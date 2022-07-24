Антиплагиат ЗАБГУ: как пройти проверку на плагиат

“Антиплагиат” – это сервис, который позволяет проверить любую студенческую работу на наличие заимствованных фрагментов. Если студент писал текст не сам, а скопировал его из интернета, умный алгоритм это увидит.

Тексты оцениваются в процентах уникальности. По мнению системы, чем выше показатель, тем качественнее работа. Забайкальский государственный университет использует “Антиплагиат” с 2013 года. Проверке подвергаются курсовые и дипломные работы, диссертации, научные доклады.

Почему студенты не могут пройти проверку

Проблема в том, что для проверки работ используется закрытая система “Антиплагиат ЗАБГУ”, вход в которую есть только у сотрудников университета. Учащиеся же могут пользоваться бесплатным модулем “Антиплагиат.ру”. Он имеет ограниченный функционал и сильно завышает результаты. Студент загружает работу, получает высокий процент и сдает материал в полной уверенности, что он оригинален.

Преподаватель проверяет тот же самый текст и видит другой результат – показатель не дотягивает до нормы. Работу возвращают студенту, потому что она не прошла антиплагиат.

Было бы справедливо, если студенты имели бы полный доступ к применяемому в ЗАБГУ антиплагиату. Поэтому мы создали сервис Antiplagius.

Антиплагиат ЗАБГУ: как проверить работу через Antiplagius

Мы предоставляем полный доступ к “Антиплагиат ЗАБГУ” – закрытой для студентов системе. Стоимость проверки – 150 рублей. Взамен вы получаете полный преподавательский отчет с точным показателем уникальности. При проверке на кафедре процент будет точно таким же.

Кроме того, в отчете отмечены фрагменты, которые система считает плагиатом. И даже есть ссылки на источники, откуда предположительно скопированы эти куски. Вы заранее сможете подправить проблемные части и получить нужный показатель.

Если нет времени или желания редактировать текст вручную, Antiplagius может повысить уникальность текста. Мы применяем авторскую технологию кодирования, когда исходный код файла изменяется по специальному алгоритму, а его содержание остается прежним. В результате обработки, процент оригинальности увеличивается до требуемого уровня.

Самый удобный и быстрый способ пройти антиплагиат ЗАБГУ – проверить работу через Antiplagius.