Какой процент плагиата допустим в курсовой?

Уникальность — один из главных критериев, которые используются для проверки курсовой. Это предварительный этап до того, как научный руководитель переходит к прочтению работы. Зачастую это обязательное правило вузов. Если процент оригинальности недостаточно высокий, студент не получает допуска к защите.

Перед написанием работы важно узнать требования, поскольку уже в процессе вы будете понимать допустимый объем заимствований. Чаще всего информацию о нормах распространяют на кафедре или от преподавателя. Если точных критериев нет, можно ориентироваться на средние лимиты.

Стандартные требования уникальности

Структура и содержательные элементы курсовых зависят от направления. Работа студента технической специальности включает в себя теорию, формулы, расчеты и комментарии к ним, а от историка потребуется аргументация и самостоятельные рассуждения. Объем заимствований у них будет отличаться, поскольку многие термины в математике невозможно перефразировать без искажения смыла, а в гуманитарных науках формулировки намного свободнее.

Средний показатель, который считается нормальным в большинстве случаев — 60-70%, однако ГОСТы определяют лимиты для каждой сферы:

медицина, технические направления — 45-50%;

естественные науки — от 55-60%;

социально-экономические специальности — не менее 65-70%;

гуманитарные тексты — от 75-80%.

Цитирование и плагиат

Хотя с точки зрения логики эти понятия отличаются, на практике многие преподаватели оценивают их одинаково. Прямое и косвенное цитирование со ссылками на источник — это обязательная часть любой работы. Студент в своих размышлениях должен опираться на труды ученых для аргументации и подкрепления выводов. Плагиат — это намеренное присвоение результатов чужого труда, когда человек выдает мысли других авторов за свои.

Одни программы проверки уникальности разделяют цитаты и скопированные фрагменты без ссылок, другие высчитывают единый процент заимствований. Чтобы не сталкиваться с проблемами, даже отрывки с указанием источника стоит переписывать своими словами.

Обычно допустимый уровень плагиата в курсовой — около 30%. В документах это не регламентируется, потому что поскольку изначально любая студенческая работа должна быть написана самостоятельно. В большинстве случаев этот показатель включает в себя цитирование.

Как проверить курсовую на оригинальность

Для анализа работы можно использовать онлайн-сервисы антиплагиата. Часть из них доступны бесплатно, но в этом случае есть лимиты на объем текста или выдачу ссылок на скопированные фрагменты. По принципу работы они похожи, однако результаты могут отличаться из-за разных алгоритмов и доступных баз.

eTXT и AntiPlagiarism

У этих систем один и тот же разработчик, разница только в том, что eTXT — это онлайн-сервис, а AntiPlagiarism — программа, которая устанавливается на компьютер. Чтобы избежать нагрузки на сервер, в интернет-версии есть лимиты: с регистрацией можно проверить бесплатно 5000 символов, а без нее — 3000. Это неудобно для проверки курсовой после написания, но можно использовать при написании — проверять сразу небольшие фрагменты.

Для итоговой проверки лучше скачать приложение. Хотя оно требует подключения к интернету, анализ проводится намного быстрее. При загрузке будет предложено выбрать способ проверки:

Стандартный.

Рерайт.

Глубокий.

Для получения более точной оценки стоит выбирать последний. Программа с поисковыми системами, поэтому иногда она будет требовать доказать, что вы не робот, с помощью «капчи». По этой причине стоит быть рядом с компьютером до завершения проверки. В результате вы получите отчет, в котором выделяются все заимствования с указанием источников. Вы можете переписать их или удалить, если это не нарушает логику.

Text.ru

Не менее популярный сервис для проверки текстов на антиплагиат в интернете — Text.ru. Обычно им пользуются копирайтеры, поскольку его функции помогают проанализировать качество статьи с позиции факторов SEO. Он может помочь и при написании курсовой. Однако с точки зрения студента у системы есть несколько проблем и ограничений:

Публикации в интернете обычно короткие, поэтому, как и в eTXT, есть лимиты: здесь они чуть больше — бесплатно можно проверять до 15 тысяч знаков в сутки. Для курсовой этого недостаточно, поэтому варианта два: оплатить дополнительные символы за 150 рублей или разбивать для поэтапной загрузки. Для анализа используются только русскоязычные публикации в интернете, проиндексированные поисковыми системами. Некоторые пользователи отмечают, что оценка при повторной загрузке того же текста может отличаться.

С другой стороны, у платформы есть плюсы на фоне других, например, проверка орфографии и пунктуации, замена символов, объем воды в тексте и т.д. С помощью такого подробного анализа можно улучшить свою курсовую перед сдачей. Все копирования выделяются цветом, а в отдельном блоке указываются источники заимствований.

