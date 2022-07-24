Как сделать текст уникальным?

У текста повышать уникальность онлайн сегодня можно по-разному: Антиплагиус поведает о наиболее популярных вариантах и поможет не запутаться в них.

Высокая уникальность текста онлайн – цель каждого нашего клиента и мы обеспечиваем ее достижение.

К сожалению, далеко не каждый, кто воспользовался сервисом Antiplagius.ru, пришел к нам сразу, некоторые до этого предпочли испытать на себе другие способы, о чем, конечно же, впоследствии пожалели.

Чтобы вы не повторили их судьбу, а сразу сделали правильный выбор, мы расскажем, как обойти антиплагиат и поднять оригинальность текста онлайн программами.

Способ 1. Использование онлайн-синонимизаторов (вроде Usyn, Synonyma и т.п.) действительно способно сделать текст уникальным, но никто не говорит что уникальный. Да и проблем с морфологией у таких текстов обычно множество.

Способ 2. Обращение за помощью к профессиональным рерайтерам/копирайтерам – как правило, требует минимум сутки на выполнение и, что самое неприятное, особенно при использовании данного варианта впервые, сопровождается риском задержки возврата работы либо и вовсе мошенничеством со стороны исполнителя. Причем обходится данный метод поднятия уникальности текста дороже всех остальных.

Способ 3. Сотрудничество с Антиплагиусом — сервисом повышения уникальности, специально созданным для работы с текстами онлайн — лишено всех описанных выше недостатков и позволяет гарантированно сделать оригинальный текст всего за несколько минут.