Как писать заключение в дипломной работе?

Отношение студентов к составлению заключения для диплома бывает разным. Некоторые уверены, что это простая задача, не требующая особых усилий. В то же время другие тратят много часов на размышления о том, какую информацию включить в этот раздел.

Главная трудность качественного заключения — надо осмысленно отразить свои итоги исследования, избегая повторения текстов учебников, а также различных схем и графиков. Заключительная часть диплома представляет синтезированный и логичный обзор проведенной работы.

Чем важно заключение в дипломе?

Оно является сжатым изложением результатов, достигнутых в ходе дипломного исследования, а также разработанных на их основе рекомендаций.

Этот раздел идет за основным текстом и предшествует списку использованной литературы. Он включает:

Анализ теоретических и практических аспектов исследования. Оценку результатов, полученных в ходе эмпирического исследования, и соответствующие выводы. Рекомендации по решению выявленных проблем, описание их значимости и возможности применения результатов. Обобщение, включая достижение цели и решение задач.

Заключение должно быть связано с введением, отражая поставленные в начале работы гипотезы, цели и задачи. Избыточное «водоплавание» в этой части недопустимо.

Структура заключения диплома

Мысленно разбейте его на три пункта:

Краткие итоги теоретической части.

Выводы по аналитической части, с акцентом на проблемы и недочёты.

Рекомендации по улучшению объекта исследования.

Как уже отмечалось, итоги должны соответствовать введению, что позволит последовательно и логично представить результаты.

Во введении были описаны проблема и пути её решения. Теперь, в заключении, следует по той же схеме представить ответы на поставленные задачи. Такой подход гарантирует, что оно будет последовательным и не упустит основные моменты.

Рассмотрим структуру, которая поможет четко оформить результаты и выводы:

Вступление. Здесь кратко вводят читателя в курс дела, указывая предмет исследования.

Основная часть. Здесь излагаются все выводы, результаты исследования и итоги работы. Необходимо дать ответы на все поставленные задачи, следуя логике их размещения в тексте. В конце основной части надо отметить, что цель достигнута, задачи выполнены, а гипотеза подтверждена.

Заключительная часть. В этом разделе отражается практическая значимость работы, даются рекомендации для решения выявленных проблем и описывается возможность их практического применения. Краткий анализ результатов и их использование в реальных условиях также будет уместен.

Рекомендуется заранее поинтересоваться у научного руководителя о критериях составления заключительных частей по каждому разделу дипломной работы, так как в различных вузах могут быть свои требования к итоговым выводам.

Создание заключения для диплома

Оно должно быть кратким и емким, без лишней нагрузки информации, но и не чрезмерно лаконичным. Хороший способ для написания — это систематизация и последующая адаптация выводов из всех разделов и глав диплома. Тем не менее, такая методика может быть быстро распознана опытным научным руководителем.

Важно синтезировать выводы в заключении, обеспечивая их единство: не следует разделять теорию и практику, итоги должны охватывать всю дипломную работу в целом.

Научный стиль изложения придаст весомость, в этом помогут особые лексические конструкции:

Исходя из проведенного исследования, мы пришли к следующим выводам...

В заключительной части отмечаем следующее...

В результате нашей работы были выявлены...

Исследование дает основания утверждать, что...

Практическая ценность проведенного исследования выражается в...

Прежде чем приступить к написанию заключения, полезно ознакомиться с несколькими примерами его оформления. Желательно запросить образцы у вашего научного руководителя, поскольку в интернете можно наткнуться на работы разного уровня и качества.

Подход к формулировке должен быть максимально серьезным, ведь введение и заключение — резюме всей вашей работы.

Компактное и грамотное заключение станет фундаментом для доклада на защите. Если же у вас возникают трудности или вы не уверены, что включить в конец диплома, всегда можно обратиться за помощью в Antiplagius. Наши специалисты окажут поддержку в решении этой задачи.