Требования ВАК к кандидатской диссертации: процент оригинальности, общие критерии, подготовительные этапы

Диссертация и получение статуса кандидата — важный этап в карьере ученого. В основе этой работы — полноценное исследование, которое нужно правильно провести, описать и оформить. К тексту предъявляются десятки требований, которые соответствуют установленным в научной среде стандартам и нормативно-правовым актам. ГОСТы, правительственные документы, правила Высшей аттестационной комиссии — всё это нужно учитывать, чтобы подготовить хорошую исследовательскую работу.

Задача всех этих документов — не ограничить авторов, а создать единые стандарты для удобства изучения информации и оценок. Они помогают избежать разногласий по поводу содержания, ссылок, оформления, объема, структуры. В этом материале мы собрали все требования в виде чек-листов, которые можно использовать при написании диссертации или для самостоятельной проверки перед отправкой.

Критерии для общей оценки диссертации

Проверка работы включает в себя два направления — содержание и оформление. Будущий кандидат должен не только описывать свое исследование и выводы: задача — придать тексту правильную форму.

Список критериев, на которые обращают внимание при проверке:

актуальность, значимость содержания;

объём;

структура: введение, выводы в заключении;

технические параметры оформления — поля, шрифт, оглавление, нумерация страниц;

ссылки, цитирование, сноски, список литературы, приложения;

титульный лист;

автореферат по диссертации.

Подготовительный этап: требования ВАК

Научная работа не может проводиться без связи с сообществом. Диссертация не появляется из пустоты — это большой текст, который затрагивает несколько тем. Поэтому одно из первых требований, которое нужно выполнить ещё на этапе подготовки — публикации в аккредитованных, рецензируемых ВАК изданиях.

Установленный минимум статей зависит от направления: две работы — для всех технических специальностей, по три — для гуманитарных, социально-экономических наук, культурологии и искусствоведения. Без них человек не может претендовать на степень.

Требования к содержанию

Выбор темы, ход исследования, выводы, структура, логика изложения — всё это критерии, по которым комиссия оценивает работу. Перед написанием работы необходимо разобраться во всех параметрах.

Тема

Первый шаг — правильно выбрать тему. Она должна быть на стыке исследовательского интереса будущего ученого и ее важности в рамках научного сообщества.

Три главных требования:

Актуальность — соответствие современным вопросам, стоящим перед наукой.

Практическая значимость — результаты работы могут применяться для решения реальных проблем.

Достоверность — тема должна давать возможность предварительной апробации.

Структура

Второй шаг при подготовке исследования — составление его плана. На этом этапе необходимо выделить главные моменты и выстроить примерную логику, по которой автор будет двигаться в процессе. Единая линия, заданная структурой, создаёт рамки, не позволяя отойти от темы.

По требованиям ВАК, диссертация должна включать следующие пункты:

Титульный лист.

Структура работы, отображенная в оглавлении.

Содержательные разделы, где четко прослеживается введение, основная часть и заключение.

Список терминов, сокращений, условных обозначений, если это необходимо для понимания работы.

Список литературы, которая была использована при подготовке диссертации — не только прямые ссылки, но и все опорные источники.

При необходимости добавляется список изображений и приложения.

Оглавление

У этой части работы — навигационная функция, поэтому здесь должны быть перечислены все разделы и главы. Напротив каждой указывается номер первой страницы. Заголовки нужно писать полностью — без сокращений.

Введение

Задача вводной части — точно донести тему исследования, обосновать ее актуальность и значимость для науки. С содержательной точки зрения, здесь нужно упомянуть:

Цель работы. Гипотеза, теория для доказательства. Методология, используемые инструменты. Упоминание авторов других исследований по теме, на результаты которых опирается диссертация.

Несмотря на важность, объём у этого раздела небольшой — нужно ограничиваться 7-10 страницами.

Кандидатская диссертация: основная часть

Весь ход исследования, теория, промежуточные выводы описываются в этой части. Она занимает около 90% от всего текста. Хотя структуры диссертаций по разным дисциплинам отличаются, логика изложения похожа.

Первые главы обычно посвящены подробному разбору проблематики. Они занимают около 30 страниц.

