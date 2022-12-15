Требования ВАК к кандидатской диссертации: процент оригинальности, общие критерии, подготовительные этапы

Диссертация и получение статуса кандидата — важный этап в карьере ученого. В основе этой работы — полноценное исследование, которое нужно правильно провести, описать и оформить. К тексту предъявляются десятки требований, которые соответствуют установленным в научной среде стандартам и нормативно-правовым актам. ГОСТы, правительственные документы, правила Высшей аттестационной комиссии — всё это нужно учитывать, чтобы подготовить хорошую исследовательскую работу.
Задача всех этих документов — не ограничить авторов, а создать единые стандарты для удобства изучения информации и оценок. Они помогают избежать разногласий по поводу содержания, ссылок, оформления, объема, структуры. В этом материале мы собрали все требования в виде чек-листов, которые можно использовать при написании диссертации или для самостоятельной проверки перед отправкой.
Критерии для общей оценки диссертации
Проверка работы включает в себя два направления — содержание и оформление. Будущий кандидат должен не только описывать свое исследование и выводы: задача — придать тексту правильную форму.
Список критериев, на которые обращают внимание при проверке:
- актуальность, значимость содержания;
- объём;
- структура: введение, выводы в заключении;
- технические параметры оформления — поля, шрифт, оглавление, нумерация страниц;
- ссылки, цитирование, сноски, список литературы, приложения;
- титульный лист;
- автореферат по диссертации.
Подготовительный этап: требования ВАК
Научная работа не может проводиться без связи с сообществом. Диссертация не появляется из пустоты — это большой текст, который затрагивает несколько тем. Поэтому одно из первых требований, которое нужно выполнить ещё на этапе подготовки — публикации в аккредитованных, рецензируемых ВАК изданиях.
Установленный минимум статей зависит от направления: две работы — для всех технических специальностей, по три — для гуманитарных, социально-экономических наук, культурологии и искусствоведения. Без них человек не может претендовать на степень.
Требования к содержанию
Выбор темы, ход исследования, выводы, структура, логика изложения — всё это критерии, по которым комиссия оценивает работу. Перед написанием работы необходимо разобраться во всех параметрах.
Тема
Первый шаг — правильно выбрать тему. Она должна быть на стыке исследовательского интереса будущего ученого и ее важности в рамках научного сообщества.
Три главных требования:
- Актуальность — соответствие современным вопросам, стоящим перед наукой.
- Практическая значимость — результаты работы могут применяться для решения реальных проблем.
- Достоверность — тема должна давать возможность предварительной апробации.
Структура
Второй шаг при подготовке исследования — составление его плана. На этом этапе необходимо выделить главные моменты и выстроить примерную логику, по которой автор будет двигаться в процессе. Единая линия, заданная структурой, создаёт рамки, не позволяя отойти от темы.
По требованиям ВАК, диссертация должна включать следующие пункты:
- Титульный лист.
- Структура работы, отображенная в оглавлении.
- Содержательные разделы, где четко прослеживается введение, основная часть и заключение.
- Список терминов, сокращений, условных обозначений, если это необходимо для понимания работы.
- Список литературы, которая была использована при подготовке диссертации — не только прямые ссылки, но и все опорные источники.
- При необходимости добавляется список изображений и приложения.
Оглавление
У этой части работы — навигационная функция, поэтому здесь должны быть перечислены все разделы и главы. Напротив каждой указывается номер первой страницы. Заголовки нужно писать полностью — без сокращений.
Введение
Задача вводной части — точно донести тему исследования, обосновать ее актуальность и значимость для науки. С содержательной точки зрения, здесь нужно упомянуть:
- Цель работы.
- Гипотеза, теория для доказательства.
- Методология, используемые инструменты.
- Упоминание авторов других исследований по теме, на результаты которых опирается диссертация.
Несмотря на важность, объём у этого раздела небольшой — нужно ограничиваться 7-10 страницами.
Кандидатская диссертация: основная часть
Весь ход исследования, теория, промежуточные выводы описываются в этой части. Она занимает около 90% от всего текста. Хотя структуры диссертаций по разным дисциплинам отличаются, логика изложения похожа.
Первые главы обычно посвящены подробному разбору проблематики. Они занимают около 30 страниц.
