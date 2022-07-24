Где и как проверить текст на уникальность

Эта статья для тех людей, которые ищут, где проверить тексты на уникальность для различных целей и задач. Она подходит как для студентов, так и для веб-райтеров, копирайтеров и рерайтеров, которые занимаются статьями, размещенными на продажу, и ищут сервис для проверки уникальности для поисковых систем.

Сервисов проверки уникальности текстов много. Всех их можно условно разделить на три большие группы.

1. Системы проверки на уникальный текст в интернете

Примеры: Advego Plagiatus, Etxt, Copyscape и др. В этих системах заложен алгоритм оценки, который для определения уникальности использует так называемые методы “шинглов” и “расстояния Левенштейна”. Системы “разбивают” публикацию на небольшие фрагменты и могут проверить их через поисковики Яндекс и Google. Затем они смотрят наличие точных совпадений в поисковой выдаче. Если программа найдет заимствования, то она выделяет спорные фрагменты публикации и показывает процент уникальности.

Большинство таких систем работают online и не требуют регистрации. Часто используются копирайтерами и рерайтерами при написании уникального контента, чтобы размещать на сайтах. В редких случаях (<0,5%) по ним проводят поиск плагиата преподаватели, чтобы определить достоверность показателей системы Antiplagiat (в спорных моментах).

Есть более продвинутые веб-ресурсы, предназначенные для более глубокой оценки материала. Например, text.ru. Они также делают проверку текста на уникальность в интернете, однако ищут копии не только по точным совпадениям, но и словоформам (слова с другими окончаниями и даже в другом порядке). Посмотрите пример. Вот две фразы.

Фраза №1 (уникальный исходник) Фраза №2 (рерайт) Студент выполнил задание и сдает преподавателю на проверку. Студенты выполнили задания и сдают преподавателям на проверку.



Первый тип программ покажет уникальность 100%. Второй тип, который распознает полные словоформы, - 0%. Это очень важно понимать, потому что поисковые системы проверяют работы по второму принципу.

Пара слов, почему ни один из этих сервисов не подходит для студента Несмотря на всю технологичность, все эти системы проверки текста ищут совпадения из источников только в интернете. Преподаватель же должен проверить студенческую работу через закрытую программу “Antiplagiat.ВУЗ”. Эта программа проводит анализ на заимствования и в интернете, и еще в 40+ базах, включающих: Базы нормативной документации

База сданных уникальных работ (с 2007 года)

Базы Российской государственной библиотеки, содержащие более 45 млн. книг

Диссертаций (частичные и полные совпадения)

и нескольких десятках других. Более 99% заимствований находятся программой именно в этих уникальных базах. Смысла проверять свою работу только в интернете для студента нет.

2. Сервис проверки уникальности текстов Antiplagiat.ru

Подходит исключительно для студентов и не подходит для копирайтеров, рерайтеров, вебрайтеров и т.д. в силу своей узкой направленности. Это урезанный on-line вариант программы Antiplagiat.ВУЗ, разработанный теми же программистами. У сервиса Antiplagiat.ru есть условно бесплатный тариф и платные. Бесплатный доступен только после регистрации и позволит определять дубликаты фрагментов материала. Однако есть ограничения: он проводит проверку только в интернете и только определенное количество раз. Зачем это сделано - непонятно, поскольку такая версия ничем не отличается от первого типа бесплатных программ и не показывает реальную уникальность по всем базам.

Платные пакеты для проверки текста онлайн стоят от 75 рублей в день до 11 000 рублей за полгода. И все бы ничего, если бы не одно “но”. Даже на платной подписке у простого “Анти-плагиата” нет доступа ко всем тем уникальным базам, по которым может проверять Antiplagiat.ВУЗ.

Получается любопытная ситуация. Создатели программы берут баснословные деньги с университетов за установку закрытой преподавательской системы, затем берут немалые деньги со студентов за проверку текстов, но такая проверка ровным счетом ничего не дает и не гарантирует. Кроме того, вопрос получения на выходе уникальной работы остается открытым.

3. Сервис проверки на уникальный текст Antiplagius

Пожалуй, наиболее эффективный онлайн-сервис для выявления и борьбы с плагиатом. К слову, более 300 тысяч студентов, которые ищут способы пройти тест на оригинальность, останавливаются именно на нем. Впрочем, не только студенты. Многие рерайтеры им также активно пользуются, потому что он способен проверять оригинальность по большинству открытых сервисов сразу (Extx, Advego, Copyscape и др.). Это здорово экономит время.

Antiplagius уникальный в своем роде и качественно отличается от аналогов на рынке. И в первую очередь - благодаря своей универсальности.

Во-первых, Antiplaguis имеет доступ к системе Antiplagiat.ВУЗ, и с его помощью любому студенту доступна антиплагиат-проверка документа с доступом к закрытому преподавательскому отчету. Тому самому, который получает преподаватель, проверяя работу у себя на кафедре через базы антиплагиата. Во-вторых, если уникальность работы совсем не большая (менее 80%), то Antiplagius может автоматически повысить ее до любого значения. Изменения проходят на уровне машинного кода, поэтому визуально все остается прежним.

Другими словами, Antiplagius не только делает проверку на уникальный текст, предоставляя преподавательский отчет, но и делает уникализацию материалов, чтобы заказчик мог легко пройти тест на плагиат. Это делает Antiplagius одним из лучших сервисов для проверки и повышения оригинальности.

Пара слов о стоимости. Antiplagius - уникальный и коммерческий сервис, но цены низкие. Проверить материал по открытым сервисам можно бесплатно. Проверить материал на уникальность с преподавательским отчетом стоит всего 299 рублей (цена чашки кофе), а уникализация - от 10 рублей (зависит от количества страниц). Аналогичный результат можно получить только если заказать у копирайтера тщательный рерайт. Однако воспользоваться такими услугами стоит гораздо дороже.

Испытайте Antiplagius в деле! Загрузите документ с работой прямо сейчас и получите на выходе материал с нужным показателем уникальности.