В следующих параграфах требуется показать теоретическую базу исследования. Автор показывает, насколько он владеет материалом и необходимыми методологиями или инструментами. Здесь же можно предложить свой подход к решению проблемы. Эта часть может быть чуть больше — примерно 40 страниц.

За теорией следует практика, в рамках которой кандидат показывает ход исследования, эксперименты, полученные данные. В некоторых случаях эти главы — часть единой аргументации, но чаще доказательство выносится отдельно. Оба раздела занимают по 30-35 страниц.

Заключение

Последний раздел — это итог работы. В основной части автор делает промежуточные выводы — в конце их необходимо резюмировать. Здесь описываются результаты исследования с опорой на цели, указанные в вводной части.

Хорошее заключение — это обобщённым вывод, а не резюме исследования с теорией и общими фразами по теме. Здесь нужно избегать формальности — это полноценная часть диссертации. Многие пишут этот раздел из-за требований, однако этот подход может ухудшить восприятие все работы комиссией — тем более, что многие при оценке внимательно изучают только начало и конец.

Антиплагиат

Еще одно требование к содержанию — уникальность. Каждая диссертация проходит проверку на плагиат. Критический минимум — 70%, однако в большинстве случаев требуется показатель выше 90%. По итогам анализа работы соискателю выдается справка, в которой указан процент ее оригинальности. Без нее вы не получите доступ к защите.

Чаще всего работы проверяют в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ. Узнать ее оценку и получить отчет по итогам анализа вы можете с помощью сервиса Антиплагиус.

Требования к оформлению

ВАК выдвигает большой список требований, в котором детально описано, как должна выглядеть диссертация. Шрифты, интервалы, поля, списки, формулы, таблицы, ссылки — всё это регламентировано. Отклонения от этих правил не допускаются. Оформление — такой же важный критерий, как содержание.

Объем

Требования ВАК определяют четкие интервалы для разных типов дисциплин:

минимум по строгим техническим специальностям — 100 страниц;

минимум в гуманитарных, социально-экономических и других направлениях — 150 страниц;

максимум — 200 страниц вне зависимости от сферы.

Эти объемы четко распределяются по всему тексту диссертации: не может быть так, что теория занимает 10 страниц, а практика — 100. Всё должно быть равномерно. Обычно введение занимает до 15 листов; теория, практика, аргументация — примерно по 30-40; а заключение — 5-10. Если какая-то информация критически важна, но не умещается в эти промежутки — её убирают в приложения. Их объемы не учитываются при подсчетах.

Все эти цифры учитывают типографские требования к оформлению. При их соблюдении на одной странице умещается около 1800 символов.

Типографские требования

Параметры оформления кандидатской диссертации прописаны в ГОСТ. Какие параметры форматирования нужно использовать:

Шрифт Times New Roman: размер — 14pt, цвет — черный. Правило по цвету распространяется на основной текст, заголовки, названия параграфов, оформление титульного листа. Другие шрифты и оттенки не допускаются.

Межстрочный интервал — полуторный.

Нумерация страниц: арабские цифры, расположение — по центру. Отсчет начинается с титульного листа, но на нем номер не указывается.

Поля: слева — 25 мм, справа — 10 мм, а снизу и сверху — по 20 мм.

Каждый параграф начинается с новой страницы, при этом сам символ перед названием ставить не нужно.

Ссылки на источники требуется писать в квадратных скобках. Активных ссылок на страницы сайтов быть не должно.

Текст должен быть отформатирован по ширине, а табуляцию при делении на абзацы нужно делать вручную — по 5 знаков.

Титульный лист

Первая страница строго стандартизирована. Помимо темы, нужно указать ФИО соискателя и руководителя с ученой степенью, учебное заведение, год написания диссертации и город. Стиль и цвет шрифта — такой же, как в остальной работе. В требованиях также предусмотрены две пометки:

Перед темой должен быть заголовок — дословно: “Диссертация на соискание ученой степени кандидата … наук”, где вместо … необходимо прописать направление. Отметка: “На правах рукописи”

Что не допускается при оформлении титульного листа:

цветные шрифты;

написание темы или названия в верхнем регистре, то есть капсом;

переносы слов;

добавление графики или других сторонних элементов.

