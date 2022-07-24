Создание уникального текста онлайн

Уже несколько лет студенты не просто пишут курсовые и дипломные работы, а еще и «сражаются» с антиплагиатом. Что это такое? Это специальная онлайн-программа, которая оценивает уникальность письменных работ. Если процент не дотягивает до определенной отметки (70-95 процентов, в зависимости от специальности), то к защите автор работы не допускается.

90 процентов всех работ проверяются не на любом антиплагите, а исключительно на «Антиплагиат.ВУЗ». А “закрытость” этой системы даже не позволяет студенту предварительно проверить работу самому.

Но что делать, если работа просто скачана из Интернета? Ведь очевидно, что она не является уникальной. Забыть про нее и начинать писать самостоятельно? Не обязательно! Известны несколько способов повысить уникальность, и самые распространенные мы обсудим в рамках этой статьи. А также мы расскажем, как проверить текст в «Антиплагиат.ВУЗ» (закрытой для студентов системе).

Способы, которые не работают совсем

Во-первых, к разряду популярных, но совершенно неэффективных способов повышения уникальности относятся синонимайзеры. Эти программы для каждого слова имеют целую базу возможных синонимов.

Некоторые студенты считают, что синонимайзеры смогут изменить работу таким образом, что структура и смысл будут сохранены, а текст будет написан другими словами, и его признают, как уникальный. Но как результат, он не только не станет уникальным (современные системы проверки умеют распознавать замену слов), но еще и будет содержать кучу ошибок.

Во-вторых, подмена алфавита и лишние «пробелы». Несколько лет назад самые первые антиплагиаты «пропускали» слова, где, например, русская буква «а» заменена на идентичную по написанию букву английского алфавита. Или воспринимали слова, разделенные «пробелом» самого маленького шрифта, как отдельные – новые и уникальные. Теперь все это «подчеркивается», как ошибки, и преподаватель видит попытку схитрить в отчете.

И замена слов синонимами, и смешивание алфавитов, и лишние «пробелы» больше не работают. Современные системы проверки на уникальность уже так не проведешь!

Способ, который работают плохо

Здесь мы хотели бы рассказать о непрофессиональном рерайте. Что это? Это попытка некомпетентного человека переписать работу, сохранив структуру и смысл. Кто выполняет? Либо сам студент, либо фрилансер, желающий заработать по-быстрому на проблеме учащегося.

Выполнение рерайта студентом выглядит очень странно с точки зрения логики. На это понадобится времени ничуть не меньше, чем на написание работы «с нуля». Да и грамотно излагать свои мысли дано не каждому. Текст наверняка получится уникальный, но с большой долей вероятности его все равно отклонят из-за неправильных формулировок и несоответствия требованиям учебной методички.

А что значит отдать работу фрилансеру? Это целый перечень возможных проблем: исполнитель не выполнит работу;

будет допущено множество ошибок;

фрилансер «исчезнет», получив предоплату;

цена вырастет в процессе работы;

и т.д.

Если вам попадется грамотный, честный и пунктуальный фрилансер, то считайте это большой удачей. Но в большинстве случаев все закончится плохо, и в последний вечер перед сдачей вы не будете спать спокойно.

Способы, которые работают хорошо

А теперь самое «вкусное». Мы расскажем о «рабочих» способах повышения уникальности текста дипломной или курсовой работы. И главное, вы сможете ими воспользоваться, не покидая этот сайт.

Во-первых, существует профессиональный рерайт. Чем он отличается от работы фрилансеров? Тем, что им занимаются специально обученные люди, которые работают в организации, получают за это зарплату и знают все требования учебных методичек. Исключены ситуации, когда рерайтер организации не выполнит работу или сделает ее плохо, перестанет выходить на связь или неожиданно сообщит об увеличении цены и сроков.

Закажите профессиональный рерайт и уже через 3 дня вы получите готовый документ, который пройдет проверку на уникальность в любом сервисе. Цена услуги – 100 рублей за одну страницу.

Во-вторых, кодирование. Это экспресс-способ, когда результат нужен здесь и сейчас. Мы работаем сразу с несколькими системами проверки текстов:

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Выбирайте программу проверки, указывайте необходимый процент уникальности и ждите не более 5 минут. Как результат, вы получите уникальную работу, а ее текст останется прежним, т.к. все изменения будут внесены на уровне программного кода документа. Стоимость услуги всего от 10 рублей за страницу.

Еще мы обещали рассказать, как добраться до «закрытой» базы «Антиплагиат.ВУЗ». Доступ к ней есть у нас! Поэтому, обратившись к нам, вы будете знать результат проверки своей дипломной или курсовой заранее.

Только за последний год к нам обратились 300 тысяч студентов! И все они успешно защитились! Выводы делайте сами!