Антиплагиат ВолГУ: как пройти проверку на плагиат

Волгоградский государственный университет готовит специалистов по нескольким направлениям: информатика, языкознание, экономика и управление, юриспруденция. Студенты ВолГУ знают, что все курсовые, дипломные, рефераты и другие работы, которые они пишут, преподаватели проверяют через Антиплагиат.ВУЗ. Поверхностный рерайт чужих работ с заменой символов, перестановкой предложений очень быстро распознается научными руководителями. Взять прошлогоднюю работу и пробовать выдать ее за свою не получится — система пресекает любые попытки обмана.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат ВолГУ

Антиплагиат ВолГУ — это вузовская версия платного портала Антиплагиат.ВУЗ, адаптированная под особенности учебного процесса этого университета. До нововведений в образовательной программе, студенты и преподаватели пользовались общедоступными сервисами для проверки уникальности, но теперь они не являются гарантом, что работа будет соответствовать требованиям. Дело в том, что в Антиплагиат ВолГУ встроено несколько модулей, а сверка проводится с многомиллионными базами студенческих рефератов, дипломов, курсовых. При таком подходе очень сложно получить нужную оригинальность, даже если работа написана самостоятельно.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Антиплагиат ВолГУ — это закрытая система, у обычного пользователя к ней нет доступа. ВУЗы ежегодно платят разработчикам за пользование сервисом, поэтому логин и пароль для доступа имеют только преподаватели. Для студентов создана бесплатная версия Антиплагиат.ру, которая призвана помогать добиваться заданных критериев. Теоретически это так, но на практике результаты проверки в бесплатной и платной версиях сильно отличаются друг от друга. В лучшем случае расхождение будет составлять 20%. С чем это связано? Бесплатный сервис ведет сверку только с доступными в интернете источниками, сопоставить работу с базами ВУЗа он не может, поскольку доступ к ним также ограничен. Существует высокая вероятность, что важные моменты сервис просто пропустит, но в отчете преподавателя они будут выделены как неуникальные.

Как повысить уникальность текста?

Если у вас нет возможности воспользоваться Антиплагиатом ВолГУ, можно проверить текст в сервисе Antiplagius. У нас есть доступ к библиотечной базе института, а проверка обойдется в 150 рублей. Всего через минуту вы получите расширенный отчет и уже будете понимать, есть у вас доступ к защите или нет. Если результаты будут неудовлетворительными, мы выполним машинное кодирование текста, которое:

не нарушает смысла текста;

не заменяет слова, форматирование, язык.

Переработка выполняется методом замены исходного кода документа, поэтому вы получите полностью оригинальный документ, который можно сразу сдавать преподавателю. Мы уже помогли многим студентам успешно защититься, и вы можете стать одним из них.