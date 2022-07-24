Программа для переработки текста в уникальный

Дипломные и курсовые работы – это то, что отнимает у студента больше всего времени. С введением обязательной проверки текста на уникальность пропала возможность пользоваться готовыми работами из Интернета. Любой скачанный документ будет расценен системами проверки, как плагиат, и студента не допустят до защиты. А для некоторых студентов в готовых работах даже важнее самого контента было правильное оформление, как правило, единое для всех ВУЗов.

И что, теперь действительно необходимо писать любую работу своими силами, а потом еще и подгонять ее под требования методички? Неужели «халява» закончилась? Конечно, нет. И в рамках этой статьи мы расскажем о нескольких наиболее распространенных способах повышения уникальности скопированной из Интернета работы. Одни способы уже не работают, другие – дают гарантированный результат. Но обо всем по порядку.

Способы, которые больше не работают

Синонимайзеры

Как повысить уникальность работы, но не потерять смысл и структуру? Для многих неопытных студентов хорошим решением кажутся онлайн-синонимайзеры. И на словах все и вправду выглядит красиво. Вы загружаете текст, а сервис заменяет большую часть слово синонимамит. Кажется, что у вас на руках будет работа, идентичная по смыслу с «исходником», но написанная другими словами. Мы вас огорчим. Это уже не работает, потому что современные системы проверки легко различают замену слов синонимами и признают текст неуникальным.

Но возможно, это даже и к лучшему, потому что синонимайзеры выполняли работу очень некачественно:

путали окончания;

подбирали некорректные синонимы;

превращали деловой стиль в разговорный;

не следили за пунктуацией.

Подмена алфавита и лишние «пробелы»

Самый распространенный способ, который безотказно работал против примитивных программ-антиплагиатов. Чтобы обмануть систему проверки, было необходимо заменить русские буквы, например, на английские, схожие по написанию. Это буквы «а», «о, «х» и т.д. Для антиплагиата получались, как будто, новые слова.

Можно было и не менять буквы, а просто наставить «пробелов» в словах. Но это для смелых, для тех, кто был уверен, что работу проверят только поверхностно. И «пробелы», как правило, ставились в конце глав, куда доходят только самые дотошные преподаватели.

Больше не работают ни «пробелы», ни буквы других алфавитов, а такие «хитрые» слова системы проверки относят к ошибкам, которые видны преподавателю в отчете.

Непрофессиональный рерайт

Рерайт, в отличии от замены слов синонимами, подразумевает изменение текста человеком, а не программой. Поэтому ошибок и неточностей допускается гораздо меньше. Но заниматься этим должен только профессионал. Если вы отдадите документ в работу неопытному фрилансеру, то либо получите документ с кучей ошибок, либо просто не дождетесь работы. Попробуете выполнить рерайт самостоятельно? Тогда проще написать работу «с нуля», потому что понадобится примерно одинаковое количество времени. Да и красиво писать дано не каждому, поэтому большинство студентов, переписавших работу самостоятельно, все равно не допускаются до защиты из-за большого количества ошибок.

Способы, которые работают

Профессиональный рерайт

Совсем другая история, когда рерайтом занимается профессионал, причем, который работает в компании. Исключена ситуация, когда работа не будет выполнена. Но главное, студент получает еще целый ряд преимуществ от обращения к профессионалам:

опыт работы именно с курсовыми и дипломными;

знание требований учебной методички и их строгое соблюдение;

сопровождение работы до защиты;

отсутствие любых ошибок;

фиксированная стоимость работы.

Заказать профессиональный рерайт вы можете на нашем сайте. Нашим сотрудникам понадобится не более трех дней, чтобы полностью переписать текст вашей работы, сохранив смысл и структуру. Стоимость одной страницы составляет всего 100 рублей. Это дешевле, чем у фрилансеров, но при этом гораздо надежнее.

Если хотите убедиться в эффективности способа, загрузите работу в любой антиплагиат онлайн без регистрации — все программы признают работу уникальной.

Кодирование документа

Лучший способ, когда времени до сдачи работы уже почти не осталось. Наш сервис Antiplagius за 5 минут повысит уникальность до необходимой отметки, изменив программный код документа, но при этом текст останется без изменений.

Программу, проверку в которой должна пройти работа, вы выбираете сами: Антиплагиат.ВУЗ, Antiplagiat.ru, ETXT, Advego, DC Finder и т.д. Цена услуги всего 10 рублей за страницу текста.

Только за последний год за услугами кодирования и профессионального рерайта к нам обратились 300 тысяч студентов. Хватит использовать устаревшие способы! Доверьтесь нам и сдайте дипломную или курсовую без проблем!