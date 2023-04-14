Антиплагиат Политех: как пройти проверку на плагиат

СПБГПУ — старейшее высшее учебное заведение России, в котором ведется подготовка по техническим, физическим и гуманитарно-экономическим дисциплинам. С 2014 года курсовые и дипломные работы здесь начали проверять через систему Антиплагиат.ВУЗ. Теперь преподаватели могут легко узнать, сам студент делал работу или скачал ее из интернета. Строгие требования к учебному процессу, доставляют студентам массу проблем. Они вынуждены тратить огромное количество времени на исправление работ, чтобы добиться требуемой уникальности и получить доступ к защите.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат СПБГПУ

Антиплагиат СПБГПУ разработана на основе Антиплагиат.ВУЗ специально для Политеха. Мощная многомодульная система определяет заимствования, копирования и цитаты в студенческих работах. Большинство курсовых, которые студенты пишут на протяжении всего обучения, связаны с большим количеством точных расчетов, для которых нужно использовать доказательные теоремы. Нововведения в системе проверки привели к тому, что студентам приходится тратить очень много времени, чтобы довести работу до требуемых показателей. Обойти Антиплагиат СПБГПУ очень легко — достаточно писать работу самостоятельно, не пользуясь чужими документами и файлами. Сделать это легко, если студент обладает достаточным количеством знаний и может грамотно их структурировать. Но даже отличники сталкиваются с такими ситуациями, когда написанная собственноручно работа оказывается неуникальной.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Еще одна сложность, с которой сталкиваются студенты — отсутствие доступа к вузовскому антиплагиату. Они могут пользоваться только бесплатной версией Антиплагиат.ру, но проблема в том, что проверка здесь идет только по «Модулю Интернет». В итоге после формирования отчета в расширенной версии преподаватель видит, что работа неуникальная, и вынужден отдавать ее на доработку. Расхождения в проверках в лучшем случае составляют 20-30%, если проект переполнен цитатами, ссылками на доказательные базы, расхождение будет намного больше. Чтобы оригинальность работы не стала сюрпризом в день защиты, можно попросить преподавателя или обратиться на кафедру с просьбой проверить уникальность работы. Политики некоторых ВУЗов не допускают предварительные проверки работ, а доступ может быть вообще ограничен до начала сессии. Студентам приходится искать альтернативные варианты, чтобы сразу исправить проект в случае его неоригинальности.

Как повысить уникальность текста?

Сервис Antiplagius помогает сформировать точно такой же отчет, какой видит преподаватель в системе Антиплагиат СПБГПУ. После выбора пакета проверки, вам будет предоставлена следующая информация:

процент уникальности;

выделенные фрагменты текста, которые нужно исправить;

источники, откуда взяты заимствования.

Получить доступ к проверке можно в любое время. Благодаря нашему сервису ваш дипломный или курсовой проект 100% будет допущен к защите.