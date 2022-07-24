Как написать рецензию?





Критика — один из самых популярных, но сложных типов текстов. Хотя оценка художественных произведений должна основываться на объективном анализе, на нее влияют точка зрения и опыт автора. Хорошая рецензия помогает людям лучше разобраться в книге, кино, спектакле, пояснить непонятные моменты, задаться правильными вопросами. Она не навязывает мнение критика, а помогает сформировать свое. Для автора произведения профессиональная критика играет роль обратной связи, которая помогает улучшить будущие работы.

В этой статье мы разберем, что такое рецензия, как правильно написать ее, какой структуры придерживаться, как избежать ошибок.

Что такое рецензия?

Рецензия — это критика или оценка произведения, цель которой — помочь его аудитории сформировать свое мнение о ней. Она может быть написана в художественном, научном или публицистическом стиле. Это глубокий экспертный анализ, который помимо содержания включает сравнения, оценку с аргументацией и учитывает исторический контекст создания. Нередко рецензия может быть основой для реферата, эссе, курсовой или другой научно-исследовательской работы.

Помимо критики, у рецензии есть вторая цель — облегчить выбор аудитории. В онлайн библиотеках десятки тысяч книг, каждую неделю выходят новые фильмы, а время на походы в театры и выставки ограничены. Развернутые профессиональные отзывы помогают людям понять, на что стоит потратить свой выходной.

Виды рецензий

Хотя логика написания похожа, у каждого типа есть свои черты, поэтому для хорошей проработки важно разобраться во всех классификациях. Первое, что нужно учитывать — объект рецензии. Им может быть:

литература — от рассказа до романа или серии книг;

театральные постановки;

музыка — отдельные треки или полноценные альбомы;

кино;

научные работы;

приложения или сервисы;

игры.

Например, в оценке литературных произведений больший акцент будет на эмоциональных составляющих, а в разборе приложения — на функции.

Основа второй классификации — задачи текста:

Потребительская: ее цель — поделиться своим мнением о работе.

Экспертная: при написании ставится задача разобраться со всеми элементами произведения, чтобы предоставить его подробный анализ.

Заказная: обычно пишется для рекламы или черного PR конкурентов.

Основываясь на объекте и задачах рецензии, выбирается ее стиль:

Публицистическая

Текст строится вокруг проблемы — это может быть конфликт внутри произведения или общая тематика. Зачастую цель такой оценки — создание дискуссии, поэтому в ней больше вопросов, чем ответов. Хорошим результатом можно считать споры или общественный резонанс.

Информативная

Ближе всего к стандартному отзыву. Лейтмотивом выступает вопрос — стоит ли человеку потратить время на это произведения. Этот стиль отличают формулировки, доступный язык, использование цитат и поверхностный анализ.

Функциональная

Этот тип представляет собой экспертную критику в соответствии с конкретной задачей. Например, у книги может быть высокая социальная значимость и глубокий сюжет, но если оценивать потенциальный объем продаж, то она вряд ли будет успешной. Такие тексты обычно пишут профессиональные рецензенты в издательствах.

Критическая

Критика — это не всегда про негатив. В рамках рецензии — это скорее подробный разбор каждой мелочи и бесконечные вопросы «почему?». Как ведут себя герои, зачем они поступают так, как это всё сказывается на сюжетной линии, почему автор использует те или иные методы повествования. Важный элемент этого стиля — логичная и последовательная аргументация.

Эссе

Этот тип рецензий напоминает сочинение на заданную тему с опорой на произведение. В содержании должны быть отсылки к проблематике, мнению автора и сюжетной линии. Для этого стиля характерны художественные описания.

Официальная

Задача такого текста — презентация. Выбор формулировок зависит от того, для какого источника он пишется (издание, СМИ, официальное учреждение). Обычно это строгая форма с большой долей канцеляризмов. Автор должен стремиться к нейтральности.

Правильная структура рецензии

На первых этапах сложно определить, что писать и как построить логику изложения. Изначально формат не предполагает объемных текстов: уместить все важные тезисы необходимо в 1-2 страницы А4 или 5000 знаков. Ограниченность заставляет писать сжато — выражать мысль нужно емко и точно. Есть большие рецензии в стиле научно-исследовательских работ, но по базовой структуре они не отличаются от коротких.

1. Введение

Распространенная ошибка во вступлении — лить воду и описывать незначительные факты. Задача введения — вовлечь читателя и замотивировать читать дальше, поэтому с первых строк должна быть какая-то интрига, конфликт и яркие моменты. Здесь задается тон повествования.

С содержательной точки зрения, в первой части должны быть:

Название произведения, дата выхода, награды и другие факты.

Сведения об авторе.