Формулы, таблицы

Иллюстрации, таблицы, формулы оформляются по ГОСТу. Все эти элементы должны быть пронумерованы и расположены по центру. Изображения можно нумеровать в рамках главы или всей работы — это решение остается на усмотрение автора. После слова “Рисунок” с его номером необходимо написать его название. Вне зависимости от того, что типа графики — фотография, иллюстрация или схема — всё это считается в диссертации рисунком.

К таблицам применяются схожие требования:

Обязательное указание ссылок. Интервал от основного текста — 3 строки. Центрирование без смещений. Допускаются только переносы строк, но не столбцов.

Формулы необходимо отделять от основного текста. Она размещается по центру, под ней в круглых скобках указывается номер и пояснение символов. Переносить саму формулу нельзя, а при расшифровке знаков, наоборот, каждое описание — с новой строки.

Список литературы, приложения

Оформление списка источников — это одна из самых сложных частей работы, поскольку под каждый тип — свои правила. Они прописаны в ГОСТ Р7.0.11-2011. Общие параметры, которые должны быть указаны:

автор;

название материала;

дата публикации;

формат источника — журнал, сборник, книга и т.д.

Ссылки на онлайн-источники должны быть неактивны.

В приложения обычно выносятся списки терминов и сокращений, иллюстрации и другие элементы, которые не умещаются в объем основной части диссертации. Иногда в дополнительных материалах пишут пояснения к данным, таблицам, схемам и т.д. Это допустимо, когда для объяснения некоторых фактов требуются подробности.

Внешний вид готовой работы

Технические правила, касающиеся печати и сдачи диссертации, кажутся незначительными, но если готовая работа им не соответствуют, её могут не принять. В ВАК и диссертационных советах обращают внимание даже на небольшие детали, поэтому перед подготовкой материалов к сдаче, нужно изучить правила:

Формат бумаги — чистая белая А4. Листы должны быть скреплены пружиной или прошиты нитью. Дополнительная обложка допускается, но ее нельзя прикреплять к самой работе.

Соблюдение всех норм оформления — это первичный отбор, который проходит соискатель. Если на этом этапе все сделано по правилам, текст проверяют на антиплагиат и переходят к анализу его содержания.

Автореферат

Помимо самого текста диссертации нужно подготовить его автореферат. В нем описывается суть исследования. Структура по разделам сохраняется — по каждой главе необходимо написать краткий итог, включающий в себя выводы и практическое применение результатов. Как и к самой работе, к автореферату есть перечень требований ВАК.

Объем

Документ должен состоять из одного авторского листа, что соответствует 40 тыс знаков с пробелами или примерно 23-24 печатных страницы А4. В некоторых случаях этого объема может быть недостаточно — чаще всего с этой проблемой сталкиваются авторы диссертаций по гуманитарным направлениям. Для них предусматривается исключение, которое допускает расширение до 1,5-2 авторских листов.

Структура

Обычно реферат состоит из трех разделов: краткая характеристика работы, содержательная часть, заключение. Вместе с основным текстом нужно оформить:

Обложку в виде титульного листа, где указана тема диссертации и информация об авторе. Список работ по теме, которые были опубликованы ранее (соблюдение требования ВАК к соискателю).

Автореферат печатается в нескольких экземплярах. Их количество определяет комиссия — единых требований здесь нет.

Содержание

Чтобы понять формат автореферата, стоит посмотреть на примеры готовых работ. Обычно они используются в аннотациях на сайтах, где публикуются диссертации. На них можно ориентироваться при составлении своего текста.

Обычно документ включает следующую информацию:

Цель и краткий перечень задач, которые решает исследование.

Его значимость для теории или практики.

Обоснование актуальности выбранной темы, её проработанность.

Новизна идей, результатов для научного сообщества.

Данные об апробации.

Описание методов исследования.

Список положений, которые выносятся на защиту в рамках диссертации.

Определение уровня достоверности полученных результатов.

Выводы, основанные на экспериментах.

В зависимости от темы и направления, этот список может модифицироваться, но логика автореферата одна — краткое содержание диссертации.

Защита кандидатской диссертации

На отправке текста диссертационному совету работа не заканчивается. Последняя, но не менее важная задача претендента на кандидатскую степень — ее защита. К этому этапу необходимо готовиться.