В следующих параграфах требуется показать теоретическую базу исследования. Автор показывает, насколько он владеет материалом и необходимыми методологиями или инструментами. Здесь же можно предложить свой подход к решению проблемы. Эта часть может быть чуть больше — примерно 40 страниц.
За теорией следует практика, в рамках которой кандидат показывает ход исследования, эксперименты, полученные данные. В некоторых случаях эти главы — часть единой аргументации, но чаще доказательство выносится отдельно. Оба раздела занимают по 30-35 страниц.
Заключение
Последний раздел — это итог работы. В основной части автор делает промежуточные выводы — в конце их необходимо резюмировать. Здесь описываются результаты исследования с опорой на цели, указанные в вводной части.
Хорошее заключение — это обобщённым вывод, а не резюме исследования с теорией и общими фразами по теме. Здесь нужно избегать формальности — это полноценная часть диссертации. Многие пишут этот раздел из-за требований, однако этот подход может ухудшить восприятие все работы комиссией — тем более, что многие при оценке внимательно изучают только начало и конец.
Антиплагиат
Еще одно требование к содержанию — уникальность. Каждая диссертация проходит проверку на плагиат. Критический минимум — 70%, однако в большинстве случаев требуется показатель выше 90%. По итогам анализа работы соискателю выдается справка, в которой указан процент ее оригинальности. Без нее вы не получите доступ к защите.
Чаще всего работы проверяют в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ. Узнать ее оценку и получить отчет по итогам анализа вы можете с помощью сервиса Антиплагиус.
Требования к оформлению
ВАК выдвигает большой список требований, в котором детально описано, как должна выглядеть диссертация. Шрифты, интервалы, поля, списки, формулы, таблицы, ссылки — всё это регламентировано. Отклонения от этих правил не допускаются. Оформление — такой же важный критерий, как содержание.
Объем
Требования ВАК определяют четкие интервалы для разных типов дисциплин:
- минимум по строгим техническим специальностям — 100 страниц;
- минимум в гуманитарных, социально-экономических и других направлениях — 150 страниц;
- максимум — 200 страниц вне зависимости от сферы.
Эти объемы четко распределяются по всему тексту диссертации: не может быть так, что теория занимает 10 страниц, а практика — 100. Всё должно быть равномерно. Обычно введение занимает до 15 листов; теория, практика, аргументация — примерно по 30-40; а заключение — 5-10. Если какая-то информация критически важна, но не умещается в эти промежутки — её убирают в приложения. Их объемы не учитываются при подсчетах.
Все эти цифры учитывают типографские требования к оформлению. При их соблюдении на одной странице умещается около 1800 символов.
Типографские требования
Параметры оформления кандидатской диссертации прописаны в ГОСТ. Какие параметры форматирования нужно использовать:
- Шрифт Times New Roman: размер — 14pt, цвет — черный. Правило по цвету распространяется на основной текст, заголовки, названия параграфов, оформление титульного листа. Другие шрифты и оттенки не допускаются.
- Межстрочный интервал — полуторный.
- Нумерация страниц: арабские цифры, расположение — по центру. Отсчет начинается с титульного листа, но на нем номер не указывается.
- Поля: слева — 25 мм, справа — 10 мм, а снизу и сверху — по 20 мм.
- Каждый параграф начинается с новой страницы, при этом сам символ перед названием ставить не нужно.
- Ссылки на источники требуется писать в квадратных скобках. Активных ссылок на страницы сайтов быть не должно.
- Текст должен быть отформатирован по ширине, а табуляцию при делении на абзацы нужно делать вручную — по 5 знаков.
Титульный лист
Первая страница строго стандартизирована. Помимо темы, нужно указать ФИО соискателя и руководителя с ученой степенью, учебное заведение, год написания диссертации и город. Стиль и цвет шрифта — такой же, как в остальной работе. В требованиях также предусмотрены две пометки:
- Перед темой должен быть заголовок — дословно: “Диссертация на соискание ученой степени кандидата … наук”, где вместо … необходимо прописать направление.
- Отметка: “На правах рукописи”
Что не допускается при оформлении титульного листа:
- цветные шрифты;
- написание темы или названия в верхнем регистре, то есть капсом;
- переносы слов;
- добавление графики или других сторонних элементов.
