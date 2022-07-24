Антиплагиат СГТУ: как пройти проверку на плагиат

Вот уже несколько лет в СГТУ курсовые и дипломные работы перед сдачей должны пройти проверку на уникальность. Это когда фразы в работе «пробиваются» по различным базам (интернет, база сданных работ, базы библиотек и т.д.). Чем меньше совпадений, тем выше процент уникальности.

Допустимым значением считается порог в 80%. При более низком проценте — работа возвращается на доработку. Но самое печальное, что содержание и осмысленность текстов отходят на второй план. Для преподавателей в первую очередь важна именно уникальность.

Работа уникальна, но не проходит проверку: что делать?

Можно сколько угодно спорить на тему деградации образовательной системы, но сегодня мы поговорим о том, что делать, если работа успешно проходит проверку на плагиат через онлайн-программы Etxt, Advego или сервис «Антиплагиат», но преподаватель упорно не хочет ее принимать из-за большого количества «заимствованного текста». И как такое вообще получается? Через что проверяют работу преподаватели?

Начнем с того, что преподаватели проверяют все работы через свою, закрытую преподавательскую систему «Антиплагиат.ВУЗ», которая включает в себя большее число баз, чем классический «Антиплагиат». Но у студентов нет к нему доступа.

Зато такой доступ есть у сервиса Antiplagius. И именно через него студенты могут увидеть закрытый преподавательский отчет.

Разработчики сервиса провели небольшой опрос среди студентов старших курсов Саратовского государственного технического университета. Опрос показал, что более 40% респондентов используют именно Antiplagius для проверки работы и ее уникализации (если требуется).

Кто-то пришел к этому сразу, кто-то — со временем. Нашим собеседником стал Алексей, студент пятого курса энергетического факультета.

— Алексей, можешь дать несколько советов начинающим студентам, как упростить жизнь и обойти, обмануть программу проверки уникальности?

За время обучения я перепробовал разные способы:

Самостоятельно делал текст уникальным. Это работа вытягивала меня из жизни на несколько недель. К сожалению, старые трюки с синонимами и заменой русских букв английскими уже не проходят. Алгоритмы «ВУЗ Антиплагиата», с помощью которой преподаватели проверяют работы на уникальность, совершенствуются. А еще формулы и вычисления, цитаты... Бывало так, что меня это жутко бесило, и я с красными от недосыпа глазами, опускал руки. А уникальность текста все равно оставалась на уровне 50-60%. Подрядчики. К этому способу я прибегал, когда полностью отчаялся. Искал фрилансера среди друзей и знакомых или в интернете специалиста. Но это дорого. Особенно по меркам студента. Фрилансер обычно оценивает свою работу в 150–200 руб. за страницу. При общем объеме порядка 40 страниц, работа обходится в 6 000–8 000 руб. Но это не единственная проблема. Основная сложность в компетентности автора в заданной теме. Некоторые даже за деньги такого понаписывают, что приходится переписывать. И, опять же, нет никаких гарантий того, что курсач пройдет проверку на антиплагиат. Сервис Antiplagius. К нему я шел долго и поначалу относился скептически. Но как потом выяснилось, это оптимальное решение. Система имеет доступ ко всем базам «Антиплагиат.ВУЗ»:

Базе Российской Государственной библиотеки

Базе Кольца ВУЗов

Базе сданных работ

Базе нормативной документации и др.

Но главное ее преимущество в том, что с ее помощью можно повысить уникальность текста и получить отчет, который видит преподаватель после проверки. Т.е. я вижу отчет, и я уверен, что пройду проверку. Нужно просто загрузить текст и подождать несколько минут. Если по смысловой части вопросов нет, остальное — не ваши проблемы.

- В чем главные преимущества этой системы?

Алгоритмы системы очень эффективны. На обработку текста тратится не более 5-10 минут. Есть реальный отчет преподавателя, а не просто показатель уникальности. Сервис уникализирует работу на уровне машинного кода, не меняя структуру абзацев и предложений. Это очень круто. Доступность. Вся проверка стоит всего 100 рублей. Цена чашки кофе или шоколадного батончика за полное спокойствие. У сервиса нет выходных и праздников. Работает круглосуточно.

Мы с одногруппниками по праву оценили этот ресурс. Жаль что не сразу – сколько бессонных ночей можно было бы избежать!

Более 140 тысяч студентов воспользовались сервисом проверки уникальности Antiplagius. Убедитесь сами в его преимуществах. Просто загрузите вашу работу и посмотрите на результат. Тестовая проверка бесплатная.