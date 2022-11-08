Какой процент плагиата допустим в диссертации?

Диссертация — это научная работа. Ее пишут выпускники магистратуры, аспиранты, претендующие на кандидатскую степень, и ученые для получения статуса доктора. Как и любой исследовательский труд, она должна быть уникальной. Перед допуском к защите комиссия проверяет текст на плагиат.

У этой проверки есть два основания. С одной стороны, даже небольшая статья в научном журнале должна отвечать критериям новизны и значимости. Для таких трудов, как диссертация, этот момент становится еще важнее. С другой стороны, плагиат — это юридический критерий, связанный с авторским правом. Копирования без указания источника — это нарушение с потенциальным результатом в виде санкций. Комиссия, с этой точки зрения, выполняет функции цензора, помогая избежать негативных последствий.

Первый этап — автоматизированная проверка на антиплагиате, а второй — ручная вычитка. До получения справки от программы, вы не сможете получить допуск до защиты. Чтобы заранее просчитать риски, необходимо самостоятельно проверить диссертацию до отправки научному руководителю.

Какой процент заимствований и уникальных формулировок должен быть в диссертации

Цель кандидатской работы — получение ученой степени. Правила присвоения этого статуса четко прописаны. Диссертация должна предлагать новые решения теоретических или практических проблем с научным обоснованием. Это не простая задача, которая решается за несколько недель — на исследования и подготовку уходят годы работы, поэтому и требования при проверке — высокие.

Точные пороги отличаются по направлениям, зависят от темы и правил конкретного учреждения. Для юридических и филологических специализаций технические критерии обычно мягче, поскольку для обоснования требуются цитаты. В других сферах показатели выше. Средние лимиты — следующие:

Минимальная оценка — 70%.

Ориентир — от 80%.

Хороший уровень — 90%.

До 100% доводить необязательно, поскольку обычно это невозможно из-за необходимости сохранения точных формулировок терминов или других устоявшихся в науке понятий.

Что считается плагиатом в диссертации

Нарушения требований могут выглядеть по-разному. Иногда проблемой становятся даже неправильно оформленные цитаты. Однако чаще под плагиатом подразумевают:

Чистое копирование без обработки

Если вы дословно вставляете фрагменты чужого текста, не упоминая автора и не оборачивая его в кавычки, это явный плагиат.

Ошибки при цитировании

Несмотря на стандартные требования, через которые ученые проходят постоянно, отправляя статьи на публикацию, в диссертациях часто появляются некорректно оформленные цитаты, например:

неоправданно длинный фрагмент;

не указывается источник;

автор упоминается, но скопированный отрывок вставлен в текст без кавычек.

Перефразированные формулировки

Даже если вы переписали предложение из источника своими словами, требуется ссылка. Замена слов не делает текст авторским.

Рерайт

Полное переписывание чужих трудов с небольшими вставками из других источников сделает работу уникальной для программы, но с точки зрения законодательства и редакционных комиссий, это всё ещё плагиат.

Компиляция

Если в чужие выводы вы вставляете свои комментарии, они не становятся оригинальными. Такие фрагменты также требуют ссылок, иначе — это плагиат.

Полностью избежать заимствований невозможно, однако при указании источников и правильном оформлении цитат — это допустимо. С научной точки зрения, если вы используете качественные исследования для аргументации, вы обогащаете свою работу и усиливаете обоснование выводов. Несмотря на это, объем вставок требуется ограничивать.

Как избежать обвинений в плагиате

Если ученый попадается на копировании чужих идей, восстановить репутацию будет сложно, поэтому при подготовке работы нужно строго следовать пяти принципам цитирования:

Длинные фрагменты требуется выносить в отдельный абзац, который визуально выделяется на фоне остального текста. Это можно сделать табуляцией или изменениями полей. Кавычки ставить не нужно, но ссылка на автора — обязательна. Короткие суждения на два предложения вставляются в общую канву текста. Выделяются они кавычками. Их нельзя менять или дополнять. Автора лучше указывать в сноске. Если вы приводите цитату не дословно, переписывая мысль своими словами, главная задача — избежать искажений. Доносить смысл нужно близко к оригиналу. Как и при прямом цитировании, не забывайте о ссылках на источник. Для оформления своих комментариев внутри цитаты используйте квадратные скобки, а пояснение приводится в конце, то круглые. Включая иностранные источники, стоит указывать и ссылку на автора, и имя переводчика. При самостоятельном переводе абзаца это необязательно.

