Как нейросети перефразируют тексты

Нейросеть, или искусственный интеллект, умеет пересказывать готовые тексты другими словам, сохраняя смысл. Эта функция полезна, когда нужно уникализировать материал, убрать повторы или переработать стиль изложения.

Как это работает

Искусственный интеллект учится по материалам из заложенной базы данных. В разных текстах один и тот же смысл передается неодинаково. Нейросеть учитывает это и может использовать несколько выражений, чтобы передать одну и ту же суть.

Чтобы получить новый материал на основе готового, нужно загрузить исходник в систему и поставить четкую задачу. Тогда он сгенерирует уникальный контент, не потеряв смысл оригинала.

Виды

Перефразировать текстовый контент можно с помощью разных систем искусственного интеллекта. Они отличаются по интерфейсу, качеству результата, способу работы.

Sequence-to-sequence (seq2seq). Часто используется именно для перефразирования. В сервисе два компонента: энкодер и декодер. Первый переводит исходник в векторное представление. Второй на этой основе генерирует текст.

Transformer. Использует механизм внимания для сопоставления каждого слова в оригинале с соответствующим словом в новом тексте. Разделение на энкодер и декодер не требуется.

GPT (Generative Pre-trained Transformer). Обучен на большом объеме данных. Система умеет генерировать полноценные тексты по контексту. Ей можно поставить задачу, как человеку в чате. Искусственный интеллект обработает ее и выдаст результат. Тексты получаются читабельные, иногда их трудно отличить от материалов, разработанных человеком.

У каждой нейросети свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от задач, которые стоят перед вами при подготовке учебной работы.

Преимущества

Быстрый поиск и анализ информации. Пишущий человек дольше собирает информацию, ищет источники.

Сохранение смысла. Нейросеть в целом передает суть исходника.

Повышение уникальности. Искусственный интеллект может с первого раза выдать контент с оптимальным процентом уникальности.

В целом одно из главных преимуществ ― экономия времени и усилий.

Недостатки

Нейросеть на русском языке может выдавать непонятные и неестественные формулировки. Читатель интуитивно чувствует, что человек так не пишет. Кроме того, искусственный интеллект часто искажает факты. Сгенерированный и перефразированный контент нужно внимательно проверять и редактировать. Не всегда готовый материал можно сразу сдать преподавателю на проверку.

Уникальность может быть слишком низкой. В таком случае студенту приходится делать рерайт переработанного контента, все больше отдаляясь от оригинала.

Использование в обучении

С помощью нейросети удобно перерабатывать материалы для теоретической главы в курсовой или дипломной работе. В целом можно составить читабельный текст-основу и совершенствовать его. Искусственный интеллект ― хороший помощник при подготовке рефератов.

Нейросети генерируют контент на основе готовых библиотек. Некоторые программы можно учить по собственным материалам.

При работе с искусственным интеллектом важно понимать, что это инструмент, который упрощает подготовку текстового контента. Но результаты всегда рекомендуется проверять на адекватность.