Формулы, таблицы
Иллюстрации, таблицы, формулы оформляются по ГОСТу. Все эти элементы должны быть пронумерованы и расположены по центру. Изображения можно нумеровать в рамках главы или всей работы — это решение остается на усмотрение автора. После слова “Рисунок” с его номером необходимо написать его название. Вне зависимости от того, что типа графики — фотография, иллюстрация или схема — всё это считается в диссертации рисунком.
К таблицам применяются схожие требования:
- Обязательное указание ссылок.
- Интервал от основного текста — 3 строки.
- Центрирование без смещений.
- Допускаются только переносы строк, но не столбцов.
Формулы необходимо отделять от основного текста. Она размещается по центру, под ней в круглых скобках указывается номер и пояснение символов. Переносить саму формулу нельзя, а при расшифровке знаков, наоборот, каждое описание — с новой строки.
Список литературы, приложения
Оформление списка источников — это одна из самых сложных частей работы, поскольку под каждый тип — свои правила. Они прописаны в ГОСТ Р7.0.11-2011. Общие параметры, которые должны быть указаны:
- автор;
- название материала;
- дата публикации;
- формат источника — журнал, сборник, книга и т.д.
Ссылки на онлайн-источники должны быть неактивны.
В приложения обычно выносятся списки терминов и сокращений, иллюстрации и другие элементы, которые не умещаются в объем основной части диссертации. Иногда в дополнительных материалах пишут пояснения к данным, таблицам, схемам и т.д. Это допустимо, когда для объяснения некоторых фактов требуются подробности.
Внешний вид готовой работы
Технические правила, касающиеся печати и сдачи диссертации, кажутся незначительными, но если готовая работа им не соответствуют, её могут не принять. В ВАК и диссертационных советах обращают внимание даже на небольшие детали, поэтому перед подготовкой материалов к сдаче, нужно изучить правила:
- Формат бумаги — чистая белая А4.
- Листы должны быть скреплены пружиной или прошиты нитью.
- Дополнительная обложка допускается, но ее нельзя прикреплять к самой работе.
Соблюдение всех норм оформления — это первичный отбор, который проходит соискатель. Если на этом этапе все сделано по правилам, текст проверяют на антиплагиат и переходят к анализу его содержания.
Автореферат
Помимо самого текста диссертации нужно подготовить его автореферат. В нем описывается суть исследования. Структура по разделам сохраняется — по каждой главе необходимо написать краткий итог, включающий в себя выводы и практическое применение результатов. Как и к самой работе, к автореферату есть перечень требований ВАК.
Объем
Документ должен состоять из одного авторского листа, что соответствует 40 тыс знаков с пробелами или примерно 23-24 печатных страницы А4. В некоторых случаях этого объема может быть недостаточно — чаще всего с этой проблемой сталкиваются авторы диссертаций по гуманитарным направлениям. Для них предусматривается исключение, которое допускает расширение до 1,5-2 авторских листов.
Структура
Обычно реферат состоит из трех разделов: краткая характеристика работы, содержательная часть, заключение. Вместе с основным текстом нужно оформить:
- Обложку в виде титульного листа, где указана тема диссертации и информация об авторе.
- Список работ по теме, которые были опубликованы ранее (соблюдение требования ВАК к соискателю).
Автореферат печатается в нескольких экземплярах. Их количество определяет комиссия — единых требований здесь нет.
Содержание
Чтобы понять формат автореферата, стоит посмотреть на примеры готовых работ. Обычно они используются в аннотациях на сайтах, где публикуются диссертации. На них можно ориентироваться при составлении своего текста.
Обычно документ включает следующую информацию:
- Цель и краткий перечень задач, которые решает исследование.
- Его значимость для теории или практики.
- Обоснование актуальности выбранной темы, её проработанность.
- Новизна идей, результатов для научного сообщества.
- Данные об апробации.
- Описание методов исследования.
- Список положений, которые выносятся на защиту в рамках диссертации.
- Определение уровня достоверности полученных результатов.
- Выводы, основанные на экспериментах.
В зависимости от темы и направления, этот список может модифицироваться, но логика автореферата одна — краткое содержание диссертации.
Защита кандидатской диссертации
На отправке текста диссертационному совету работа не заканчивается. Последняя, но не менее важная задача претендента на кандидатскую степень — ее защита. К этому этапу необходимо готовиться.