Стандартный метод оформления ссылок при цитировании любого вида — квадратные скобки, внутри которых указывается номер источника в списке литературы и страница.

Ограничения при цитировании

Одна из главных задач при подготовке диссертации — соблюдать баланс между авторскими выводами и ссылками на другие работы. Без цитат научная работа не может быть полноценной, поскольку труд ученого не может быть оторван от сферы. При правильном понимании роли заимствований они становятся компонентом ее уникальности, а не плагиатом.

Идеальное соотношение авторского исследования к цитированию — 85% к 15%. В гуманитарных специальностях, например, в истории, где ссылки на первоисточники — это основа работы, допускается 20%.

Чтобы соблюдать этот баланс, нужно вставлять цитаты, неважно прямые или перефразированные, только когда это требуется для аргументации или теоретической базы. Прямые стоит использовать, если изменение формулировки может исказить смысл или не до конца прояснить мысль. Они также оправданы, если вы ссылаетесь на известного ученого или значимые постулаты.

Еще один способ ограничить заимствования — намеренное сокращение цитат. Например, из крупных фрагментов можно убрать некоторые предложения, которые не влияют на ее смысл и не так важны для логики вашего исследования. При оформлении пропуски обозначаются так: […]. Большие отрывки допускается выносить в приложения, а в тексте оставить только ссылку с пояснениями.

Что такое самоплагиат

Самоцитирование отодвигает правовые критерии оценки плагиата на второй план. Однако это не значит, что свои работы можно копировать без ограничений. Повторение нарушает другой принцип диссертации — научную новизну работы. Здесь возникает другая проблема:

Для допуска до защиты от ученого требуется несколько публикаций, связанных с темой исследования — обычно это отдельные его части.

Когда эти положения добавляются в текст диссертации, они оцениваются как скопированные фрагменты, из-за чего уровень уникальности снижается.

При такой системе избежать повторений в диссертации — сложно. Комиссии понимают это и учитывают при вычитке работе. Однако здесь так же важен баланс — если пересечений с ранее опубликованными статьями слишком много, это расценивается как попытка завысить свой рейтинг или научный статус, вычисляемый по индексу цитирования. На этот показатель смотрят при распределении грантов и финансирования, поэтому некоторые ученые пытаются искусственно завышать его, ссылаясь на свои работы, а не на чужие. Во избежание проблем объем ссылок на собственные публикации не должен превышать 25%.

Ответственность за покупку диссертации

Еще одна проблема научного сообщества — популярность услуг по заказу диссертаций. Нередко расследования касаются даже известных ученых. Покупка готовых работ подразумевает уголовную ответственность. В статье №146 УК РФ прописаны санкции не только за плагиат, но и присвоение авторства. Если вы выдаете труд за свой, а писал его другой человек, это может привести к наказанию в виде штрафа, обязательных работ или ареста.

Для возбуждения уголовного дела нужен иск. Конечно, компания или человек, предоставляющий такие услуги вряд ли будет делать это. Однако проблемы могут возникнуть и из-за подозрений других ученых. В таком случае начинается сложная и длительная процедура по выявлению автора. В процессе анализируется стилистика, обороты, лексические приемы, которые используются в диссертации, для сравнения с предыдущими публикациями. Об этом становится известно в научном сообществе, поэтому репутация ученого может быть испорчена еще до решения. Даже если до юридической ответственности дело не доходит, человеку может грозить отзыв ученой степени.

Принимая решения о копировании или заказе работы, нужно учитывать все риски. Чтобы исключить случайные обвинения в плагиате на основании результатов автоматизированной проверки, перед отправкой стоит самостоятельно узнать уровень уникальности.

Как проверить диссертацию на плагиат

Несмотря на большое количество сервисов антиплагиата в интернете, сложности с проверкой всё ещё возникают. У каждой программы есть свои функции и ограничения, с которыми сталкиваются пользователи. Все они используют один принцип работы алгоритма — отличаются только базы, частота обновления и показатели, с помощью которых оценивается текст. Иногда при проверке одной диссертации в разных системах уровень уникальности отличается. Это говорит о том, что системы несовершенны. Кроме того, бесплатные версии зачастую ограничены.

Самые популярные сервисы:

1.Text.ru

Одна из наиболее часто упоминаемых платформ для проверки. Раньше система была полностью бесплатной, однако сейчас даже у зарегистрированных пользователей есть лимит в виде 15 000 знаков в сутки. Для проверки диссертации нужно оплачивать пакеты дополнительных символов. Обычно объем работы не превышает 200 000 знаков, а это стартовый тариф — 150 рублей.

