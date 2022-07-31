Оформление маркированных и нумерованных списков в тексте

Списки — элемент статей, которые повышают читабельность. По исследованиям, люди лучше воспринимают информацию из структурированных текстов с разными элементами, потому что они помогают визуально ориентироваться в общей информации. Простые перечисления чаще остаются незамеченными, поэтому если вам нужно подсветить важные данные, лучше оформить их в виде списка.

В этом материале мы разберем, как использовать этот инструмент в работе над структурой текста и каких ошибок в оформлении нужно избегать.

Зачем нужны списки?

Не во всех текстах используется этот элемент: например, в новостных статьях или журналах это неуместно. Но в большинстве случаев списки помогают улучшить структуру и логику подачи информации. Например, в научных, курсовых и дипломных это позволяет упорядочить разбросанные данные. Вместо длинных предложений и абзацев, которые невозможно читать, получается удобное для восприятия перечисление.

В каких случаях стоит использовать этот инструмент:

В рекламных статьях — это помогает потенциальному клиенту лучше ориентироваться в предложениях. Например, вы можете сделать список из технических характеристик продуктов, результатов, которые человек получит, заказав товар у вас и т.д.

Для продвижения в выдаче — поисковые роботы учитывают наличие тегов <li> в верстке — структурированные материалы лучше оцениваются и быстрее выходят на верхние строчки.

Если нужно, чтобы статью дочитали до конца — графические элементы (буллиты) разделяют абзацы. Когда человек может бегло ознакомиться с материалом, больше шансов его зацепить и мотивировать внимательно изучить весь текст.

Для резюмирования: короткие тезисы или выводы в конце хорошо завершают статью.

Виды списков

В зависимости от задач, вы можете использовать разные типы перечислений — маркированные, нумерованные и многоуровневые.

Маркированные

Этот вид используется, когда порядок пунктов не важен — например, когда нужно перечислить функции, признаки, технические характеристики. У них нет объективной градации, поэтому вы выстраиваете приоритетность интуитивно, с опорой на значимость или хаотично. Для обозначения отдельных элементов здесь используются маркеры или буллиты — точки, тире, галочки или другие иконки.

Список уместен, если в перечислении есть три и более элемента. Из двух пунктов удобнее составить предложение.

Нумерованные

Этот тип нужен, если вам нужно обозначить последовательность или подчеркнуть порядок/приоритетность пунктов. Вместо маркеров здесь используют числа или буквы. Где используют нумерацию:

для перечисления стадий, шагов или этапов — в рецептах, инструкциях, описаниях процессов;

распределения мест — в рейтингах и топах;

обозначения приоритетности — в планах, списках задач.

Сделать последовательность можно и из двух пунктов, но лучше смотрятся три и более.

Многоуровневые

В рекламных и публицистических статьях этот тип практически не используется, потому что его непросто воспринимать при беглом прочтении. В этом инструменте есть смысл, когда вы пишете научную работу, диплом или курсовую. В этом случае вас читает подготовленный человек: для него структурированная таким способом информация — это удобно.

У многоуровневых списков свои правила:

В качестве маркеров используются только цифры и буквы.

Для каждого уровня нужны единые обозначения.

Пункты и подпункты должны быть строго согласованы.

Пример №1: как делать не стоит

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Пример №2: как правильно

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Уровней может быть и три: тогда для первого используется обозначение 1., для второго — 1.1, а для третьего — буквы a, b, c.

Принципы оформления списков

Правильное оформление влияет на читабельность статьи. Здесь практически нет строгих правил, но есть принципы, которые помогают визуально улучшить материал.

Все пункты стоит делать равнозначными: если в одном вы пишете только слово или фразу, а в другом целый абзац с пояснениями — это выглядит негармонично. За счет визуального перекоса читатели могут неправильно воспринять информацию. Если нужно сделать пояснение для одного элемента, можно сделать это после перечисления в отдельном предложении или абзаце.

Выделяйте первое предложение, если в одном пункте их несколько. Это упрощает восприятие — читатель сразу понимает, где тезис, а где пояснение.

Не стоит делать пункты слишком объемными — в таком случае логичнее разделять их на абзацы или использовать подзаголовки.

Не повторяйте одно и то же слово в начале пункта: его можно вынести в обобщающую фразу — перед двоеточием или использовать только в первом элементе.

В одном документе лучше использовать один и тот же тип маркера — когда у вас в одном абзаце точки, во втором галочки, в третьем — квадратики, это плохо воспринимается читателем.

Делайте промежутки между списками: слишком много перечислений, маркеров и нумераций негативно сказывается на восприятии — такой текст создает ощущение плана или инструкции, а эффект удобной навигации пропадает.

Для правильного оформления нужно знать грамматические правила. В основном они касаются пунктуации.

Грамматические правила

Первый вопрос, с которым сталкиваются авторы при добавлении списка — какой знак препинания уместно ставить в конце пункта. Если это простое перечисление, в котором одно слово или словосочетание, нужна точка с запятой или запятая, если полноценное предложение — точка. Распространенные фразы или тезисы обычно разделяют точкой с запятой.

В нумерованных списках используется два формата:

1) — первое слово начинается со строчной буквы.

1. — в таком случае пункт пишется с заглавной.

С маркерами строгих правил по поводу первых букв нет.

Списки в рекламе

Когда цель — продать с помощью текста, хорошо оформленные перечисления — один из главных вспомогательных инструментов. Они используются во всех форматах:

Посты для продвижения в социальных сетях конвертируют больше переходов, если в них есть список.

Статья выглядит более структурированной — человек больше времени проводит на странице, внимательнее читает информацию, поэтому с большей вероятностью оформит заказ.

Перечисление результатов или описание преимуществ стимулируют продажи.

В статьях обычно используются маркеры, а на лендингах и продающих страницах часто делают отдельные блоки с иконками. Это помогает сильнее подсветить важные для рекламы тезисы.

Некоторые делают перечисления интерактивными. Например, чтобы не перегружать страницу текстом, описания можно скрыть, а при наведении на блок — развернуть. Так можно сделать дизайн более гармоничным и удобным с точки зрения навигации. В итоге это положительно влияет на конверсию.

Топ ошибок при оформлении

Несмотря на простоту правил, в маркетинговых материалах и научных работах встречается много ошибок. Чтобы избежать их, стоит разобрать антипримеры.

Пример №1:

Структура статьи включает:

введение. основная часть. заключение.

В этом примере для наглядности собрано сразу три популярные ошибки:

несогласованность по падежам — во втором пункте должно быть «основную часть», потому что слово «включает» предполагает винительной формы;

после точек в нумерованном списке используется строчная буква, а должна быть заглавная;

простые пункты в одно слово или словосочетании предполагают разделитель в виде запятой или точки с запятой, а здесь используется точка — это неправильно.

Пример №2:

ТОП самых популярных стран для туристов:

Франция;

Испания;

США: эту страну, с точки зрения потока путешественников, стоит рассматривать по штатам;

Китай,

Италия.

Здесь в глаза сразу бросается перекос в третьем пункте про США, где есть описание. Это частая ошибка в маркетинговых статьях. Еще один недочет — тип списка. В рейтингах и топах лучше использовать нумерацию, поскольку важна последовательность. И третья проблема этого списка — разные знаки препинания в конце.

Иногда корень ошибки — невнимательность, поэтому любую работу нужно вычитывать и редактировать перед сдачей. Некоторые недочеты подсвечивают системы антиплагиата — это удобный инструмент для работы с текстами. Проверить свою статью, диплом или курсовую вы можете на платформе Antiplagius.