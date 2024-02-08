Правила написания новостей и новостных статей

Актуальная информация на коммерческих и информационных сайтах оформляется в виде новостей или новостных статей. Для таких текстов действуют определенные правила.

Особенности новостей

Новости различаются по объему, бывают короткими и подробными. Иногда в одном тексте автор описывает два факта. Основное требование ― материал должен быть понятным и информативным.

Такие материалы используются в двухфазных маркетинговых схемах. Сначала пользователь узнает о новом продукте из новостной статьи, затем переходит на сайт с продающим текстом, где можно изучить характеристики, функции и прочее.

Новостники при подготовке статей отвечают на следующие вопросы.

Кто?

Что?

Где?

Когда?

Почему?

Как?

Польза для бизнеса

Наличие актуальных новостей ― это признак того, что компания работает и развивается. На многих сайтах новостные ленты обновляются каждый день. Это один из инструментов для продвижения товаров и услуг.

Для современного читателя важно вовремя получать достоверные факты, на их основе самостоятельно делать выводы.

Перевернутая пирамида и другие варианты новостных структур

Чаще всего материал выстраивается по принципу перевернутой пирамиды.

Основную информацию излагают в первом абзаце (лиде) для удобства читателей. Именно достоверные факты привлекают и удерживают внимание. В теле новости эти факты раскрываются более подробно, автор добавляет вспомогательные данные. Заключительная часть ― это выводы, рекомендации, благодарности, отсылки к товарам, услугам, другому контенту по теме.

Помимо перевернутой пирамиды есть другие принципы написания.

Структуру прямой пирамиды выбирают, когда нужно изложить данные в хронологическом порядке. В этом случае акцент делают на ходе события.

Принцип песочных часов объединяет два предыдущих метода. В первом абзаце описывают главный факт, затем ведут хронологическое повествование.

В «оживленной» новости используются примеры и иллюстрации, которые помогают читателю следить за развитием событий.

Рекомендации по написанию

Следуйте выбранной структуре

Составьте план статьи в соответствии с выбранной структурой. Распределите фактуру, при необходимости поищите недостающие данные.

Напишите лид

В ведущем абзаце нужно коротко передать суть статьи, добавить выгоду для читателя. В среднем длина лида не должна превышать четырех предложений. В него не нужно добавлять абстрактную информацию, излишние подробности.

Напишите основной текст

В теле новости подробно раскрывается информация из первого абзаца. Оптимальный объем ― до 800 символов. В эту часть можно добавлять цитаты, иллюстрации.

Озаглавьте статью

Заголовок можно придумать, когда текст готов. Традиционно в новостных заголовках используются глаголы. Акцент делают на выгоде, сути события, интриге, значимом высказывании.

Выгоду удобно добавлять в заголовки новостей, которые сообщают об акциях.

О сути события упоминают, когда нужно рассказать о награждениях, выставках, конференциях, прочих мероприятиях.

Чистая интрига практически не используется в коммерческих новостях, этот вариант лучше подходит для желтой прессы.

В заголовках новостей уместны цитаты.

Перед публикацией проверьте факты, точность цитат, грамотность. Оцените лаконичность и информативность новостной статьи. При необходимости удалите лишнюю информацию.

Рекомендации по публикации

Новостные материалы публикуются с метатегами title, description, alt. При их заполнении нужно использовать ключевые слова из семантического ядра для продвижения в поисковых системах. В тексте рекомендуется делать перелинковку ― добавлять ссылки на страницы товаров или услуг, о которых идет речь в статье.

Если новостная статья используется как один из инструментов для SEO, то главное ключевое слово нужно добавить в заголовок.

Частые ошибки

Неправильная структура, отсутствие акцентов на важных моментах.

Низкая информативность, водянистый текст.

Отсутствие повода.

Неинтересный заголовок.

Новости с низкой информативностью появляются из-за жестких требований к объемам. Этот показатель важен для SEO. Чтобы подготовить материал с заданным количеством символов при недостатке фактической информации, можно:

подробнее рассказать о технических характеристиках, функциях, преимуществах;

описать услугу;

коротко представить программу предстоящего мероприятия;

в конце сделать отсылку к другому материалу по этой же теме.

Специалисты в digital выяснили, что человек в среднем за 5 секунд знакомится с заголовком и бегло просматривает первый абзац. Если пользователя не заинтересовать с первых строк, дальше он читать не будет. Поэтому заголовок нужно сделать привлекательным, не допустив кликбейта.