Алгоритм хорошо вычисляет соотношение плагиата к уникальному тексту, рассчитывает долю воды и другие показатели качества текста. Несмотря на эти функции, у сервиса есть проблема. Он нацелен на копирайтеров и автором материалов для маркетинговых целей. При оценке система учитывает только публикации из интернета. Этого недостаточно для оценки научного труда, поэтому оценка плагиата может не совпадать с реальными показателями.

2. eTXT

Еще один популярный сервис, у которого есть бесплатная программа для установки на компьютер. В ней нет ограничений на объемы текста, но проблема с источниками остается. Для оценки уникальности используются только публикации, которые алгоритм может найти в интернете с помощью поисковых систем Google и Яндекс.

3. Руконтекст

В отличие от большинства онлайн-сервисов, эта система нацелена на научные публикации. Помимо публикаций в интернете, программа проводит анализ по своим базам, где свыше 2 млрд работ. Оценка получается точнее. Программой часто пользуются региональные институты и федеральные вузы, поэтому есть вероятность, что вашу диссертацию будут проверять здесь. Цены привязаны не к количеству символов, а к времени использования и доступным базам. Проверка по всем доступным источникам в течение суток — свыше 1700 рублей. В течение этого времени вы можете исправлять отдельные фрагменты для повышения уникальности и повторно загружать текст в систему.

4. Антиплагиат

Это самая популярная система, которую использует большинство вузов. У нее есть две версии: .РУ — доступна всем, а .ВУЗ — закрытая. Различия между ними только в количестве доступных модулей и функций проверки. Бесплатная версия позволяет проверить диссертацию, ограничений по объемам нет. Однако она ограничена. Вы получаете только оценку и три ссылки на источники, в которых сервис нашел скопированные фрагменты. По объемам файл не должен превышать 15 МБ, а форматы ограничены двумя вариантами — TXT или PDF. Работа сравнивается только с интернет публикациями.

В платной версии Антиплагиат.ру цены начинаются от 386 рублей за проверку. Базы проверки в ней шире, они включают в себя несколько модулей, в том числе «кольцо вузов». Обычно этого достаточно получения объективной оценки. Вместе с отчетом вы получаете файл, где подсвечены заимствования. Проблема может возникнуть, если комиссия проверяет работу через закрытую версию. Из-за продвинутых алгоритмов итоговая оценка может оказаться ниже.

5. Антиплагиус

С помощью этого сервиса можно получить доступ к оценке закрытой системы Антиплагиат.ВУЗ и другим системам проверки. Загрузив диссертацию один раз, вы можете получить отчеты из всех перечисленных площадок. Это обезопасит вас от неприятных ситуаций после отправки работы на проверку научному руководителю или комиссии.

Способы повышения уникальности диссертации

Иногда проблемы с высоким процентом уникальности возникают даже у тех, кто самостоятельно пишет работу. Не все ученые могут хорошо описать свои исследования и выводы. Использование клише и шаблонных формулировок снижают качество текста, но это не говорит о намерении присвоить чужие идеи.

Если вы столкнулись с низким процентом уникальности по этой причине, вы можете отредактировать ее, используя следующие методики:

1.Чистка текста

Из фрагмента, отмеченного программой как плагиат, вы можете удалить лишние слова и фразы, которые не влияют на смысл. Иногда можно удалять целые абзацы, если это не искажает логику донесения информации.

2. Синонимизация и замены

Если вы первый раз видите источник заимствования и не понимаете, откуда он взялся в списке плагиата, проблема — в формулировках. В этом случае можно использовать синонимы или полностью перефразировать абзац. Когда программа подсвечивает таблицу, можно сделать скриншот и заменить ее на изображение.

3.Комментирование

Многие сталкиваются со сложностями при переписывании мыслей своими словами. Когда сложно изменить формулировку, можно разбавить ее комментариями. Дополните мысль, раскройте термин, поясните факт — это поможет увеличить уникальность.





Большинство методов, которые помогают студентам, не работают с диссертацией. Для этого типа работы применяется двойная система проверки, поэтому даже если вы обманете систему, то плагиат может вскрыться на ручной вычитке. В таком случае вы не получите доступа к защите и испортите свою репутацию. При сомнениях проверьте работу с помощью Антиплагиуса и отредактируйте перед отправкой.