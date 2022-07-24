Антиплагиат ВГУ: как пройти проверку на плагиат

Студенты ВГУ с самого первого дня знакомятся с образовательным порталом Электронный Университет ВГУ. Сюда вы будете загружать свои курсовые и ВКР, а система антиплагиата проверит их на уникальность. Строгие правила таковы, что если вы наберете меньше 65%, то вас не допустят к защите. Давайте разберемся, как сделать так чтобы антиплагиат ВГУ не осложнял вам жизнь.

Антиплагиат ВГУ

С каждым днем в системе высшего образования возникают новые стандарты, что значительно усложняет учёбу и выдвигает перед студентами новые требования к их письменным работам. Ни для кого не секрет, что почти все практикумы и курсовые преподаватели пропускают через систему антиплагиат.ВУЗ, к которой подключен и антиплагиат мудл ВГУ. Это самая серьезная система антиплагиата на русском языке: к ней подключено множество модулей и баз данных.

Ситуацию осложняет тот факт, что у студентов нет свободного доступа к этой системе: загружать документы можно, а проверять – нельзя. Результаты проверки доступны только преподавателям ВГУ, которые имеют учетную запись с расширенными правами. В итоге студент старается, пишет работу, попутно проверяя её на бесплатном сервисе антиплагиат.ру, но до последнего не может быть уверен – наберет ли он необходимый процент уникальности в системе антиплагиат ВГУ: 90% уникальности, показанные бесплатным сервисом могут легко обернуться 20% в системе антиплагиат ВГУ, чего явно недостаточно для доступа к защите.

Антиплагиат ВГУ. Получить доступ сложнее, чем кажется

Студентам приходится искать разнообразные пути доступа к системе, чтобы проверить свою работу онлайн в антиплагиате ВГУ и заранее внести необходимые изменения. Далеко не каждый преподаватель согласится допустить своего подопечного к системе антиплагиата. Вы можете попросить сотрудников деканата, кафедры и библиотеки в порядке исключения проверить ваши файлы, а можете заказать проверку у нас на сайте antiplagius.ru.

Вы платите 150 рублей и, не выходя из дома, получаете доступ к системе антиплагиат ВГУ moodle. Так вы не только можете выяснить заранее процент уникальности вашей работы, но также получаете развернутый план действий, который поможет вам самостоятельно внести исправления. Проверка антиплагиат ВГУ мудл :

найдет источники, откуда вы скопировали текст,

покажет вам, какие фрагменты нужно переписать.

В большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы сделать правильные выводы и успешно доработать курсовую или ВКР.

Подводные камни. Как пройти проверку антиплагиат ВГУ онлайн.

Сложнее всего пройти проверку антиплагиат ВГУ студентам юрфака, которые вынуждены цитировать нормативно-правовые акты. Программа работает некорректно и определяет эти «белые источники» как заимствования.

В научной работе по юридическим дисциплинам невозможно избежать цитирования правовых источников: их нельзя пересказывать или перефразировать. В итоге благодаря несовершенству программы, страдают все студенты.

Сервис antiplagius.ru облегчит вашу жизнь и поможет получить допуск к защите. Наша миссия - помогать студентам в учебе, и мы неплохо с этим справляемся уже более 10 лет.

Всего за 150 рублей вы получаете доступ к отчету системы антиплагиат ВГУ.

Если у вас нет времени заниматься этим, то мы предлагаем вам следующие услуги:

Техническое кодирование: специально разработанные алгоритмы автоматически уникализируют ваш текст за несколько минут. В 97% случаев этого достаточно. Стоимость кодирования начинается от 7 рублей за одну страницу.

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