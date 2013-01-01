Список ВУЗов
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Вы узнаете, как проверить текст на антиплагиат, повысить оригинальность
научной работы и обойти любой сервис — читайте и применяйте на практике.
Студенты которые уже не первый год обращаются к нам за помощью с проверкой на антиплагиат.
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СибГМУ
Сибирский государственный медицинский университет
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СИБУПК
Сибирский университет потребительской кооперации
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СКФУСеверо-Кавказский федеральный университет
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СОГМА
Северо-Осетинская государственная медицинская академия
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СОГУСеверо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова
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СПбГМУ
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
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СПбГПМУ
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава Российской Федерации
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СПБГПУСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
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СПБГУГАСанкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
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СПбГУП
Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов
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СПбГЭУСанкт-Петербургский государственный экономический университет
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СПбПУ
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
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СПбУУЭ
Санкт-Петербургский университет управления и экономики
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СПХФА
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
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СТГАУСтавропольский государственный аграрный университет