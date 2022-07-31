Что такое канцеляризмы в русском языке?

Каждый, кто хотя бы раз в жизни открывал юридический текст, может вспомнить, какой ужас испытываешь перед этими формулировками. Что именно значит это выражение? Почему нельзя написать проще? Есть ли там мысль, или это просто набор слов? Такой эффект дают канцеляризмы — слова и выражения, которые часто используются в документах. Если в законах и договорах это можно оправдать стремлением избежать двойных толкований, то в повседневной речи это режет слух и мешает восприятию. Несмотря на это, копирайтеры, авторы статей и научных работ часто используют их по привычке.

В этом материале мы разберем, что такое канцеляриты, как искать их в готовых текстах и избегать при написании.

Что это такое?

Канцеляризмы — типичные для официально-делового стиля слова или устойчивые выражения, которые утяжеляют речь и усложняют восприятие. Их можно встретить в разных документах: от справок и заявлений до договоров и законов. Часто они используются, чтобы замаскировать отсутствие смысла. Вспомните, если вы когда-то писали объяснительную в университете или на работе — нужно что-то писать, а нечего. При этом написать нужно серьезно и не в одном предложении, потому что от этого зависит решение начальника.

При такой задаче включается фантазия и повседневные фразы заменяются на сложные обороты, например:

Фраза для документа: «Система по управлению не функционирует, по причине того, что в данных обстоятельствах нехватки бюджетных средств выполнить требуемые действия невозможно».

Реальная мысль: «Мы не смогли выполнить задачу, потому что не хватило денег».

Сторонники канцеляризмов утверждают, что избежать их невозможно, потому что текст становится менее серьезным и читатели не будут доверять ему. В реальности все наоборот — чем понятнее человеку, тем больше доверие к автору и тем больше вероятность, что статью дочитают до конца. Противники этих выражений говорят, что нужно избавляться от них везде, в том числе и в законах, потому что из-за этого люди не могут разобраться в своих правах. Это тоже неправильно, поскольку, используя бытовые формулировки, придется жертвовать точностью. Правда где-то посередине: использовать канцеляризмы можно, если этого требует формат текста, а в остальных случаях — лучше избегать.

Виды канцеляризмов

Некоторые фразы настолько закрепились в языке, что их пропускают даже опытные редакторы. Если они разово встречаются в разных частях статьи — это не страшно, а вот когда такие конструкции встречаются в каждом предложении, они сильно портят текст и усложняют восприятие. Чтобы научится чистить тексты, нужно разобраться, какие канцеляризмы бывают.

Шаблонные выражения

Эти словосочетания сразу бросаются в глаза, потому что они неестественно звучат — читатель сразу понимает, что их можно заменить. Примеры:

на данном этапе;

в должной мере;

имеет место;

указанные преимущества;

представлять собой;

поднять вопрос;

в настоящее время;

указанные преимущества;

истекший период;

в сложившихся обстоятельствах;

следует отметить;

в целях обеспечения;

такой как;

представленные сведения и т.п.

Расщепление глаголов

Когда задача автора — написать большой текст, в нем появляется много воды и канцеляризмов этой группы. Вместо простого сказуемого в одно слово используется словосочетание, например:

Усложнить = создавать сложности

Ремонтировать = осуществлять ремонтные работы

Нарисовать = создать рисунок

Доставить = выполнить доставку

Спросить = задать вопрос

Таких выражений много. Совет один — если можете заменить фразу на одно слово, сделайте это. В большинстве случаев это моментально улучшит восприятие.

Отглагольные формы

Простые глаголы — это главный враг канцеляризмов. Они слишком точные, короткие и емкие. Вместо них часто используют существительные, которые утяжеляют текст и лишают его динамики. В литературе прием используется для эффекта неподвижности. Для юридического документа — это норма, а для рекламных сообщений может стать катастрофой, потому что их цель — стимулировать человека.

Виды отглагольных форм, которые плохо воспринимаются читателями:

Существительные, образованные суффиксами -АНИ- или -ЕНИ- от глаголов:

создать — созд ани е

продвигать — продвиж ени е

убеждать — убежд ени е

разъяснять — разъясн ени е

подписать — подпис ани е и т.п.

Отглагольные существительные с приставками НЕ- или НЕДО- усложнят и без того сложные конструкции:

недо оценка

недо сказанность

не верие

не принятие и проч.

Причастные и деепричастные конструкции:

применив

сказав

перечисляя

оглянувшийся

посмотревший и т.д.

Нагромождение существительных

Тяжело воспринимаются и цепочки явлений, которые идут друг за другом. Если в этот ряд встраивается еще и отглагольное существительное, то понять смысл уже сложно. Например:

С канцеляризмами: «Сокращение показателей оборота компании объясняется некорректностью распределения финансовых и бюджетных средств со стороны руководства».

