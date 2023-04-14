Антиплагиат СурГУ: как пройти проверку на плагиат

Обучение в Сургутском государственном университете связано с подготовкой докладов, рефератов, расчетно-графических работ, курсовых и дипломов. Особенности образовательного процесса в данном ВУЗе таковы, что все проекты обязательно проходят проверку на оригинальность. Так преподаватели понимают, сам писал студент работу или скачал ее из интернета. Внедрение Антиплагиата СурГУ для многих студентов стало «приятной» неожиданностью. Теперь даже для ответственных учащихся получить допуск к защите стало не так просто.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат СурГУ

Антиплагиат СурГУ — закрытая система, разработанная на базе Антиплагиат.ВУЗ специально для Сургутского государственного университета. Ее задача — определять некачественные работы, которые часто студенты скачивают из интернета и пытаются выдавать за свои. Антиплагиат упрощает работу преподавателей, помогая быстрее находить любые совпадения и копии. В программу внедрено несколько модулей (Кольцо ВУЗов, перефразирования интернет и др.), есть своя расширенная система диссертаций, дипломов и курсовых. Учитывая такое количество баз данных, обмануть искусственный интеллект практически нереально. Перестановка фраз, синонимичная замена, орфографические ошибки в словах в данном случае не работают — программа быстро определяет обман и подсвечивает неуникальные фрагменты. В таком случае у студента только два выхода: доказать, что он действительно писал работу сам, или доработать ее.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Для доступа в Антиплагиат.ВУЗ преподаватели получают свой логин и пароль. Студенты не могут просто так войти в систему и выполнить проверку. В качестве альтернативы для них есть бесплатная версия — Антиплагиат.ру. Разница в том, что алгоритмы у этих версий разнятся, то есть если в бесплатной программе студент получил 90%, то в вузовской он может не дотянуть и до 70%. Сложность вызывает не только отсутствие доступа к Антиплагиат СурГУ, а и нежелание профессоров и преподавателей принимать во внимание неизменные парадигмы, теории и определения, уйти от которых в сложных науках невозможно.

Как повысить уникальность текста?

Можно попытаться повысить уникальность своими силами, но если вы не хотите тратить время на многочисленные доработки, обратите внимание на Antiplagius. Сервис создан специально, чтобы облегчить жизнь студентам и помогать им быстрее обходить сложные проверки. Он имеет доступ к внутренним базам университета, а также помогает повысить уникальность до нужного порога. Кодировка документа выполняется на уровне машинного кода. Алгоритм работает таким образом, что сам текст, форматирование и язык остаются неизменными. Вы просто задаете программе необходимый процент уникальности и получаете готовый документ. С Antiplagius вы можете быть уверены, что ваша работа пройдет проверку, а вы будете допущены к защите с первого раза.