Оппоненты

На защите присутствуют два официальных оппонента, назначенные советом. Они выбираются из тех, кто работает в образовательном учреждении, где вы будете защищать диссертацию. Обычно это ученые с кандидатской или докторской степенью, которые хорошо разбираются в теме вашей работы. Представители ВАК не могут выполнять эту роль.

Изучив текст, каждый оппонент пишет свою рецензию на труд. В отзыве может быть анализ актуальности, обоснованности суждений и исследований, достоверность данных или результатов экспериментов, научная новизна. Вы должны получить этот документ более, чем за 10 дней до назначенной даты защиты.

Требования к допуску

Чтобы соискателя допустили к защите, он должен:

Подать заявление в определенном формате с просьбой принять диссертацию. Получить справку о сдаче экзаменов кандидатского минимума и индивидуальный лист учета с личной информацией об авторе и его фотографией. Подготовить автореферат, акт, подтверждающий внедрение результатов работы, список публикаций в изданиях ВАК.

На руках у претендента должны быть также четыре почтовые карточки — по две — с адресом совета и личным адресом автора. Список документов вместе с заявкой нужно предоставить в диссертационный совет, который рассматривает ее и выносит решение по поводу допуска. Если ответ положительный, будет назначена дата защиты. Это подтверждается разрешением на печать работы и отправку авторефератов оппонентам. В документе уточняется также количество копий, которые вам нужно отправить в библиотеку.

Подготовка

Для успешной защиты нужно потратить время на подготовку. Чтобы совету и оппонентам было удобно воспринимать информацию, сделайте презентацию и материалы для раздачи. Диссертация — большая работа. Написав ее самостоятельно, вы хорошо разбираетесь в теме. Несмотря на это, нужно написать для себя текст выступления, чтобы не запутаться и четко донести свои выводы.

Получившийся доклад проверьте по этому чек-листу:

текст точно передает смысл исследования;

структура выступления соответствует логике диссертации;

все приведенные выводы обоснованы, у вас есть дополнительные аргументы;

вы можете легко показать результаты экспериментов и пояснить ход исследования;

в подготовленном выступлении учитывается критика из отзывов.

Заранее подумайте, какие вопросы могут задать по теме диссертации. Текст не может быть исчерпывающим, поэтому поищите “слепые зоны” в своем научном труде. Возможно, при подготовке к защите вам потребуется изучить ещё больше информации по теме.

Если защита проходит успешно, текст диссертации и пакет документов отправляется в ВАК, где вам присвоят ученую степень.

Оригинальность кандидатской диссертации

В научном сообществе остро стоит проблема заимствований без указания авторства, поэтому каждую работу проверяют на антиплагиате. Главная сложность, с которой может столкнуться соискатель — обнаружение копирований там, где их нет. Неправильное оформление цитат, общие фразы и шаблонные выражения, устоявшиеся термины — всё это может снижать оценку уникальности.

Рекомендации по работе с антиплагиатом:

Перед отправкой диссертации научному руководителю, самостоятельно проверьте ее в Антиплагиусе. В сервисе можно заказать отчеты из всех систем, в которых анализируют научные работы — закрытый Антиплагиат.ВУЗ, его открытая версия .РУ и Руконтекст. Получив неудовлетворительную оценку, вы сможете подкорректировать текст и улучшить показатель. Не используйте автоматические методы повышения уникальности, поскольку оригинальность кандидатской диссертации проверяется и автоматическими методами, и ручным анализом. Ограничивайте прямые цитаты. Несмотря на то, что в сервисах проверки есть функция разделения цитирования и плагиата, системы могут ошибаться. Всегда указывайте ссылки на источники, даже при косвенном упоминании чужого труда. При необходимости заимствований, преобразовывайте их в авторский текст с помощью пересказа, использования синонимов или расширения за счёт собственных комментариев.

С высоким процентом плагиата вас не допустят к защите. Если это обнаружится на стадии проверки, то даже после корректировок сдать работу без проблем не получится, потому что репутация будет испорчена. Не стоит начинать научную карьеру с такой ситуации — лучше заранее узнать оценку и исправить до того, как копирования обнаружит комиссия.