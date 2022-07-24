Антиплагиат БГУ: как пройти проверку на плагиат

Далеко не все студенты пишут работы самостоятельно. Еще недавно университеты не могли с этим ничего поделать, но тут высокие технологии пришли им на помощь. В 2005 году была создана система “Антиплагиат”. Она умеет находить совпадения в текстах работ и определять процент уникальности всего материала.

Теперь практически все ВУЗы страны используют “Антиплагиат”, и БГУ в Улан-Удэ­_не исключение. Ведется активная война со студентами, которые не желают самостоятельно писать работы. Причем от этой войны страдают даже добросовестные учащиеся. Сейчас расскажем, почему и что с этим делать.

Основные проблемы системы “Антиплагиат БГУ”

В БГУ антиплагиат является закрытой системой. Доступ туда есть только у сотрудников университета. Это значит, что студент не может самостоятельно проверить свою работу до сдачи преподавателю на проверку.

Причины такой несправедливости – чисто экономические. Антиплагиат – это платный сервис, за каждую проверку университет перечисляет деньги разработчикам. Если дать студентам свободный доступ к сервису, расходы ВУЗа увеличатся.

Поэтому учащимся предлагают воспользоваться бесплатным аналогом – системой “Антиплагиат.ру”. Но есть проблема – она проверяет гораздо хуже. Вы можете получить высокий процент уникальности, но нет никаких гарантий, что при проверке на кафедре через закрытый “Антиплагиат ВУЗ БГУ” показатель не окажется ниже раза в два.

Другая проблема: алгоритм проверки работает весьма странным образом. Он находит заимствования там, где без них не обойтись. Например, одному студенту после прохождения антиплагиата на юрфаке БГУ вернули работу как неуникальную. Он писал курсовую о практике применения статей уголовного кодекса. В тексте студент был вынужден привести формулировки этих статей, без этого работа выглядела бы странно. Система посчитала такие цитирования плагиатом.

Как работает в БГУ антиплагиат

Университет сурово относится к плагиату. Если система “Антиплагиат БГУ” утверждает, что материал содержит от 40 до 60 % оригинального текста, работу не принимают и возвращают для исправления. Повышать уникальность нужно вслепую, потому что у учащегося нет доступа к проверке. Когда показатель ниже 40­ %, право на доработку не предоставляется. Если речь идет о выпускной работе, студенту светит отчисление.

Кроме того, сам по себе плагиат считается грубым нарушением учебной дисциплины. Если студента заподозрят в “неуникальности”, ему грозит наказание – от выговора до исключения из университета.

Как пройти “Антиплагиат БГУ” онлайн

Если университет не дает доступ к системе, вы можете воспользоваться нашим сервисом Antiplagius. Всего за 150 рублей вы получите полноценный преподавательский отчет, где будут указаны:

точный процент уникальности;

текст, который алгоритм считает плагиатом;

источники, откуда позаимствованы проблемные фрагменты.

Наш сервис работает круглосуточно, а весь процесс получения отчета занимает около минуты. Antiplagius позволит избежать неприятных сюрпризов после сдачи работы – вы заранее знаете результаты преподавательской проверки.

Antiplagius – крупнейший сервис проверки студенческих работ. Нашими услугами воспользовались более 1 500 000 человек. Если вам нужно пройти антиплагиат онлайн в БГУ, будем рады помочь.