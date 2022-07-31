Оформление маркированных и нумерованных списков в тексте

Списки — элемент статей, которые повышают читабельность. По исследованиям, люди лучше воспринимают информацию из структурированных текстов с разными элементами, потому что они помогают визуально ориентироваться в общей информации. Простые перечисления чаще остаются незамеченными, поэтому если вам нужно подсветить важные данные, лучше оформить их в виде списка.
В этом материале мы разберем, как использовать этот инструмент в работе над структурой текста и каких ошибок в оформлении нужно избегать.
Зачем нужны списки?
Не во всех текстах используется этот элемент: например, в новостных статьях или журналах это неуместно. Но в большинстве случаев списки помогают улучшить структуру и логику подачи информации. Например, в научных, курсовых и дипломных это позволяет упорядочить разбросанные данные. Вместо длинных предложений и абзацев, которые невозможно читать, получается удобное для восприятия перечисление.
В каких случаях стоит использовать этот инструмент:
- В рекламных статьях — это помогает потенциальному клиенту лучше ориентироваться в предложениях. Например, вы можете сделать список из технических характеристик продуктов, результатов, которые человек получит, заказав товар у вас и т.д.
- Для продвижения в выдаче — поисковые роботы учитывают наличие тегов <li> в верстке — структурированные материалы лучше оцениваются и быстрее выходят на верхние строчки.
- Если нужно, чтобы статью дочитали до конца — графические элементы (буллиты) разделяют абзацы. Когда человек может бегло ознакомиться с материалом, больше шансов его зацепить и мотивировать внимательно изучить весь текст.
- Для резюмирования: короткие тезисы или выводы в конце хорошо завершают статью.
Виды списков
В зависимости от задач, вы можете использовать разные типы перечислений — маркированные, нумерованные и многоуровневые.
Маркированные
Этот вид используется, когда порядок пунктов не важен — например, когда нужно перечислить функции, признаки, технические характеристики. У них нет объективной градации, поэтому вы выстраиваете приоритетность интуитивно, с опорой на значимость или хаотично. Для обозначения отдельных элементов здесь используются маркеры или буллиты — точки, тире, галочки или другие иконки.
Список уместен, если в перечислении есть три и более элемента. Из двух пунктов удобнее составить предложение.
Нумерованные
Этот тип нужен, если вам нужно обозначить последовательность или подчеркнуть порядок/приоритетность пунктов. Вместо маркеров здесь используют числа или буквы. Где используют нумерацию:
- для перечисления стадий, шагов или этапов — в рецептах, инструкциях, описаниях процессов;
- распределения мест — в рейтингах и топах;
- обозначения приоритетности — в планах, списках задач.
Сделать последовательность можно и из двух пунктов, но лучше смотрятся три и более.
Многоуровневые
В рекламных и публицистических статьях этот тип практически не используется, потому что его непросто воспринимать при беглом прочтении. В этом инструменте есть смысл, когда вы пишете научную работу, диплом или курсовую. В этом случае вас читает подготовленный человек: для него структурированная таким способом информация — это удобно.
У многоуровневых списков свои правила:
- В качестве маркеров используются только цифры и буквы.
- Для каждого уровня нужны единые обозначения.
- Пункты и подпункты должны быть строго согласованы.
Пример №1: как делать не стоит
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Пример №2: как правильно
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Уровней может быть и три: тогда для первого используется обозначение 1., для второго — 1.1, а для третьего — буквы a, b, c.
Принципы оформления списков
Правильное оформление влияет на читабельность статьи. Здесь практически нет строгих правил, но есть принципы, которые помогают визуально улучшить материал.
- Все пункты стоит делать равнозначными: если в одном вы пишете только слово или фразу, а в другом целый абзац с пояснениями — это выглядит негармонично. За счет визуального перекоса читатели могут неправильно воспринять информацию. Если нужно сделать пояснение для одного элемента, можно сделать это после перечисления в отдельном предложении или абзаце.
