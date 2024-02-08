Правила написания новостей и новостных статей

Актуальная информация на коммерческих и информационных сайтах оформляется в виде новостей или новостных статей. Для таких текстов действуют определенные правила.
Особенности новостей
Новости различаются по объему, бывают короткими и подробными. Иногда в одном тексте автор описывает два факта. Основное требование ― материал должен быть понятным и информативным.
Такие материалы используются в двухфазных маркетинговых схемах. Сначала пользователь узнает о новом продукте из новостной статьи, затем переходит на сайт с продающим текстом, где можно изучить характеристики, функции и прочее.
Новостники при подготовке статей отвечают на следующие вопросы.
- Кто?
- Что?
- Где?
- Когда?
- Почему?
- Как?
Польза для бизнеса
Наличие актуальных новостей ― это признак того, что компания работает и развивается. На многих сайтах новостные ленты обновляются каждый день. Это один из инструментов для продвижения товаров и услуг.
Для современного читателя важно вовремя получать достоверные факты, на их основе самостоятельно делать выводы.
Перевернутая пирамида и другие варианты новостных структур
Чаще всего материал выстраивается по принципу перевернутой пирамиды.
- Основную информацию излагают в первом абзаце (лиде) для удобства читателей. Именно достоверные факты привлекают и удерживают внимание.
- В теле новости эти факты раскрываются более подробно, автор добавляет вспомогательные данные.
- Заключительная часть ― это выводы, рекомендации, благодарности, отсылки к товарам, услугам, другому контенту по теме.
Помимо перевернутой пирамиды есть другие принципы написания.
Структуру прямой пирамиды выбирают, когда нужно изложить данные в хронологическом порядке. В этом случае акцент делают на ходе события.
Принцип песочных часов объединяет два предыдущих метода. В первом абзаце описывают главный факт, затем ведут хронологическое повествование.
В «оживленной» новости используются примеры и иллюстрации, которые помогают читателю следить за развитием событий.
Рекомендации по написанию
Следуйте выбранной структуре
Составьте план статьи в соответствии с выбранной структурой. Распределите фактуру, при необходимости поищите недостающие данные.
Напишите лид
В ведущем абзаце нужно коротко передать суть статьи, добавить выгоду для читателя. В среднем длина лида не должна превышать четырех предложений. В него не нужно добавлять абстрактную информацию, излишние подробности.
Напишите основной текст
В теле новости подробно раскрывается информация из первого абзаца. Оптимальный объем ― до 800 символов. В эту часть можно добавлять цитаты, иллюстрации.
Озаглавьте статью
Заголовок можно придумать, когда текст готов. Традиционно в новостных заголовках используются глаголы. Акцент делают на выгоде, сути события, интриге, значимом высказывании.
- Выгоду удобно добавлять в заголовки новостей, которые сообщают об акциях.
- О сути события упоминают, когда нужно рассказать о награждениях, выставках, конференциях, прочих мероприятиях.
- Чистая интрига практически не используется в коммерческих новостях, этот вариант лучше подходит для желтой прессы.
- В заголовках новостей уместны цитаты.
Перед публикацией проверьте факты, точность цитат, грамотность. Оцените лаконичность и информативность новостной статьи. При необходимости удалите лишнюю информацию.
Рекомендации по публикации
Новостные материалы публикуются с метатегами title, description, alt. При их заполнении нужно использовать ключевые слова из семантического ядра для продвижения в поисковых системах. В тексте рекомендуется делать перелинковку ― добавлять ссылки на страницы товаров или услуг, о которых идет речь в статье.
Если новостная статья используется как один из инструментов для SEO, то главное ключевое слово нужно добавить в заголовок.
Частые ошибки
- Неправильная структура, отсутствие акцентов на важных моментах.
- Низкая информативность, водянистый текст.
- Отсутствие повода.
- Неинтересный заголовок.
Новости с низкой информативностью появляются из-за жестких требований к объемам. Этот показатель важен для SEO. Чтобы подготовить материал с заданным количеством символов при недостатке фактической информации, можно:
- подробнее рассказать о технических характеристиках, функциях, преимуществах;
- описать услугу;
- коротко представить программу предстоящего мероприятия;
- в конце сделать отсылку к другому материалу по этой же теме.
Специалисты в digital выяснили, что человек в среднем за 5 секунд знакомится с заголовком и бегло просматривает первый абзац. Если пользователя не заинтересовать с первых строк, дальше он читать не будет. Поэтому заголовок нужно сделать привлекательным, не допустив кликбейта.
Антиплагиат: