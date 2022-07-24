Антиплагиат МГИМО: как пройти проверку на плагиат

Прошли те времена, когда студент мог за скачанный из Интернета готовый диплом или курсовую работу получить высокую оценку. Да и допуска к зачету с таким подходом теперь тоже не светит. А все из-за того, что с легкой подачи Рособрнадзора была внедрена система «Антиплагиат» почти во всех ВУЗах страны. И МГИМО в этом плане не стал исключением.

Система проверки текстов «Антиплагиат»

Работа по созданию единой системы контроля оригинальности текстов началась еще в 2005 году. А в 2007 увидел свет общедоступный проект «Антиплагиат» — система проверки студенческих работ на предмет заимствований из открытых источников.

Параллельно с «Антиплагиатом» была разработана закрытая система — «Антиплагиат.ВУЗ». Эта система проводит более глубокую проверку, в том числе по банку сданных работ и Российской Государственной библиотеке. Однако доступ к ней есть только у преподавателей. Сложно сказать, зачем это было сделано, и какой смысл тогда в обычном «Антиплагиате». Но мы имеем то, что имеем.

Проверка уникальности текстов в МГИМО

В 2014 году систему Антиплагиат.ВУЗ внедрили в Московском государственном институте международных отношений при МИД России.

Теперь от каждой студенческой работы требуется определенный процент уникальности (для студентов МГИМО — не менее 85%). Если уникальность ниже, работа отправляется на доработку. Без вариантов.

Но есть проблема...

Дело в том, что даже всевидящий «Антиплагиат.ВУЗ» показывает только сам факт заимствования, но он не принимает решение о том, правомерно ли оно (например, цитирование закона) или это плагиат в чистом виде. Третейским судьей в этом случае должен выступать преподаватель.

Однако на практике окончательное решение преподаватели

принимают именно по проценту заимствований,

а не по качеству самой работы. В итоге получается замкнутый круг.

Для того чтобы преподавателю понять, писал ли студент работу сам, с ним нужно побеседовать, хотя бы минут десять, плюс, детально разобраться в сути работы. А на это далеко не у всех преподавателей есть время.

Плагиат — это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, согласно методическим указаниям любого ВУЗа, чтобы написать работу студенту необходимо выполнить три шага.

Подобрать учебный материал. Изучить и проанализировать его. На основе полученных данных написать курсовую, цитируя рассматриваемый текст. Все цитаты необходимо выделить и поставить соответствующие ссылки на первоисточник. В конце концов, не может же курсовая быть полностью написана из головы, верно?

И здесь—то как раз и кроется корень проблемы. Получается, что система проверки на плагиат мешает студентам реализовать третий шаг.

Закрытая система Антиплагиат.ВУЗ

Поскольку преподаватели используют свою систему углубленной проверки, проверять через простой «Антиплагиат» студенту не имеет смысла. В конце концов, зачем, если онлайн сервис покажет уникальность 90%, а преподаватель в закрытом отчете увидит цифру 60%?

«Антиплагиат.ВУЗ» ищет совпадения по целому ряду особых источников:

Интернет

База сдабот других студентов

Материалы Российской библиотеки

Базы нормативной и правовой докии

Материалам системы «Кольцо ВУЗов»>

Встает вопрос: почему при всех прелестях этого программного комплекса, к нему имеют доступ только преподаватели? Уж не потому ли что это коммерческая система, разработанная частной организацией и поставляемая в Университеты за большие деньги?

В сети существуют много бесплатных онлайн сервисов

для проверки текстов: Etxt, Advego и т.д. Но трудно угадать,

какой разброс в процентах может показать любая из них

и «Антиплагиат.ВУЗ». Обычно результат различается на 20-50%!

Что делать?

Что будет делать студент, чтобы повысить уникальность своей работы и обмануть, обойти систему? Начнет переписывать «мысли великих» своими словами? Заменять в тексте буквы с русского алфавита латиницей? Или добавит в работу скрытый текст? Все эти способы занимают недели свободного времени, и многие из них, такие как замена символов давно известны программе и не работают.

Решение проблемы — сервис Antiplagius.

Antiplagius

Antiplagius — это независимый сервис, который решает сразу две проблемы соверменных студентов МГИМО.

Проверяет работу по системе «Антиплагиат.ВУЗ» и показывает преподавательский отчет (да, да, у него есть доступ ко всем базам). Повышает уникальность текста до нужного уровня, не изменяя сам текст. Уникализация проходит на уровне машинного кода по особой технологии.

Другими словами, Antiplagius

Проверяет уникальность глазами преподавателя

Повышает уникальность до 80-100%

Оказывает круглосуточную поддержку клиентам

Гарантирует результат

Сопровождает до самой защиты

Популярен среди 141 тыс. студентов по всей России

Проверить антиплагиат вуз - 100 рублей (проверка с доступом к преподавательскому отчету) и от 7 рублей за повышение уникальности каждой страницы.

К слову, тестовая проверка и уникализация доступны бесплатно. Загрузите файл работы прямо сейчас и посмотрите Antiplagius в деле!