- Выделяйте первое предложение, если в одном пункте их несколько. Это упрощает восприятие — читатель сразу понимает, где тезис, а где пояснение.
- Не стоит делать пункты слишком объемными — в таком случае логичнее разделять их на абзацы или использовать подзаголовки.
- Не повторяйте одно и то же слово в начале пункта: его можно вынести в обобщающую фразу — перед двоеточием или использовать только в первом элементе.
- В одном документе лучше использовать один и тот же тип маркера — когда у вас в одном абзаце точки, во втором галочки, в третьем — квадратики, это плохо воспринимается читателем.
- Делайте промежутки между списками: слишком много перечислений, маркеров и нумераций негативно сказывается на восприятии — такой текст создает ощущение плана или инструкции, а эффект удобной навигации пропадает.
Для правильного оформления нужно знать грамматические правила. В основном они касаются пунктуации.
Грамматические правила
Первый вопрос, с которым сталкиваются авторы при добавлении списка — какой знак препинания уместно ставить в конце пункта. Если это простое перечисление, в котором одно слово или словосочетание, нужна точка с запятой или запятая, если полноценное предложение — точка. Распространенные фразы или тезисы обычно разделяют точкой с запятой.
В нумерованных списках используется два формата:
- 1) — первое слово начинается со строчной буквы.
- 1. — в таком случае пункт пишется с заглавной.
С маркерами строгих правил по поводу первых букв нет.
Списки в рекламе
Когда цель — продать с помощью текста, хорошо оформленные перечисления — один из главных вспомогательных инструментов. Они используются во всех форматах:
- Посты для продвижения в социальных сетях конвертируют больше переходов, если в них есть список.
- Статья выглядит более структурированной — человек больше времени проводит на странице, внимательнее читает информацию, поэтому с большей вероятностью оформит заказ.
- Перечисление результатов или описание преимуществ стимулируют продажи.
В статьях обычно используются маркеры, а на лендингах и продающих страницах часто делают отдельные блоки с иконками. Это помогает сильнее подсветить важные для рекламы тезисы.
Некоторые делают перечисления интерактивными. Например, чтобы не перегружать страницу текстом, описания можно скрыть, а при наведении на блок — развернуть. Так можно сделать дизайн более гармоничным и удобным с точки зрения навигации. В итоге это положительно влияет на конверсию.
Топ ошибок при оформлении
Несмотря на простоту правил, в маркетинговых материалах и научных работах встречается много ошибок. Чтобы избежать их, стоит разобрать антипримеры.
Пример №1:
Структура статьи включает:
- введение.
- основная часть.
- заключение.
В этом примере для наглядности собрано сразу три популярные ошибки:
- несогласованность по падежам — во втором пункте должно быть «основную часть», потому что слово «включает» предполагает винительной формы;
- после точек в нумерованном списке используется строчная буква, а должна быть заглавная;
- простые пункты в одно слово или словосочетании предполагают разделитель в виде запятой или точки с запятой, а здесь используется точка — это неправильно.
Пример №2:
ТОП самых популярных стран для туристов:
- Франция;
- Испания;
- США: эту страну, с точки зрения потока путешественников, стоит рассматривать по штатам;
- Китай,
- Италия.
Здесь в глаза сразу бросается перекос в третьем пункте про США, где есть описание. Это частая ошибка в маркетинговых статьях. Еще один недочет — тип списка. В рейтингах и топах лучше использовать нумерацию, поскольку важна последовательность. И третья проблема этого списка — разные знаки препинания в конце.
Иногда корень ошибки — невнимательность, поэтому любую работу нужно вычитывать и редактировать перед сдачей. Некоторые недочеты подсвечивают системы антиплагиата — это удобный инструмент для работы с текстами. Проверить свою статью, диплом или курсовую вы можете на платформе Antiplagius.
Антиплагиат: