Профессиональные подходы к написанию аналитических статей

Аналитическая статья — это небольшое исследование с информационными материалами и фактами по конкретному вопросу, анализом и выводами, сделанными на их основании. В таком материале обязательно указывается, что именно изучается и, какие методы применяются. Тексты могут быть любого характера. Главное — дать повод для размышления, например, приобрести продукт или заказать услугу.

Виды аналитических статей

Существует несколько видов аналитического контента:

Глубокое исследование и прогноз. Автор глубоко погружается в проблему, акцентирует внимание на важности анализа, разрабатывает сценарий развития ситуации. Такой тип чаще всего используют бизнес-аналитики. Например, они могут рассмотреть вопрос колебания доллара в ближайшее время. Тогда в контексте будут проанализированы события, влияющие на экономику стран, мнения ведущих специалистов по этому вопросу. В конце автор сделает вывод: останется доллар на текущей отметке или изменится.

Исследование с прогнозом. Акцент делается на развитие событий. Например, исследования показали, что пары, которые проводят выходные вместе с семьей, гораздо счастливее тех, кто предпочитает уединение. В тексте автор проводит исследования и дает предположения, насколько улучшатся отношения между всеми членами семьи, если интересоваться жизнью и проблемами друг друга, проводить больше времени вместе. Это не простой жанр, поэтому не все способны справиться с такой работой.

Обычное исследование. Автору не нужно делать выводы или что-то предполагать. Есть какое-то исследование и результаты, а читатель принимает решение самостоятельно, что из этого всего следует. Это дает возможность аудитории задуматься, изучить материал. У такого исследования есть один недостаток — читатель может пойти не по тому пути, который планировал автор, высказав совершенно другое мнение или предположение.

Структура

Аналитическая статья отдаленно схожа с информационной, но структура явно перекликается с научными исследованиями. В ней обязательно присутствуют такие блоки:

Заголовок. Он должен быть информативным, осмысленным, соответствовать стилю изложения. Креативные названия здесь не подойдут. Вопросы могут выглядеть таким образом: «На чем зарабатывают отечественные банки?», «Что ждать от агропромышленного сектора в этом году?».

Лид. Это вступление, где обозначается тема и суть проблемы. Также в этой части кратко перечисляются факты, которые нужны будут для анализа. Этот блок является ключом к изложению, настраивает читателя, показывает важность контента.

Основная часть. Здесь излагаются основные факты, при анализе которых важно помнить, что цель статьи — не новизна темы, а поиск закономерностей. Чем понятнее логическая цепочка и воедино связанные факты, тем проще убедить аудиторию, что выводы сделаны верно. Каждый факт детально рассматривается и исследуется. Могут одновременно рассматриваться несколько точек зрения.

Заключение. На этот блок ложится основная нагрузка. Здесь содержатся выводы, к которым закономерно пришел автор после исследований и анализа фактов. Привлечь внимание читателя можно через цитаты, сноски. Эти блоки подведут читателя к логическому выводу.

Существует предположение, что у аналитических статей нет объективности. Считаем, что оно неверное. Качественный материал уже предполагает, что автор хорошо разбирается в вопросе и имеет право на личное мнение.

Какими навыками должен обладать копирайтер-аналитик

Умения красиво излагать свои мысли и писать статьи недостаточно, чтобы стать хорошим копирайтером-аналитиком. Автору исследования также нужно:

иметь широкий кругозор;

погрузиться в тему, на которую он пишет;

выслушать все точки зрения, быть лояльными к чужому мнению;

уметь правильно делать выводы.

Чтобы аналитическая статья получилась качественной, копирайтеру придется опираться на достоверные факты, подкрепленные доказательствами. Это не введет аудиторию в заблуждение, повысит репутацию автора и доверие к сайту, на которой опубликована статья. Что касается жанра статьи, он может быть каким угодно: от строгого новостного до несерьезного с долей юмора.

Правила подготовки аналитической статьи

Для успешного аналитического материала важно придерживаться ключевых принципов его создания:

Апеллировать знаниями по теме. Хотя опытный копирайтер умеет быстро разобраться в любой области, отфильтровать второстепенное и выделить главную мысль, этого может оказаться недостаточно. Для полноценной работы требуется детальное изучение темы, поскольку отсутствие глубокого понимания вопроса может привести к ошибочным суждениям и дезинформации аудитории. Заказчик, желающий получить качественную аналитическую статью, должен избегать давления на автора с целью продвижения удобных ему выводов. Копирайтеру следует опираться исключительно на объективные данные. Информация должна быть проверенной и подтвержденной фактами, иначе это может негативно сказаться на репутации как автора, так и заказчика, а также ввести в заблуждение читателей. Аналитический текст должен быть написан на языке, доступном для понимания читателя. Независимо от уровня владения специализированной терминологией, материал будет бесполезен, если его не поймут. Несмотря на то, что невозможно обойтись без профессиональной лексики, важно стремиться к тому, чтобы каждое специализированное слово было пояснено. Текст, в котором каждое десятое слово непонятно, будет интересен лишь узкому кругу специалистов и не привлечет внимание широкой аудитории. Подбирая заголовок для статьи, ориентируйтесь на тематику сайта, где предполагается публикация. Заголовок должен быть информативным, без лишней интриги. Если материал не вписывается в тематику ресурса, в заголовке можно создать иллюзию связи, что способствует привлечению внимания читателей и не выделяет работу из общего контента.

Важно осознавать, что ваш текст является отражением профессиональной репутации, особенно когда речь идет о широкой ЦА. Тщательный и глубокий анализ укрепляет доверие, служит залогом успеха вашего проекта. Мнение, признанное авторитетным, будет достойно оценено читателями.