочь людям? Попросите написать комментарий или поделиться материалом с другими.

Этап №7: отредактируйте написанное

Вычитка — это обязательный шаг, без которого невозможно подготовить хорошую статью. При написании авторы часто входят в состояние потока, поэтому могут упустить какие-то опечатки или не совсем точно сформулировать мысль. Это нормально даже для людей с опытом. При редактировании вам нужно:

Убрать лишние слова, которые не несут смысла — избавляйтесь от воды, канцеляризмов и других ненужных выражений. В этом помогают такие сервисы, как Главред или Тургенев.

Проверить написание слов — опечатки, ошибки, недочеты встречаются в любой статье, но важно минимизировать их. В большинстве программ антиплагиата есть функция проверки орфографии, поэтому вы можете проанализировать работу одновременно и на уникальность, и на грамотность.

Проработать формулировки — иногда в процессе вычитки в голову могут прийти более точные фразы, которые сделают текст лучше.

Добавить или сократить информацию — от повторяющихся тезисов лучше избавляться, а некоторые сложные мысли требуют дополнительных описаний.

Иногда этот этап оказывается сложнее, чем вся работа, потому что читать свои тексты скучно. На этапе редактирования может показаться, что всё это бессмысленно и плохо написано. Именно поэтому копирайтеры и журналисты рекомендуют на некоторое время оставить статью, пойти прогуляться, переключиться на другие задачи, а затем вернуться к редактированию. Свежий взгляд поможет найти объективные недостатки и улучшить текст.

Как придумать заголовок?

В разборе пошагового плана намеренно пропущен этап с заголовком. Проблема в том, что сразу придумать хорошее название сложно. Некоторые просто указывают тему и не думают над яркими формулировками. Однако это может сказаться на количестве читателей. По статистике человек видит в течение дня тысячи названий и игнорирует более 99% из них. Каждая статья требует продвижения, поэтому ваша задача — привлечь внимание людей. Сделать это можно только с помощью броского заголовка.

Одна из техник, которая часто используется в продающих материалах — 4U. Многие авторы отмечают, что прием хорошо работает и при продвижение информационных текстов. По этому принципу в заголовке должно быть четыре элемента:

Usefullness или польза, которую человек получит от прочтения статьи. Uniqueness или уникальность, то есть то, что отличает продукт или материал от других. Ultra-specifity или специфичность, под которой подразумевается точность и адресность обращения к конкретной аудитории. Urgency или срочность, которая показывает, почему человеку нужно изучить информацию прямо сейчас.

Писать заголовок необязательно в самом начале работы — нередко хорошие формулировки приходят в процессе изучения информации, на этапе написания основной части или после редактирования. Однако хорошее название может появиться и при выборе темы: у каждого автора — свой подход. Избежать сложностей поможет несколько советов.

№1: конкретизируйте

Тема формулируется общими словами, поскольку она задает направление, а заголовок, наоборот, должен быть максимально конкретным. Отталкиваясь от выбранной цели, дайте потенциальной аудитории обещание. Покажите в заголовке, какую пользу они получат от прочтения.

№2: добавьте устойчивые выражения

Фразеологизмы и типичные выражения для отдельных сегментов ЦА — это хорошая техника, которая помогает людям идентифицировать, что обращаются именно к ним. Иногда можно изменить фразу, чтобы она оставалась узнаваемой, но при этом стала оригинальной.

№3: используйте цифры

Обычно этот способ применяется для подборок в стиле «10 полезных сервисов для студентов», но не обязательно ограничивать себя. Например, в название можно вынести самую важную статистическую выкладку.

№4: задавайте вопросы

Обращение к аудитории с помощью вопроса вызывает любопытство и желание открыть статью. Этот прием с первых секунд позволяет выстроить с человеком диалог и вовлечь его в тему, поэтому копирайтеры часто используют его в рекламных материалах.

№5: добавьте поисковой запрос

SEO-статьи — это отдельное направление в копирайтинге, в них свои правила и требования. Однако оптимизировать заголовок для поисковых роботов — это хорошая практика и для медиа. Чем больше людей смогут найти статью, тем популярнее она становится, поэтому выстроить название вокруг ключа — эффективный способ, влияющий на продвижение.

Резюме: 10 шагов к хорошей статье для публикации

Вся работа над статьей укладывается в несколько простых пунктов. Двигаясь по намеченному плану, вы легко сможете написать текст для публикации, который принесет пользу аудитории.

Определение темы статьи. Анализ ЦА потенциальных читателей. Сбор информации из разных источников. Формирование структуры и написание тезисного плана. Формулировка проблемы. Написание вводной части для обозначения контекста. Разбор проблемы и путей ее решения в основной части. Резюмирование и выводы. Вычитка, в процессе которой нужно избавиться от лишнего и добавить недостающую информацию. Создание броского заголовка.

Чтобы упростить сложный этап редактирования, вы можете проверить текст с помощью сервисов. Например, проверить уникальность поможет Антиплагиус. Если статья для публикации меньше 15 тысяч знаков, вы можете бесплатно проанализировать ее на платформе.