Антиплагиат СПбГЭУ: как пройти проверку на плагиат

История студента Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

«Написал курсовую. Сам. Проверил через “Антиплагиат”. Уникальность 86%. ОК. Сдал работу. Возврат на доработку: низкая уникальность — всего 48%. Спрашиваю: “Как такое может быть?! “Антиплагиат” показал 86!” Ответ преподавателя: “Антиплагиат.ВУЗ” показал 48%, он проверяет лучше.”Занавес! А теперь вопрос: на кой ляд вообще проверять тогда через простой “Антиплагиат” на сайте, если толку от него, как от козла молока?»

История жизненная, наболевшая и настолько популярная, что встречается на каждом шагу во всех ВУЗах, где внедрена система проверки «Антиплагиат.ВУЗ». Студенты жалуются, негодуют, но никого это не интересует. В конце концов, разработчик (частная коммерческая организация) с подачи Рособрнадзора внедрил в СПбГЭУ свою систему проверки за огромные деньги, и теперь их нужно «отрабатывать». Только вот целесообразность такого внедрения никого не волнует. И страдают от этого в первую очередь добросовестные студенты.

Почему такая разбежка в цифрах?!

«Антиплагиат.ВУЗ» — это продвинутая версия бесплатного «Антиплагиата» с рядом особенностей.

Доступен только для преподавателей ВУЗа

Недоступен для рядовых студентов

Ищет заимствования не только в интернете, но и в закрытых базах

Имеет доступ к банку сданных работ, нормативки и РГБ

Отсюда и разбежка в цифрах. Доступ к одному только банку сданных работ может снизить показатель уникальности с 90% до 0. Причем не имеет значения: пишет студент работу сам или скачивает из интернета. Система проверки считает заимствованием:

Определения

Цитаты

Список литературы

Формулы

Общепринятые обороты и устойчивые выражения

В результате теперь мало написать просто курсовую или диплом. Его еще нужно уникализировать: подобрать синонимы, изменить формулировки, чтобы работу не сочли плагиатом. Занимает процесс в среднем от одной до трех недель. Только представьте: недели бессмысленной работы, чтобы получить одну несчастную цифру. Русские инновации. Бессмысленные и беспощадные.

Что делать?

На вопрос «Кто виноват?» ответили. Остался главный вопрос: «Что делать?». И здесь есть три варианта.

Подгонять уникальность вручную. Долго, муторно, бесполезно и безнадежно. Не имея доступа к системе проверки это все равно что искать иголку в стоге сена. А между тем, время идет. Найти исполнителя. Та же ситуация, только еще требует затрат на работу подрядчика. Использовать Antiplagius. Инновационную систему проверки и уникализации студенческих работ.

Что такое Antiplagius?

Давайте называть вещи своими именами. «Антиплагиат» играет «грязно». Следовательно, ему можно ответить тем же, используя его главное слабое место: он просто бездумная машина, которая вычисляет процент уникальности по заданному алгоритму.

Сервис Antiplagius делает очень простую вещь:

Вначале проверяет текст вашей работы и показывает преподавательский отчет. Т.е. вы в любой момент можете увидеть реальную уникальность работы. Если уникальность низкая, Antiplagius меняет машинный код документа, не изменяя при этом сам текст. В результате «Антиплагиат.ВУЗ» показывает преподавателю тот процент уникальности, который вы задаете.

Другими словами, сервис Antiplagius делает «Антиплагиат» беспомощным и бесполезным. Именно поэтому его в народе называют «Антиплагиат-Киллер». За последние три года им воспользовались более 160 тысяч студентов, которые не хотят тратить свое время на «мартышкин труд» из-за бессмысленных нововведений.

Пишите работу самостоятельно или скачивайте из интернета. Об уникальности позаботится Antiplagius. Он знает, как обойти, обмануть «Антиплагиат». Онлайн проверка и уникализация платные, но стоят чисто символически: 100 рублей за доступ к преподавательскому отчету и 7 рублей за модификацию страницы.

У сервиса есть бесплатная тестовая проверка. Испытайте его в деле прямо сейчас!