Общая характеристика — жанр, синопсис, главные герои.

Проблематика и тезисы с основными мыслями.

Главное — не увлечься и не пересказывать сюжет. Аудитория не любит спойлеры, это приводит к негативному эффекту.

2. Основная часть

После того, как вы обрисовали общую картину для читателя, можно углубляться в анализ. Содержание этой части зависит от типа и стиля рецензии: в формате эссе будет больше размышлений на счет общечеловеческих проблем, а в функциональной экспертной — разбор методов, которые использовал автор для передачи своей мысли.

В зависимости от задачи вы выбираете элементы, которые можно включить план:

разбор убедительности героев;

соответствие обозначенному жанру: чем оно похоже на остальные, а в чем — уникально;

анализ с точки зрения структуры, логики, хронологии, композиции и сюжетных линий;

сопоставление с другими работами автора;

контекст создания произведения;

оценка культурного значения;

сравнительный анализ;

ваша точка зрения с аргументацией;

цитаты для подкрепления тезисов.

При написании научной работы вам могут потребоваться дополнительные элементы: анализ актуальности работы, указание методов исследования, которые вы используете, ссылки на источники. В ней будет больше технических аспектов.

3. Выводы

Содержательно эта часть зависит от основной. Здесь нужно написать краткое резюме и выводы по результатам анализа. Завершить текст можно рекомендациями — кому эта работа может быть интересна, а для кого покажется поверхностной или недостаточно интересной.

Что не стоит писать в рецензии?

Критика — не синоним негативу. Ваша позиция должна быть обоснована, а все тезисы стоит оформлять как результат анализа.

Чего стоит избегать при написании? На что можно заменить? Необоснованные оценочные суждения, причем и негативные, и позитивные. Например, «это бездарно» или, наоборот, «восхитительный рассказ». Мнение о произведение, подкрепленное аргументами. Пересказ сюжета, детали, спойлеры. Синопсис, в котором указывается контекст: где происходят действия, разбор героев и с какими проблемами они сталкиваются. Оскорбления, грубости, переход на личность автора. Хлесткие выражения относительно содержания, которые добавляют остроты и вовлекают читателей. Эмоциональные высказывания. Тезисы по результатам анализа. Канцеляриты и переизбыток профессиональной лексики. Интересные, но простые для восприятия формулировки.

Типичные ошибки при написании рецензии

Проблемы с написанием критического текста могут возникнуть даже у опытных авторов, потому что методы работы и логика отличается от других. Ошибки допускают все, поэтому после написания стоит проверить рецензию и отредактировать ее.

Частые ошибки:

Не до конца изучить произведение — для хорошего анализа нужно полностью прочитать книгу или посмотреть фильм, спектакль. Отрывка или краткого пересказа недостаточно, чтобы сформировать полноценное мнение.

Прочитать другие отзывы перед написанием рецензии. Под влиянием чужих идей вы можете потерять индивидуальность в размышлениях.

Недостаток фоновых знаний по теме. В таком случае текст получается очень поверхностным. Если после прочтения книги вам кажется, что вы не всё поняли, изучите информацию по этой проблематике.

Излишняя эмоциональность: хотя рецензия предполагает личное мнение, но это не значит, что нужно уходить в область впечатлений. Соотношение логики с чувствами, личного мнения с объективными оценками должно быть равноценным.

Недостаток аргументов: это превращает экспертную работу в бытовой отзыв.

Высказывания с личностными оценками автора — это недопустимо.

Жаргонизмы, разговорный стиль портят работу и ухудшают восприятие.

Слишком много отвлечений на свои мысли и жизненный опыт, вместо аргументов по произведению.

Пересказ вместо анализа: ваша задача — найти подтексты, смыслы, а не рассказывать содержание аудитории.

Если пишете в потоке и не думаете о технических деталях, чтобы не потерять мысль, вычитывайте получившийся текст после. Для объективной оценки отложите его на время, чтобы вернуться к редактуре со свежим взглядом.

Критерии хорошей рецензии

Главный критерий проверки работы — соответствие поставленным задачам и целевой аудитории. Если вы пишете для своего блога, показателем будут лайки и комментарии, если для издательства — оценка редактора. В любом случае нужно ориентироваться на то, как текст будет воспринят читателем.

Хорошая рецензия помогает аудитории лучше разобраться и глубже погрузиться в тему. Сбалансированность эмоций с логикой позволяют показать живость темы и правильно передать мысли.

Еще один важный момент — уникальность. Не переживайте, если ваша оценка принципиально отличается от других, даже если это научная работа. Главное — аргументировать позицию. Перед публикацией или сдачей материала проверьте его на плагиат в Antiplagius: если пересечений с другими слишком много, отредактируйте повторы.