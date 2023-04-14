Антиплагиат СТГАУ: как пройти проверку на плагиат

Ставропольский государственный аграрный университет — один из ВУЗов, который присоединился к системе Антиплагиат.ВУЗ. Учебное заведение имеет мощную материально-техническую базу и уделяет большое внимание качеству обучения студентов. Антиплагиат СТГАУ является главной образовательной программой, на которую возложена функция проверки уникальности проектов, которые студенты сдают на протяжении всего процесса обучения. Ее основная цель — выявить студентов, которые скачивают или покупают чужие работы, пытаясь выдать их за свои. Проблема в том, что страдают от этого и те, кто привык делать проекты своими силами. Оригинальность для многих преподавателей является определяющим фактором для допуска студента к защите. Если она покажет менее 80%, она будет возвращена на доработку.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат СТГАУ

Антиплагиат СТГАУ является аналогом платной системы Антиплагиат.ВУЗ, разработанной специально для этого учебного заведения. Она использует машинный интеллект для анализа загруженной работы и на основе сопоставления с базой выдает процент уникальности. Преподаватель также может открыть расширенный отчет, где увидит источники заимствований. Некоторые научные руководители идут навстречу своим студентам и принимают работы с низкой уникальностью, но только в том случае, если им удается доказать, что проект выполнен самостоятельно, а без выдержек из источников написать качественный диплом или курсовую не получится.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Система разрабатывалась для преподавательского состава, у студентов нет к ней доступа. У каждого свой уникальный логин и пароль. Именно поэтому у студентов нет возможности заранее точно узнать уникальность работы. Для студентов создана бесплатная версия — Антиплагиат.ру, но алгоритмы проверки сильно отличаются от вузовской версии. Другими словами, если вы уверены, что оригинальность составляет 90%, она может легко превратиться в 60-70%, когда анализ работы выполнит преподаватель. Естественно, придется тратить время на доработку.

Как повысить уникальность текста?

Если у вас нет возможности получить доступ к Антиплагиат СТГАУ, воспользуйтесь Antiplagius. Это независимый сервис, который не только определит точный процент уникальности, но и поможет повысить его до нужного значения. Алгоритм работы с сервисом выглядит следующим образом:

загрузите документ в систему;

выполните анализ;

задайте желаемый процент уникальности;

оплатите уникализацию и получите готовую работу.

Сервис использует замену исходного кода, не меняя при этом смысл текста, форматирование и язык. Вам больше не нужно тратить драгоценное время на поиск синонимов, замену и перестановку слов, Antiplagius сделает все за вас. С нашей помощью вы сможете быстрее выйти на защиту вашего проекта.