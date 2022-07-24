Студент vs антиплагиат. Топ-5 популярных стратегий борьбы.

Современные студенты уже и не помнят тех счастливых времен, когда любую научную работу можно было просто скачать из Интернета и сдать преподавателю. Вариант был «железный» — главное исправить фамилию на «титульнике». Но потом Министерство Образования РФ все испортило: придумали проверку на уникальность и поспособствовали созданию новомодных антиплагиатов со сложными алгоритмами.

Еще хуже, что современные антиплагиаты явно «наглеют». Они не просто ловят на копировании информации, но и обвиняют в плагиате, когда студент использует что-то из этого списка:

цитаты;

теории;

юридические законы;

распространенные речевые обороты.

Поэтому даже демократичные, на первый взгляд, 50–70 процентов уникальности превращаются в настоящий «головняк», а про 80–90 — и говорить не стоит.

Да и кто искренне хочет писать нудный диплом или очередную курсовую? Да никто! Ну хорошо, может 2-3 процента невероятно устремленных учащихся. Но все остальные точно готовы воевать с онлайн-сервисами, чтобы сэкономить время, ведь его можно провести гораздо интереснее.

В этом материале мы рассмотрим 5 самых популярных стратегий борьбы с плагиатом. Некоторые уже совсем не работают, некоторые — еще пока имеют право на существование.

Синонимайзеры

Этот способ выглядит гениальным только на словах, но неопытные первокурсники продолжают верить сказкам, что бывают такие программы, которые заменяют все слова синонимами без ущерба смыслу и красоте текста. Ну да, программы такие есть, только вот пользоваться ими не стоит.

Современные онлайн-сервисы для проверки уникальности уже давно научились различать подстановку синонимов. Но это не самое страшное. Гораздо хуже, что синонимайзеры превращают нормальную работу в бред.

Вот, «топовый» синонимайзер. Посмотрите, какие варианты он предлагает к одному из самых распространенных слов в научных работах. Как думаете, это научный стиль?!

Непроиндексировоанные материалы и уникальные вставки

Если первый способ можно было назвать самым популярным, то этот — самый логичный. Ну ведь действительно, если пользоваться непроиндексирвоанной поисковиками информацией, то уникальность должна быть высокой. Вот, где можно взять такой контент:

библиотеки;

переводы иностранной литературы;

работы из платных каталогов.

Крутая идея, да? Но она не работает, потому что сервисы для проверки уникальности опираются не только на Интернет, но и на различные базы данных. С вероятностью 99 процентов программа раскусит вашу хитрость — только время или деньги зря потеряете.

Еще один вариант — самому написать уникальный фрагмент текста и вставить его в скопированную работу. Здесь логика такая: количество заимствованной информации становится меньше в процентном соотношении, поэтому уникальность повышается. Можно, но опасно:

могут заметить преподаватели;

некоторые сервисы реагируют на наличие слов, не относящихся к научному стилю;

большинство современных программ умеют обнаруживать подобные вставки.

Самостоятельный рерайт

А вот, наконец-то, рабочий метод. С помощью качественного рерайта действительно можно повысить процент уникальности работы. Но вопрос в другом: откуда у обычного студента навыки профессионального рерайтера?! Их нет, но некоторых героев не остановить. И вариантов развития событий сразу два:

Студент не добивается высокой уникальности, потому что ему банально не хватает словарного запаса, времени, терпения. Высокий процент уникальности достигнут, но работу не допускают до защиты уже по другим причинам: ошибки (орфографические, пунктуационные, речевые), отклонение от научного стиля, несоблюдение требований учебной методички.

Как результат, никакого толка от самостоятельного рерайта нет, а времени потрачено предостаточно. Уверены, что вам нужен рерайт, — не пожалейте денег и обратитесь к профессионалам.

Бюджетные фрилансеры

Этот вариант не случайно идет следом за самостоятельным рерайтом. Мы порекомендовали обратиться к профессионалам, но не уточнили, как и по каким критериям их выбирать. Поэтому велик риск, что вы встретитесь с тремя главными проблемами копирайтинга — новичками, подрабатывающими студентами и мамами в декрете.

Мы ничего не имеем против этих категорий граждан, но они любят заниматься тем, в чем некомпетентны, лишь бы заработать. Вот, их преимущества над профессионалами:

дешево;

быстро;

без предоплаты;

без договора.

А вот, их уровень рерайта:

Вряд ли вы серьезно пострадаете финансово (хотя это тоже возможно), но времени исправить этот бред уже не останется.

Обращайтесь только к профессионалам, у которых есть портфолио, и для которых работа с текстами — основная профессия.

Глубокая переработка

Очень похоже на рерайт, но разница есть: вы не просто заменяете предложения, сохраняя смысл, а работаете и со структурой, и с порядком абзацев, и с заголовками, и с приложениями. Глубокая переработка, если она выполнена действительно качественно, позволяет добиться высокого процента оригинальности.

Но здесь вопрос в другом! По сути, это самостоятельное написание диплома, поэтому мы не видим никакой существенной экономии времени. Разве что с «болванкой» писать проще, чем с чистого листа.

Заключение

Если вы хотите сэкономить время и гарантированно повысить оригинальность реферата, курсовой, дипломной или диссертации, то воспользуйтесь нашим сайтом.

Во-первых, вы сможете бесплатно проверить работу. И в нашем сервисе, и дополнительно в других.

Узнаете результат в процентах и сможете сохранить отчет в формате pdf.

Увидите заимствованные фрагменты.

И получите ссылки на первоисточники.

Во-вторых, сможете повысить уникальность. Вот, способы обойти антиплагиат:

Кодирование (срок выполнения работы — 5 минут). Профессиональный рерайт (срок выполнения работы — 3 дня).

Мы помогли уже 300 000 студентов. Обращайтесь — это гораздо эффективнее, чем воевать с плагиатом самостоятельно!