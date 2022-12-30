Лонгрид: это что и как его написать?

«Никто не читает длинные тексты» — этот стереотип дублируется в разных источниках. Клиповое мышление, рост популярности смартфонов, снижение спроса на книги — все это подтверждает это предположение. Однако всё зависит от автора и его умения вовлекать в контент.

Лонгрид (англ. long read — «долгое чтение») — формат подачи материалов в интернете. Спецификой является большой объем текста, который разбит на части с помощью мультимедийных элементов: инфографика, фото, видео и т.д.

На все аргументы против лонгридов можно найти контраргументы. Профессиональные статьи, в которых тема раскрывается подробно со всех сторон и точек зрения, ценятся аудиторией. Никто не любит читать воду, но, если текст полезный, интересный, простой для восприятия, его с высокой вероятностью изучат до конца. Как написать такую работу — расскажем в этом материале.

Какие объемы считаются лонгридом?

Публикации в интернете часто используются для привлечения аудитории с помощью SEO. Поисковые системы рекомендуют вместо технической оптимизации, писать материалы для людей. Однако фактор конкуренции и необходимость подстраиваться под алгоритмы никто не отменял. По разным исследованиям, минимальный объём текста, который нормально индексируется — 700-800 символов. Оптимальный размер статьи и с технической, и с маркетинговой точки зрения — от 2 до 5 тысяч знаков. Такие тексты не считаются лонгридами.

У этого формата несколько критериев:

объем от 15 000 знаков;

содержание подробно раскрывает тему;

польза для аудитории.

Расширение небольшой статьи с 4 000 символов до 20 000 за счёт воды не сделает ее лонгридом. В этом формате важно содержание, чтобы текст дочитывали. К нему применяются все те же правила редактирования, по которым нужно сокращать лишнее, оставляя только важные для передачи смысла предложения. Стилистические требования к таким публикациям ещё выше, потому что словесный «мусор» мешает восприятию.

Причины популярности длинных текстов

В последнее время лонгриды пишут даже в рекламных целях. Количество объёмных заказов у копирайтеров постоянно растёт, несмотря на распространяющийся миф о не читающей аудитории. Почему этот формат стал настолько популярным.

1 — Позволяет хорошо разобраться в теме

Когда изучаешь что-то новое, собирать информацию небольшими фрагментами по 2000 знаков — это долго и неудобно. Гораздо проще открыть полноценный гайд, где в деталях разобран каждый элемент.

2 — Рост просмотров

С такими материалами чаще взаимодействуют — ставят лайки, добавляют в закладки, пересылают друзьям. Это позволяет привлекать аудиторию за счет сарафанного радио.

3 — Избирательное чтение

Большие материалы обычно хорошо структурированы. Даже если какой-то раздел не так интересен, читатель может его пропустить, останавливая свое внимание только на важных фрагментах. Форматирование с правильным делением на абзацы; использованием подзаголовков, списков, изображений — все это упрощает навигацию по тексту и улучшает восприятие.

4 — Сторителлинг и другие эффекты

Использование метода сторителлинга усиливает вовлечение и мотивирует дочитывать материалы. Если они сопровождаются инфографикой, схемами, иллюстрациями, анимацией или видео — это вызывает эмоциональный отклик вне зависимости от сегмента аудитории.

Пошаговая инструкция по написанию лонгрида

Написать хорошую длинную статью поможет это инструкция. Рекомендации будут полезны новичкам и опытным авторам, которые с их помощью смогут улучшить свои тексты.

Шаг №1: Выбор темы и подготовка

В первую очередь нужно правильно выбрать тему. Интересные статьи получаются, когда автор изначально хорошо разбирается в теме. Свой первый лонгрид для тренировки лучше написать в той сфере, где у вас есть экспертиза. Если знаний недостаточно, во время подготовки нужно изучить доступные в этой сфере материалы.

Критерии хорошей темы:

у аудитории есть интерес в выбранном вопросе — проверить это можно с помощью поисковых запросов в Яндекс Wordstat;

в ней скрывается конфликт или проблема, которую можно решить с помощью статьи;

она конкретная — не слишком узкая, но и не чрезмерно абстрактная, чтобы вы смогли полностью раскрыть ее в будущем материале.

Если заранее не разобраться в выбранной сфере, то с высокой вероятностью большая часть текста окажется водой. По этому признаку читатели сразу замечают низкий уровень экспертизы автора и обычно закрывают статью. Вовлечь аудиторию необходимо с лид-абзаца, поэтому с первых строк избегайте клише и размытых формулировок — они выдают неопытных копирайтеров.

Шаг №2: План

Частая проблема длинных текстов — отсутствие логики. Вместо последовательного изложения читатели видят несвязанные между собой фрагменты. Избежать этого помогает продуманная структура, которой вы будете придерживаться при написании работы.

Многие пропускают этап планирования, считая его неважным. Однако потраченное на его составление время обычно возвращается в процессе. Когда у вас перед глазами готовая структура, вы понимаете, какую информацию искать, что нужно писать дальше и не упустите важных моментов. Это помогает побороть страх чистого листа и написать хороший вводный абзац.

Шаг №3: Поиск источников

Написать лонгрид без сторонней информации и ссылки на другие материалы — сложная задача. Если это творческая работа, то можно обойтись без них. Однако в профессиональных статьях нужна аргументация и факты, поэтому на этапе подготовки нужно собрать источники.