Без: «Оборот компании сократился, потому что руководители неправильно распределяли бюджет».

Если существительное можно убрать из цепочки без потери смысла или заменить на глагол, лучше исправить. На примере предложения:

в ряду «сокращение показателей оборота» можно убрать слово «показатели»;

вместо «распределение» написать «распределить».

Пассивный залог

Этот оборот предполагает, что объект становится подлежащим, а субъект — дополнением: то есть вместо «мама мыла раму» мы пишем «рама была помыта мамой». Эти формулировки тоже утяжеляют текст и снижают динамику. Читать его намного сложнее, потому что в разговорной речи мы редко используем страдательный залог. Намного проще и понятнее, рассказать кто и что сделал, а не наоборот.

Аббревиатуры

В большинстве официальных документов, написанных бюрократическим языком, вы встретите непонятные аббревиатуры. В них они смотрятся органично, поскольку каждый раз писать полное название организации — это сложно. Однако в статьях, рекламных материалах и научных работах — это плохая практика. В большинстве случаев не помогают даже сноски, потому что они только раздражают читателей.

Как уместно использовать сокращения:

Если аббревиатура часто употребляется на бытовом уровне, то ее можно упоминать в тексте без расшифровок, например: МГУ, ВУЗ, НКО, ОАО и т.д.

Если вы пишете статью для аудитории одной специальности и уверены, что читатели знакомы с термином — можно использовать, например, интернет-маркетологи поймут даже латинские сокращения: CR, CPC, PPC, CTR и др.

Хорошая практика — в начале статьи написать термин полностью, а в скобках указать сокращение. В следующих абзацах вы можете использовать их как синонимы.

Иностранные слова: что считается канцеляризмом

Русский язык — живой, поэтому он постоянно впитывает в себя новые слова. Есть явления, которые приходят в речь вместе с иностранным названием. Их можно свободно добавлять в текст, если это требуется по смыслу. Например, мы не можем заменить слова: глобализация, брифинг, феминизм, дистрибьютор, фрилансер и т.д.

Наличие аналогов в русском языке также не принуждает отказываться от иностранных. Если для аудитории это привычные понятия, то стоит использовать именно их. Например, для некоторых сегментов слово прайс выглядит более органично, чем каталог цен. Попытки русифицировать устоявшиеся фразы иногда вызывают большее отторжение, чем условный канцеляризм, поэтому не стоит менять хот-дог на сосиску в хлебе или дедлайн на крайний срок, если аудитории так понятнее.

Что в таком случае считать канцеляризмами? Избавляться в текстах нужно от тех слов, которые легко заменяются на русские. Примеры:

мониторинг = наблюдение

пролонгация = продление

демонстрировать = показывать

Отыменные предлоги

Усиливают канцелярский стиль предлоги, образованные от существительных. Чтобы избежать повторений, их можно использовать, но в большинстве случаев лучше ограничить. Примеры:

за счет

в течение

в рамках

в продолжение

ввиду

в силу

за неимением и др.

У каждого из них есть синоним, который лучше использовать в тексте.

Как найти канцеляризмы в тексте

Каждую работу перед отправкой стоит вычитывать. Чтобы делать это эффективнее, стоит на время отложить готовый материал, а потом вернуться к нему и прочитать свежим взглядом. Найти все канцеляризмы сложно, но это необязательно. Задача при редактуре — избавиться от очевидных промахов и улучшить восприятие.

На этом этапе вы уже сможете избавиться от тех выражений, которые бросаются в глаза. Но иногда этого недостаточно. Новичкам тяжело исправлять свои тексты, а некоторые недочеты не кажутся критичными. В этом случае для поиска можно использовать онлайн-сервисы Главред или Тургенев, которые подсвечивают неудачные, со стилистической точки зрения, слова и выражения. Ваша задача — по очереди исправлять недостатки. В результате вы сможете очистить материал от сложных фраз и сделать его легким для читателей.

5 советов, которые помогут избежать канцеляритов

Думайте о том, кто будет читать текст. Одну и ту же мысль можно донести разными словами, поэтому для научного руководителя нужно подбирать одни формулировки, а для публикации в интернете на массовую аудиторию — другие. При этом сложные для восприятия фразы не любит никто. Поставьте себя на место читателя и подумайте, понятно ли то, что вы написали. Сокращайте. Вода не делает ни одну работу лучше. Убирая ненужное, вы очистите материал от канцеляризмов. При рерайте работайте над смыслом, а не фразами. Переписывание часто приводит к тому, что, думая об уникальности, авторы забывают о главной задаче — правильно передать мысль. Пишите человеческим языком. Даже научные работы можно писать проще, несмотря на обилие терминов и принятые в сообществе канцеляризмы. Редактируйте. Даже опытные авторы могут пропустить речевые недочеты, поэтому все написанное нужно вычитывать и править.

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