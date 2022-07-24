Как написать рецензию?

Критика — один из самых популярных, но сложных типов текстов. Хотя оценка художественных произведений должна основываться на объективном анализе, на нее влияют точка зрения и опыт автора. Хорошая рецензия помогает людям лучше разобраться в книге, кино, спектакле, пояснить непонятные моменты, задаться правильными вопросами. Она не навязывает мнение критика, а помогает сформировать свое. Для автора произведения профессиональная критика играет роль обратной связи, которая помогает улучшить будущие работы.
В этой статье мы разберем, что такое рецензия, как правильно написать ее, какой структуры придерживаться, как избежать ошибок.
Что такое рецензия?
Рецензия — это критика или оценка произведения, цель которой — помочь его аудитории сформировать свое мнение о ней. Она может быть написана в художественном, научном или публицистическом стиле. Это глубокий экспертный анализ, который помимо содержания включает сравнения, оценку с аргументацией и учитывает исторический контекст создания. Нередко рецензия может быть основой для реферата, эссе, курсовой или другой научно-исследовательской работы.
Помимо критики, у рецензии есть вторая цель — облегчить выбор аудитории. В онлайн библиотеках десятки тысяч книг, каждую неделю выходят новые фильмы, а время на походы в театры и выставки ограничены. Развернутые профессиональные отзывы помогают людям понять, на что стоит потратить свой выходной.
Виды рецензий
Хотя логика написания похожа, у каждого типа есть свои черты, поэтому для хорошей проработки важно разобраться во всех классификациях. Первое, что нужно учитывать — объект рецензии. Им может быть:
- литература — от рассказа до романа или серии книг;
- театральные постановки;
- музыка — отдельные треки или полноценные альбомы;
- кино;
- научные работы;
- приложения или сервисы;
- игры.
Например, в оценке литературных произведений больший акцент будет на эмоциональных составляющих, а в разборе приложения — на функции.
Основа второй классификации — задачи текста:
- Потребительская: ее цель — поделиться своим мнением о работе.
- Экспертная: при написании ставится задача разобраться со всеми элементами произведения, чтобы предоставить его подробный анализ.
- Заказная: обычно пишется для рекламы или черного PR конкурентов.
Основываясь на объекте и задачах рецензии, выбирается ее стиль:
Публицистическая
Текст строится вокруг проблемы — это может быть конфликт внутри произведения или общая тематика. Зачастую цель такой оценки — создание дискуссии, поэтому в ней больше вопросов, чем ответов. Хорошим результатом можно считать споры или общественный резонанс.
Информативная
Ближе всего к стандартному отзыву. Лейтмотивом выступает вопрос — стоит ли человеку потратить время на это произведения. Этот стиль отличают формулировки, доступный язык, использование цитат и поверхностный анализ.
Функциональная
Этот тип представляет собой экспертную критику в соответствии с конкретной задачей. Например, у книги может быть высокая социальная значимость и глубокий сюжет, но если оценивать потенциальный объем продаж, то она вряд ли будет успешной. Такие тексты обычно пишут профессиональные рецензенты в издательствах.
Критическая
Критика — это не всегда про негатив. В рамках рецензии — это скорее подробный разбор каждой мелочи и бесконечные вопросы «почему?». Как ведут себя герои, зачем они поступают так, как это всё сказывается на сюжетной линии, почему автор использует те или иные методы повествования. Важный элемент этого стиля — логичная и последовательная аргументация.
Эссе
Этот тип рецензий напоминает сочинение на заданную тему с опорой на произведение. В содержании должны быть отсылки к проблематике, мнению автора и сюжетной линии. Для этого стиля характерны художественные описания.
Официальная
Задача такого текста — презентация. Выбор формулировок зависит от того, для какого источника он пишется (издание, СМИ, официальное учреждение). Обычно это строгая форма с большой долей канцеляризмов. Автор должен стремиться к нейтральности.
Правильная структура рецензии
На первых этапах сложно определить, что писать и как построить логику изложения. Изначально формат не предполагает объемных текстов: уместить все важные тезисы необходимо в 1-2 страницы А4 или 5000 знаков. Ограниченность заставляет писать сжато — выражать мысль нужно емко и точно. Есть большие рецензии в стиле научно-исследовательских работ, но по базовой структуре они не отличаются от коротких.
1. Введение
Распространенная ошибка во вступлении — лить воду и описывать незначительные факты. Задача введения — вовлечь читателя и замотивировать читать дальше, поэтому с первых строк должна быть какая-то интрига, конфликт и яркие моменты. Здесь задается тон повествования.
С содержательной точки зрения, в первой части должны быть:
- Название произведения, дата выхода, награды и другие факты.
- Сведения об авторе.
- Общая характеристика — жанр, синопсис, главные герои.