Как с ними правильно работать?

Выбирайте только актуальные материалы — некоторые отрасли развиваются так быстро, что источники быстро устаревают. Проверяйте надежность данных. Если есть возможность ссылайтесь на первоисточник: его не всегда можно легко найти, но при повторных отсылках часто появляется эффект сломанного телефона — и выводы искажаются. Цифры и проверенные факты — лучшие аргументы, поскольку их сложно оспорить — они усиливают доверие к тексту Используйте разные типы источников — базы данных, СМИ, онлайн-журналы, публикации исследовательских центров и т.д.

Собирать ссылки лучше на этапе подготовки, чтобы использовать их по ходу работы над лонгридом, с не вставлять отрывки в конце. С одной стороны, это упростит процесс, а с другой — сделает аргументацию органичной. Для удобства вы можете распределять источники по пунктам плана.

Шаг №4: проработка тезисов

Чтобы легче писать сам текст, в процессе подготовки можно подготовить тезисы. К этому этапу вы уже продумали общую структуру и подобрали источники — в голове уже сформировалась общая картина. Обычно в этот момент появляются мысли, которые часто забываются в процессе. Их лучше зафиксировать.

Тезисы не обязательно распределять строго по пунктам плана. Они выполняют смысловую, а не структурную роль. Это краткая выжимка ваших мыслей по теме, которая делает статью авторской.

Шаг №5: наполнение материала деталями

Хорошая подготовка — это больше половины работы. Если не жалеть времени на эти этапы, то написание займет меньше времени, поскольку ваша задача здесь сводится к детализации.

Если нужно написать короткую статью или пост, то автор убирает всё лишнее, оставляя только тезисы и факты без пояснений. Это неизбежно ограничивает и смысловую нагрузку. Преимущество лонгридов — именно в деталях, поскольку с их помощью можно показать всю экспертизу и лучше донести информацию до читателей.

Несколько советов:

Пишите текст по принципу «луковицы», где сердцевина — это тезисы, вокруг которой наслаивают детали.

Расписывайте каждый факт и аргумент подробно.

Несмотря на детализацию, не нужно расширять статью с помощью бессмысленных фраз или вводных конструкции — «вода» всегда портит текст.

Не бойтесь выйти за пределы заданного объема — при редактировании вы сможете убрать всё лишнее.

Вне зависимости от требований к размеру статьи, старайтесь думать о читателе и о том, каким способом донести до него информацию.

Шаг №6: дополнительный контент

Читать сплошной текст — неудобно, поэтому в лонгридах часто используются дополнительные визуальные материалы. Их задачи:

разделять параграфы;

иллюстрировать тезисы или аргументы;

упростить восприятие информации;

выделить важные фрагменты.

Вставить в свой материал можно разные типы графики: изображения, фотографии, видео, схемы, инфографику, карты, скриншоты. Визуально можно выделить и отдельные текстовые фрагменты, например, цитаты экспертов, факты, справочную информацию. Одни авторы делают вставки по ходу написания материала, другие — добавляют уже после редактирования.

Шаг №7: вычитка и редактирование

Любой материал перед отправкой нужно перечитать и отредактировать. Иногда требуются масштабные изменения, затрагивающие даже структуру. К примеру, если получились слишком большие параграфы, вы можете добавить подзаголовки.

При проверке можно опираться на следующие вопросы:

Не слишком ли скучно читать текст? Легко ли воспринимается информация? Удобно ли искать нужную информацию в материале, если не хочется читать все? Есть ли какие-то непонятные для аудитории слова или термины, которые можно пояснить? Какие могут возникнуть вопросы у тех, кто впервые сталкивается с темой?

Чтобы лонгрид читали, нужно делать его для людей, а не для алгоритмов поисковых машин или тщеславия автора.

Советы по редактированию

После завершения статьи не нужно сразу переходить к ее редактированию, поскольку быстро переключиться с режима написания — сложно. Отложите на время материал, отдохните или переключитесь на другие задачи, например, подбор графики.

Поиск ошибок и опечаток — не единственная задача этого этапа. При редактировании нужно смотреть и на отдельные фразы, и на формулировки, и на структуру, чтобы улучшить текст. Если есть сложности с самостоятельной вычиткой, попросите друга сделать это за вас — обычно людям со стороны легче обнаружить все недочеты. Заодно вы можете запросить обратную связь по содержанию — всё ли было понятно, остались ли какие-то вопросы, чего не хватает и т.д.

Хорошая методика, которая позволяет найти ошибки в написанном — чтение снизу-вверх: от последнего предложения к первому. Это помогает отвлечься от содержания и найти все опечатки.

Резюме

Лонгрид — популярный формат, который помогает хорошо раскрыть тему. Несмотря на привычку к быстрому потреблению контента, хорошо проработанные длинные статьи дочитывают до конца.

Работать над такими материалами сложнее — они требуют большей подготовки. Много времени нужно уделить составлению плана, подготовке тезисов с аргументами, поиску источников. Для удобства читателей, чтобы они не пугались бесконечного потока слов, разбавляйте их визуальным контентом — графикой, видео, схемами и т.п.

Главное правило при работе над лонгридом — это не добиться большого объема, а хорошо раскрыть тему для читателей, подробно ответив на все важные вопросы. Первый раз подготовить такой материал — сложно, но с выработкой привычки процесс не будет вызывать трудностей.