Виды научных публикаций

Студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета могут участвовать в конференциях и публиковать свои статьи в вузовских сборниках. Для магистрантов научные публикации обязательны. Без них нельзя защитить магистерскую диссертацию.

Научная работа и публикация: в чем разница

Работа ― это исследовательский процесс, углубленный анализ проблемы, в результате которого студент выявляет новые причинно-следственные связи и закономерности. Результатом исследовательской деятельности может стать публикация.

Если несколько ученых предъявляют права на одно открытие, опубликованный ранее материал подтвердит право одного из них на результат интеллектуального труда.

Какие виды работ можно считать научными публикациями

Реферат (автореферат)

В реферате студент систематизирует и излагает основные мысли из авторитетной литературы по изучаемой теме. Автореферат ― это краткое изложение результатов собственного исследования (диссертации).

Монография

В монографии автор делится своим видением проблемы, признанной в сообществе ученых. В тексте обязательно проводится обзор актуальных источников по теме, а также изложение авторских гипотез и концепций.

Подготовкой монографий обычно занимаются ученые, которые многие годы исследуют проблему. Чаще всего доктора наук или соискатели этой степени.

Тезисы

Краткое изложение доклада. Объем материала ― от 1 до 5 страниц. Материал может стать хорошей основой для будущей статьи.

Статья

Статьи пишутся для раскрытия одного из аспектов диссертации. Материал оформляют по требованиям издания. В статье автор описывает результаты работы, дает им теоретическое и практическое обоснование.

Статьи можно публиковать в журналах высшей аттестационной комиссии, системы РИНЦ, а также на ресурсах международных наукометрических баз, например Scopus.

Депонирование

Это размещение фрагментов и результатов исследования в электронных журналах и онлайн-библиотеках. Доступ может быть открытым или платным.

Сборники

Сборники включают в себя работы ученых, которые вместе исследовали проблему.

Учебные пособия

Это учебники по вузовским дисциплинам, написанные преподавателями по принятой образовательной программе. Их утверждает министерство или вышестоящие научные организации.