- Проблематика и тезисы с основными мыслями.
Главное — не увлечься и не пересказывать сюжет. Аудитория не любит спойлеры, это приводит к негативному эффекту.
2. Основная часть
После того, как вы обрисовали общую картину для читателя, можно углубляться в анализ. Содержание этой части зависит от типа и стиля рецензии: в формате эссе будет больше размышлений на счет общечеловеческих проблем, а в функциональной экспертной — разбор методов, которые использовал автор для передачи своей мысли.
В зависимости от задачи вы выбираете элементы, которые можно включить план:
- разбор убедительности героев;
- соответствие обозначенному жанру: чем оно похоже на остальные, а в чем — уникально;
- анализ с точки зрения структуры, логики, хронологии, композиции и сюжетных линий;
- сопоставление с другими работами автора;
- контекст создания произведения;
- оценка культурного значения;
- сравнительный анализ;
- ваша точка зрения с аргументацией;
- цитаты для подкрепления тезисов.
При написании научной работы вам могут потребоваться дополнительные элементы: анализ актуальности работы, указание методов исследования, которые вы используете, ссылки на источники. В ней будет больше технических аспектов.
3. Выводы
Содержательно эта часть зависит от основной. Здесь нужно написать краткое резюме и выводы по результатам анализа. Завершить текст можно рекомендациями — кому эта работа может быть интересна, а для кого покажется поверхностной или недостаточно интересной.
Что не стоит писать в рецензии?
Критика — не синоним негативу. Ваша позиция должна быть обоснована, а все тезисы стоит оформлять как результат анализа.
|Чего стоит избегать при написании?
|На что можно заменить?
|Необоснованные оценочные суждения, причем и негативные, и позитивные. Например, «это бездарно» или, наоборот, «восхитительный рассказ».
|Мнение о произведение, подкрепленное аргументами.
|Пересказ сюжета, детали, спойлеры.
|Синопсис, в котором указывается контекст: где происходят действия, разбор героев и с какими проблемами они сталкиваются.
|Оскорбления, грубости, переход на личность автора.
|Хлесткие выражения относительно содержания, которые добавляют остроты и вовлекают читателей.
|Эмоциональные высказывания.
|Тезисы по результатам анализа.
|Канцеляриты и переизбыток профессиональной лексики.
|Интересные, но простые для восприятия формулировки.
Типичные ошибки при написании рецензии
Проблемы с написанием критического текста могут возникнуть даже у опытных авторов, потому что методы работы и логика отличается от других. Ошибки допускают все, поэтому после написания стоит проверить рецензию и отредактировать ее.
Частые ошибки:
- Не до конца изучить произведение — для хорошего анализа нужно полностью прочитать книгу или посмотреть фильм, спектакль. Отрывка или краткого пересказа недостаточно, чтобы сформировать полноценное мнение.
- Прочитать другие отзывы перед написанием рецензии. Под влиянием чужих идей вы можете потерять индивидуальность в размышлениях.
- Недостаток фоновых знаний по теме. В таком случае текст получается очень поверхностным. Если после прочтения книги вам кажется, что вы не всё поняли, изучите информацию по этой проблематике.
- Излишняя эмоциональность: хотя рецензия предполагает личное мнение, но это не значит, что нужно уходить в область впечатлений. Соотношение логики с чувствами, личного мнения с объективными оценками должно быть равноценным.
- Недостаток аргументов: это превращает экспертную работу в бытовой отзыв.
- Высказывания с личностными оценками автора — это недопустимо.
- Жаргонизмы, разговорный стиль портят работу и ухудшают восприятие.
- Слишком много отвлечений на свои мысли и жизненный опыт, вместо аргументов по произведению.
- Пересказ вместо анализа: ваша задача — найти подтексты, смыслы, а не рассказывать содержание аудитории.
Если пишете в потоке и не думаете о технических деталях, чтобы не потерять мысль, вычитывайте получившийся текст после. Для объективной оценки отложите его на время, чтобы вернуться к редактуре со свежим взглядом.
Критерии хорошей рецензии
Главный критерий проверки работы — соответствие поставленным задачам и целевой аудитории. Если вы пишете для своего блога, показателем будут лайки и комментарии, если для издательства — оценка редактора. В любом случае нужно ориентироваться на то, как текст будет воспринят читателем.
Хорошая рецензия помогает аудитории лучше разобраться и глубже погрузиться в тему. Сбалансированность эмоций с логикой позволяют показать живость темы и правильно передать мысли.
Еще один важный момент — уникальность. Не переживайте, если ваша оценка принципиально отличается от других, даже если это научная работа. Главное — аргументировать позицию. Перед публикацией или сдачей материала проверьте его на плагиат в Antiplagius: если пересечений с другими слишком много, отредактируйте повторы.