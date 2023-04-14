Антиплагиат СПБГУГА: как пройти проверку на плагиат

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации является одним их ВУЗов, которые внедрили систему Антиплагиат.ВУЗ для проверки работ студентов. Университет предъявляет серьезные требования к образовательному процессу, а любое копирование чужих работ является серьезным нарушением. Если преподаватель узнает, что диплом скачан из интернета, для студента это может обернуться не просто недопуском к защите, а и отчислением.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат СПБГУГА

Учеба в современных ВУЗах дается студентам нелегко и СПБГУГА — не исключение. Чтобы получить знания им приходится готовить многочисленные рефераты, доклады, курсовые и т. д. Если раньше все это можно было скачать из интернета, немного подкорректировать и сдать, то сейчас такой возможности у студентов нет. Все готовые работы проходят проверку на Антиплагиате СПБГУГА. Студенты, которые привыкли делать все самостоятельно, также сталкиваются с определенными сложностями. Иногда оказывается недостаточным разбавить цитаты и выдержки из научных статей своими мыслями. Алгоритмы антиплагиата настроены таким образом, что проверка выполняется сразу по нескольким модулям. С одной стороны, это создает много проблем, а с другой побуждает провести колоссальную работу с материалом и глубже изучить его. Но как бы студент ни старался, иногда для полного раскрытия темы приходится ссылаться на многочисленные источники и делать выдержки из научной литературы. В конце концов, написать диплом «из головы» просто невозможно.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Антиплагиат.ВУЗ — это закрытая система, доступ к ней есть только у научного руководителя. Студентам доступна только бесплатная версия Антиплагиат.ру. Нужно учитывать, что проверка в ней проходит только по одному модулю — «Интернет», поэтому разница с результатами проверки в бесплатной версии будет колоссальной. Чтобы быть уверенным в уникальности работы, можно попросить преподавателя заранее сделать расширенный отчет. Политика некоторых ВУЗов не допускает такой возможности, поскольку система платная. Если возможности получить доступ в Антиплагиат СПБГУГА нет, воспользуйтесь Antiplagius. Наша система использует для проверки аналогичные базы и сформирует аналогичный отчет, что и преподаватель.

Как повысить уникальность текста?

У каждого текста имеется свой идентификатор и код. Мы используем машинные автоматические технологии кодирования, после которых любой антиплагиат будет воспринимать работу как уникальную. Преимущества такого способа — отсутствие замены слов и букв. Текст остается неизменным, в том числе сохраняется шрифт и выделения. Если вы не уверены в собственных силах или не готовы тратить время на многочисленные правки, обращайтесь в Antiplagius. Благодаря нашему онлайн-сервису процесс вашего обучения станет намного комфортнее.