Оппоненты
На защите присутствуют два официальных оппонента, назначенные советом. Они выбираются из тех, кто работает в образовательном учреждении, где вы будете защищать диссертацию. Обычно это ученые с кандидатской или докторской степенью, которые хорошо разбираются в теме вашей работы. Представители ВАК не могут выполнять эту роль.
Изучив текст, каждый оппонент пишет свою рецензию на труд. В отзыве может быть анализ актуальности, обоснованности суждений и исследований, достоверность данных или результатов экспериментов, научная новизна. Вы должны получить этот документ более, чем за 10 дней до назначенной даты защиты.
Требования к допуску
Чтобы соискателя допустили к защите, он должен:
- Подать заявление в определенном формате с просьбой принять диссертацию.
- Получить справку о сдаче экзаменов кандидатского минимума и индивидуальный лист учета с личной информацией об авторе и его фотографией.
- Подготовить автореферат, акт, подтверждающий внедрение результатов работы, список публикаций в изданиях ВАК.
На руках у претендента должны быть также четыре почтовые карточки — по две — с адресом совета и личным адресом автора. Список документов вместе с заявкой нужно предоставить в диссертационный совет, который рассматривает ее и выносит решение по поводу допуска. Если ответ положительный, будет назначена дата защиты. Это подтверждается разрешением на печать работы и отправку авторефератов оппонентам. В документе уточняется также количество копий, которые вам нужно отправить в библиотеку.
Подготовка
Для успешной защиты нужно потратить время на подготовку. Чтобы совету и оппонентам было удобно воспринимать информацию, сделайте презентацию и материалы для раздачи. Диссертация — большая работа. Написав ее самостоятельно, вы хорошо разбираетесь в теме. Несмотря на это, нужно написать для себя текст выступления, чтобы не запутаться и четко донести свои выводы.
Получившийся доклад проверьте по этому чек-листу:
- текст точно передает смысл исследования;
- структура выступления соответствует логике диссертации;
- все приведенные выводы обоснованы, у вас есть дополнительные аргументы;
- вы можете легко показать результаты экспериментов и пояснить ход исследования;
- в подготовленном выступлении учитывается критика из отзывов.
Заранее подумайте, какие вопросы могут задать по теме диссертации. Текст не может быть исчерпывающим, поэтому поищите “слепые зоны” в своем научном труде. Возможно, при подготовке к защите вам потребуется изучить ещё больше информации по теме.
Если защита проходит успешно, текст диссертации и пакет документов отправляется в ВАК, где вам присвоят ученую степень.
Оригинальность кандидатской диссертации
В научном сообществе остро стоит проблема заимствований без указания авторства, поэтому каждую работу проверяют на антиплагиате. Главная сложность, с которой может столкнуться соискатель — обнаружение копирований там, где их нет. Неправильное оформление цитат, общие фразы и шаблонные выражения, устоявшиеся термины — всё это может снижать оценку уникальности.
Рекомендации по работе с антиплагиатом:
- Перед отправкой диссертации научному руководителю, самостоятельно проверьте ее в Антиплагиусе. В сервисе можно заказать отчеты из всех систем, в которых анализируют научные работы — закрытый Антиплагиат.ВУЗ, его открытая версия .РУ и Руконтекст. Получив неудовлетворительную оценку, вы сможете подкорректировать текст и улучшить показатель.
- Не используйте автоматические методы повышения уникальности, поскольку оригинальность кандидатской диссертации проверяется и автоматическими методами, и ручным анализом.
- Ограничивайте прямые цитаты. Несмотря на то, что в сервисах проверки есть функция разделения цитирования и плагиата, системы могут ошибаться.
- Всегда указывайте ссылки на источники, даже при косвенном упоминании чужого труда.
- При необходимости заимствований, преобразовывайте их в авторский текст с помощью пересказа, использования синонимов или расширения за счёт собственных комментариев.
С высоким процентом плагиата вас не допустят к защите. Если это обнаружится на стадии проверки, то даже после корректировок сдать работу без проблем не получится, потому что репутация будет испорчена. Не стоит начинать научную карьеру с такой ситуации — лучше заранее узнать оценку и исправить до того, как копирования обнаружит комиссия.