Антиплагиат.ру

Среди студентов это один из самых популярных сервисов из-за отсутствия лимитов на объем текста. Это единственное преимущество бесплатной версии, поскольку есть другие ограничения:

Размер файла не должен превышать 15МБ; Загружать можно документы только в формате .TXT или .PDF; В списке источников выдается 3 ссылки.

Бесплатная проверка по качеству сравнима с остальными онлайн-сервисами — алгоритмы похожи, а для поиска совпадений используется только база интернет-публикаций. Если у вас строгий преподаватель, то нужен более подробный отчет, который предоставляется только в тарифе FULL. При оплате от 386 рублей вы получите расчет показателей цитирования и самоцитирования, увидите все ссылки на заимствования, а анализ будет включать в себя проверку по расширенной коллекции источников.

В большинстве случаев оценка программы близка к реальности. Проблемы могут возникнуть, если преподаватель проверяет курсовую через Антиплагиат.ВУЗ. В ней подключены дополнительные базы и модули, которые выявляют поверхностное перефразирование скопированных источников, могут найти автоматически переведенные и скопированные абзацы, а индекс включает свыше миллиарда научных работ для сравнения.

Текстовод

Это еще один сервис с похожим принципом работы и лимитами. Как в Text.ru, здесь есть проверка орфографии. При этом ограничения на эту функцию мягче — после регистрации вы можете загрузить текст до 100 тысяч символов. На плагиат проверка бесплатная до 15 тысяч знаков.

Алгоритмы умеют:

Выявлять перестановки слов, фраз и целых предложений.

Находить изменения формы слова — падежи, времена и т.д.

Определять легкий рерайт.

По комментариям разработчиков на платформе, текст можно считать уникальным, если он прошел порог 80%.

Антиплагиус

Чтобы узнать уникальность курсовой онлайн, вы можете использовать сервис Антиплагиус. Проверить работу можно как по внутреннему алгоритму, так и по внешним системам, среди которых:

Text.ru.

eTXT.

Руконтекст.

Антиплагиат (.РУ и .ВУЗ).

Тексты до 20 тысяч знаков можно проанализировать бесплатно по своей системе Антиплагиуса, а остальные проверки получаются дешевле, чем при прямом заказе. Здесь вы можете получить преподавательский отчет даже из закрытой вузовской системы.

10 рекомендаций, которые помогут повысить уникальность

№1. При написании курсовой комбинируйте больше разных источников.

№2. Чтобы получить хороший результат при перефразировании, перестановок недостаточно — нужно добавлять элементы пересказа.

№3. Расширяйте научный словарный запас за счет разных терминов. Это помогает при синонимизации текста.

№4. Не берите первые источники в поисковой выдаче — отрывки из менее популярных ресурсов проще уникализировать.

№5. Наполняйте курсовую примерами, даже теоретическую часть.

№6. Сокращайте количество прямых цитат — лучше использовать перефразированные фрагменты со ссылками на источники. Этот же принцип стоит применять к терминам: конечно, устоявшиеся определения заменять нельзя, но иногда их можно разбить с помощью дополнительных описаний и комментариев.

№7. Таблицы, формулы и другие элементы, которые расцениваются как плагиат, можно вставить в курсовую в виде изображений. Антиплагиат не распознает текст на картинках, поэтому они не проверяются.

№8. Используйте англоязычные источники. Лучше переводить их самостоятельно, потому что Антиплагиат.ВУЗ может распознать скопированные отрывки. Однако можно комбинировать эти способы, редактируя автоматический перевод.

№9. Из одного длинного предложения можно сделать несколько коротких и, наоборот, простые объединить в сложноподчиненные.

№10. Избегайте автоматических синонимайзеров и сервисов авторерайта. Пользуйтесь словарями или справочниками — это дольше, но результат лучше.

Вопрос-ответ

Что такое уникальность курсовой?

Оригинальность или уникальность текста — способ оценки его качества, который позволяет определить самостоятельность работы. Для проверки используются сервисы антиплагиата, сравнивающие отрывки из вашей курсовой с публикациями в интернете.





Какая доля заимствований допускается?

Средний показатель — 30%. Однако нужно учитывать, что в большинстве случаев в него включаются и цитаты.





Существуют ли единые требования по уникальности?

Нет, они отличаются по типам работ и направлению. Правила устанавливает вуз, кафедра или преподаватель. Примерный показатель для курсовых — около 70%.





Можно ли использовать автоматические сервисы повышения уникальности?

Главная проблема большинства программ по обходу антиплагиата — устаревшие способы, которые легко распознаются даже простыми системами проверки. Единственный работающий способ сейчас — это изменение кодировки файла под конкретную систему проверки. Загрузите документ в Антиплагиус и укажите требуемый показатель оригинальности. Обновленный файл с отчетом будет отправлен вам на почту.